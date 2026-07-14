Сунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқда

·21·Техно
Сунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқда

Сўнгги ойларда сунъий интеллект (AI) оламидаги асосий эътибор OpenAI ва Anthropic каби гигантларнинг янги флагман моделларига қаратилган эди. Бироқ, соҳа мутахассислари ва дастурчилар ўртасида кутилмаган тренд кузатилмоқда: ёпиқ ва қиммат моделлар ўрнига очиқ кодли (опен-соурсе) ва мослашувчан технологиялар бозорни эгаллаб бормоқда. Бу эса AI пойгасида кучлар нисбати ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Hugging Face платформасининг маълумотларига кўра, жорий йилнинг баҳорида юклаб олинган моделлар ҳажмининг 41 фоизи Хитойнинг очиқ кодли моделларига тўғри келган. Бу кўрсаткич АҚШ моделларидан ўзиб кетганини англатади. ОпенРоутер платформасида энг оммабоп олтита моделнинг барчаси Тенсент, Xiaomi, DeepSeek, МиниМах ва Z.ai каби Хитой компаниялари томонидан тақдим этилган очиқ ечимлардир. Ҳатто машҳур Claude Опус 4.7 модели ҳам ушбу рўйхатда еттинчи ўринга тушиб қолган.

Компаниялар нега очиқ моделларни танламоқда?

Vercel платформасидан олинган статистикага кўра, очиқ кодли моделлар ҳозирда катта ҳажмдаги инфратузилма ишларининг асосий қисмини ўзига олмоқда. Ёпиқ моделлар эса фақат юқори нархдаги, премиум даражадаги вазифалар учун сақлаб қолинмоқда. Июн ойида барча AI сўровларининг қарийб учдан бири айнан очиқ моделлар орқали амалга оширилган. Бу тенденция бизнес вакилларининг харажатларни оптималлаштиришга интилаётганини кўрсатади.

Hugging Face бош директори Клем Делангуенинг фикрича, яқин йилларда энг кучли "фронтиер" моделлар фақат тажрибалар ва ўта мураккаб, юқори қийматли вазифалар учун ишлатилади. Кундалик ишлаб чиқариш жараёнлари ва асосий иш юкламалари эса компанияларнинг ўз хусусий моделлари ёки очиқ манбали ечимларига ўтади. Бу эса йирик лабораториялар яратган "ягона ва энг ақлли модел" концепциясига зарба бермоқда.

Компаниялар ўзларининг асосий имкониятларини бошқа бир ташкилотга, яни назорат қилиб бўлмайдиган ва ички ишлаш механизми номаълум бўлган "қора қути" (блакк бох API) кўринишидаги тизимларга топширишни исташмаяпти. Ўз моделига эгалик қилиш нафақат хавфсизлик ва назоратни таъминлайди, балки сунъий интеллектни кенгайтириш билан боғлиқ улкан харажатларни ҳам камайтиради.

Хитойнинг технологик ҳужуми

Хитойнинг AI лабораториялари ҳар бир неча ойда янги, кучли ва очиқ кодли моделларни тақдим этмоқда. Масалан, Пекинда жойлашган Z.ai компанияси яқинда ГЛМ-5.2 моделини чиқарди. Ушбу модел код ёзиш ва хавфсизлик тизимларидаги заифликларни аниқлаш бўйича ҳатто Anthropic'нинг энг сўнгги ишланмалари билан рақобатлаша олади. Энг муҳими, бундай моделларни созлаш ва ишга тушириш АҚШнинг ёпиқ тизимларига қараганда анча арзонга тушади.

Ҳозирда Фортуне 500 рўйхатига кирувчи компанияларнинг ярми ўзларининг хусусий ва очиқ кодли моделларини жорий этишда Hugging Face платформасидан фойдаланмоқда. Платформада ҳар етти сонияда янги репозиторий яратилаётгани соҳадаги фаоллик нақадар юқори эканлигини кўрсатади. Бугунги кунда платформада 3 миллионга яқин оммавий модел ва 1 миллиондан ортиқ маълумотлар тўплами мавжуд.

Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект келажаги фақатгина бир нечта технологик гигантларнинг қўлида эмас, балки бутун дунё дастурчилари ҳамкорликда ривожлантираётган очиқ экотизимда бўлиши эҳтимоли ортиб бормоқда. Бу эса Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун ҳам ўз AI ечимларини яратишда катта имкониятлар эшигини очади.

Сунъий ИнтеллектOpenAIHugging FaceТехнологияХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этдиYandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этдиБугун, 19:56Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?Бугун, 19:50Рефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиРефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиБугун, 19:50Telegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлдиTelegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлдиБугун, 19:30Сомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиСомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиБугун, 19:24Россияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилдиРоссияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилдиБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди