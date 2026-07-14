Yandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этди

·0·Техно
Yandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этди

Россиянинг технологик гиганти Yandex компанияси сунъий интеллект соҳасида муҳим қадам ташлади. Компания тасвирларни нолдан яратиш ва мавжуд расмларни фойдаланувчи кўрсатмалари асосида таҳрирлаш имкониятини битта тизимда бирлаштирган Алисе AI АРТ 2.0 нейротармоғини ишлаб чиқди. Бу янгилик график контент билан ишловчи фойдаланувчилар учун жараённи сезиларли даражада соддалаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илгари тасвир яратиш (генерация) ва уни таҳрирлаш жараёнлари икки хил технологик йўналиш сифатида қаралар эди. Ҳар бир йўналиш ўзининг алоҳида моделлари, маълумотлар тўплами ва ўқитиш методикасига эга бўлган. ixbt.com маълумотига кўра, Yandex муҳандислари ушбу икки сценарийни ягона архитектурага бирлаштиришга муваффақ бўлишди. Эндиликда модел тасвир яратиш жараёнида ўрганган билимларини таҳрирлаш вақтида ҳам автоматик равишда қўллай олади.

Технологик афзалликлар ва ноёб концепциялар

Алисе AI АРТ 2.0 моделининг ўзига хос жиҳати шундаки, у кам учрайдиган визуал элементлар билан ишлашда юқори аниқлик кўрсатади. Масалан, агар нейротармоқ матнли сўров орқали самовар ёки миллий нақшларни чизишни ўрганган бўлса, у тайёр расмга ушбу объектларни қўшишда ҳам худди шундай маҳорат намойиш этади. Бу эса таҳрирлаш жараёнида визуал уйғунликни сақлаб қолиш имконини беради.

Дастурчилар архитектурага фойдаланувчининг қисқа сўровларини кенгайтирилган ва батафсил кўрсатмаларга айлантириб берувчи махсус модулни ҳам интеграция қилишган. Компания ҳисоб-китобларига кўра, ушбу ёндашув таҳрирлаш аниқлигини генератив моделнинг ўзини ўзгартирмасдан туриб, тахминан 12 фоизга оширишга хизмат қилган.

Яна бир муҳим янгиланиш тасвирлар ичидаги матнлар билан боғлиқ. Сунъий интеллект моделларида кўп учрайдиган муаммолардан бири — расмдаги ёзувларнинг хато ёзилиши эди. Алисе AI АРТ 2.0 учун рус ва инглиз тилларидаги махсус маълумотлар тўплами тайёрланди, бу эса логотиплар, эълонлар ва бошқа матнли элементларнинг сифатини тубдан яхшилади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун аҳамияти

Ушбу технология ҳозирда Yandex компаниясининг Алисе AI ва Шедеврум иловаларида ишга туширилган. Ўзбекистонда Yandex хизматларидан фаол фойдаланилишини ҳисобга олсак, маҳаллий дизайнерлар, маркетологлар ва оддий фойдаланувчилар учун мураккаб график таҳрирлаш дастурларидан фойдаланмасдан, тезкор ва сифатли контент яратиш имконияти кенгаяди.

Ягона моделга ўтиш нафақат сифатни оширади, балки технологик жараённи ҳам тезлаштиради. Эндиликда ҳар бир янгиланиш алоҳида моделлар учун эмас, балки бутун тизим учун бир вақтда амалга оширилади. Бу эса сунъий интеллектнинг янада тезроқ ривожланишига ва фойдаланувчи эҳтиёжларига мослашишига замин яратади.

YandexСунъий ИнтеллектАлисе AIШедеврумТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?Бугун, 19:50Рефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиРефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиБугун, 19:50Telegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлдиTelegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлдиБугун, 19:30Сунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқдаСунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқдаБугун, 19:27Сомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиСомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиБугун, 19:24Россияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилдиРоссияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилдиБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди