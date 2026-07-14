Рефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоланди

·0·Техно
Рефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоланди

Сунъий интеллект (AI) соҳасида фаолият юритувчи АҚШнинг Рефлектион AI стартапи Европанинг Небиус инфратузилма компанияси билан қиймати 1 миллиард долларга тенг бўлган ҳисоблаш қувватлари бўйича шартнома имзолади. Ушбу келишув очиқ кодли (опен-соурсе) AI моделларини ишлаб чиқишда муҳим қадам бўлиб, соҳадаги технологик пойганинг янги босқичини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Келишувга кўра, илгари Россиянинг Yandex компаниясининг халқаро бўлинмаси бўлган Небиус, Рефлектион AI стартапини NVIDIA компаниясининг энг сўнгги ва энг кучли чиплари билан таъминлайди. Бу ҳамкорлик стартапга ўзининг мураккаб моделларини ўқитиш ва жорий этиш учун зарур бўлган улкан ресурсларга йўл очади. Таъкидлаш жоизки, Рефлектион AI яқинда SpaceX компанияси билан ҳам шунга ўхшаш ҳисоблаш ресурсларини олиш бўйича шартнома тузган эди.

Очиқ кодли моделлар ва бозор динамикаси

Ҳозирда жаҳон бозорида ёпиқ ва очиқ кодли AI моделлари ўртасидаги баҳслар авж олмоқда. Маълумотларни сақлаш хавфсизлиги ва ҳукуматларнинг технологик жараёнларга аралашуви кучаяётган бир пайтда, Рефлектион AI каби очиқ модел яратувчиларига бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Масалан, ўтган ойда АҚШ маъмурияти Anthropic ва OpenAI каби гигантларга ўзларининг энг кучли моделларини чеклаш бўйича босим ўтказгани соҳа вакилларини хавотирга солиб қўйди.

Бундай вазиятда фойдаланувчилар ва компаниялар исталган вақтда кириш имконияти чекланиши мумкин бўлган ёпиқ тизимлардан кўра, очиқ ва мустақил моделларга кўпроқ ишонч билдира бошлади. Хитойнинг юқори самарали очиқ моделлари пайдо бўлиши ҳам ушбу йўналишдаги рақобатни янада кескинлаштирмоқда.

Муваффақиятли молиялаштириш ва истиқболлар

Рефлектион AI стартапига 2024-йилда Google DeepMind бўлинмасининг икки нафар собиқ тадқиқотчиси асос солган. Қисқа вақт ичида компания ўзининг бозор қийматини 8 миллиард долларга етказишга муваффақ бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, стартап шу кунга қадар NVIDIA, Сеқуоиа Капитал ва Lightsпеед Вентуре Партнерс каби нуфузли инвесторлардан 2,6 миллиард доллар миқдорида сармоя жалб қилган.

Ўз навбатида, Небиус ҳам йирик инфратузилма лойиҳалари марказида турибди. Компания NVIDIA'дан 2 миллиард доллар инвестиция олганидан сўнг, Meta билан 27 миллиард долларлик ва Microsoft билан 19,4 миллиард долларлик кўп йиллик шартномалар имзолаган. Бу каби келишувлар Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам билвосита аҳамиятга эга, чунки глобал ҳисоблаш қувватларининг ортиши AI технологияларининг арзонлашиши ва оммалашишига хизмат қилади.

Ушбу 1 миллиард долларлик келшим Рефлектион AI учун ўзининг очиқ кодли моделларини жаҳон миқёсида етакчи ўринга олиб чиқиш учун стратегик замин яратади. Технологик гигантлар ўртасидаги бундай ҳамкорликлар яқин йилларда сунъий интеллектнинг ривожланиш йўналишини белгилаб бериши кутилмоқда.

Рефлектион AIНебиусNVIDIAСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этдиYandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этдиБугун, 19:56Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?Бугун, 19:50Telegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлдиTelegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлдиБугун, 19:30Сунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқдаСунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқдаБугун, 19:27Сомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиСомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишдиБугун, 19:24Россияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилдиРоссияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилдиБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди