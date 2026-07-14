Рефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоланди
Сунъий интеллект (AI) соҳасида фаолият юритувчи АҚШнинг Рефлектион AI стартапи Европанинг Небиус инфратузилма компанияси билан қиймати 1 миллиард долларга тенг бўлган ҳисоблаш қувватлари бўйича шартнома имзолади. Ушбу келишув очиқ кодли (опен-соурсе) AI моделларини ишлаб чиқишда муҳим қадам бўлиб, соҳадаги технологик пойганинг янги босқичини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Келишувга кўра, илгари Россиянинг Yandex компаниясининг халқаро бўлинмаси бўлган Небиус, Рефлектион AI стартапини NVIDIA компаниясининг энг сўнгги ва энг кучли чиплари билан таъминлайди. Бу ҳамкорлик стартапга ўзининг мураккаб моделларини ўқитиш ва жорий этиш учун зарур бўлган улкан ресурсларга йўл очади. Таъкидлаш жоизки, Рефлектион AI яқинда SpaceX компанияси билан ҳам шунга ўхшаш ҳисоблаш ресурсларини олиш бўйича шартнома тузган эди.
Очиқ кодли моделлар ва бозор динамикасиҲозирда жаҳон бозорида ёпиқ ва очиқ кодли AI моделлари ўртасидаги баҳслар авж олмоқда. Маълумотларни сақлаш хавфсизлиги ва ҳукуматларнинг технологик жараёнларга аралашуви кучаяётган бир пайтда, Рефлектион AI каби очиқ модел яратувчиларига бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Масалан, ўтган ойда АҚШ маъмурияти Anthropic ва OpenAI каби гигантларга ўзларининг энг кучли моделларини чеклаш бўйича босим ўтказгани соҳа вакилларини хавотирга солиб қўйди.
Бундай вазиятда фойдаланувчилар ва компаниялар исталган вақтда кириш имконияти чекланиши мумкин бўлган ёпиқ тизимлардан кўра, очиқ ва мустақил моделларга кўпроқ ишонч билдира бошлади. Хитойнинг юқори самарали очиқ моделлари пайдо бўлиши ҳам ушбу йўналишдаги рақобатни янада кескинлаштирмоқда.
Муваффақиятли молиялаштириш ва истиқболларРефлектион AI стартапига 2024-йилда Google DeepMind бўлинмасининг икки нафар собиқ тадқиқотчиси асос солган. Қисқа вақт ичида компания ўзининг бозор қийматини 8 миллиард долларга етказишга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, стартап шу кунга қадар NVIDIA, Сеқуоиа Капитал ва Lightsпеед Вентуре Партнерс каби нуфузли инвесторлардан 2,6 миллиард доллар миқдорида сармоя жалб қилган.
Ўз навбатида, Небиус ҳам йирик инфратузилма лойиҳалари марказида турибди. Компания NVIDIA'дан 2 миллиард доллар инвестиция олганидан сўнг, Meta билан 27 миллиард долларлик ва Microsoft билан 19,4 миллиард долларлик кўп йиллик шартномалар имзолаган. Бу каби келишувлар Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам билвосита аҳамиятга эга, чунки глобал ҳисоблаш қувватларининг ортиши AI технологияларининг арзонлашиши ва оммалашишига хизмат қилади.
Ушбу 1 миллиард долларлик келшим Рефлектион AI учун ўзининг очиқ кодли моделларини жаҳон миқёсида етакчи ўринга олиб чиқиш учун стратегик замин яратади. Технологик гигантлар ўртасидаги бундай ҳамкорликлар яқин йилларда сунъий интеллектнинг ривожланиш йўналишини белгилаб бериши кутилмоқда.
…