Yandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этди
Россиянинг технологик гиганти Yandex компанияси сунъий интеллект соҳасида муҳим қадам ташлади. Компания тасвирларни нолдан яратиш ва мавжуд расмларни фойдаланувчи кўрсатмалари асосида таҳрирлаш имкониятини битта тизимда бирлаштирган Алисе AI АРТ 2.0 нейротармоғини ишлаб чиқди. Бу янгилик график контент билан ишловчи фойдаланувчилар учун жараённи сезиларли даражада соддалаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илгари тасвир яратиш (генерация) ва уни таҳрирлаш жараёнлари икки хил технологик йўналиш сифатида қаралар эди. Ҳар бир йўналиш ўзининг алоҳида моделлари, маълумотлар тўплами ва ўқитиш методикасига эга бўлган. ixbt.com маълумотига кўра, Yandex муҳандислари ушбу икки сценарийни ягона архитектурага бирлаштиришга муваффақ бўлишди. Эндиликда модел тасвир яратиш жараёнида ўрганган билимларини таҳрирлаш вақтида ҳам автоматик равишда қўллай олади.
Технологик афзалликлар ва ноёб концепцияларАлисе AI АРТ 2.0 моделининг ўзига хос жиҳати шундаки, у кам учрайдиган визуал элементлар билан ишлашда юқори аниқлик кўрсатади. Масалан, агар нейротармоқ матнли сўров орқали самовар ёки миллий нақшларни чизишни ўрганган бўлса, у тайёр расмга ушбу объектларни қўшишда ҳам худди шундай маҳорат намойиш этади. Бу эса таҳрирлаш жараёнида визуал уйғунликни сақлаб қолиш имконини беради.
Дастурчилар архитектурага фойдаланувчининг қисқа сўровларини кенгайтирилган ва батафсил кўрсатмаларга айлантириб берувчи махсус модулни ҳам интеграция қилишган. Компания ҳисоб-китобларига кўра, ушбу ёндашув таҳрирлаш аниқлигини генератив моделнинг ўзини ўзгартирмасдан туриб, тахминан 12 фоизга оширишга хизмат қилган.
Яна бир муҳим янгиланиш тасвирлар ичидаги матнлар билан боғлиқ. Сунъий интеллект моделларида кўп учрайдиган муаммолардан бири — расмдаги ёзувларнинг хато ёзилиши эди. Алисе AI АРТ 2.0 учун рус ва инглиз тилларидаги махсус маълумотлар тўплами тайёрланди, бу эса логотиплар, эълонлар ва бошқа матнли элементларнинг сифатини тубдан яхшилади.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун аҳамиятиУшбу технология ҳозирда Yandex компаниясининг Алисе AI ва Шедеврум иловаларида ишга туширилган. Ўзбекистонда Yandex хизматларидан фаол фойдаланилишини ҳисобга олсак, маҳаллий дизайнерлар, маркетологлар ва оддий фойдаланувчилар учун мураккаб график таҳрирлаш дастурларидан фойдаланмасдан, тезкор ва сифатли контент яратиш имконияти кенгаяди.
Ягона моделга ўтиш нафақат сифатни оширади, балки технологик жараённи ҳам тезлаштиради. Эндиликда ҳар бир янгиланиш алоҳида моделлар учун эмас, балки бутун тизим учун бир вақтда амалга оширилади. Бу эса сунъий интеллектнинг янада тезроқ ривожланишига ва фойдаланувчи эҳтиёжларига мослашишига замин яратади.
…