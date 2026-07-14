Сомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишди

·26·Техно
Сомон йўли биз ўйлагандан каттароқ бўлиб чиқди: астрономлар янги кашфиёт қилишди

Коинот сирларини ўрганаётган астрономлар биз яшаётган Сомон йўли галактикасининг тузилиши ҳақида кутилмаган хулосага келишди. Янги ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, галактикамизнинг ташқи спирал енглари аввал тахмин қилинганидан 10 фоизга узоқроқ масофага чўзилган. Бу кашфиёт коинот ҳақидаги мавжуд моделларимизни қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, олимлар бу натижага кучли космик портлашлардан келаётган рентген нурларининг ўзига хос “эхо”ларини ўрганиш орқали эришишган. NASAнинг Chandra рентген обсерваторияси ва Европанинг ХММ-Невтон сунъий йўлдоши ёрдамида олинган маълумотлар спирал енглар ичидаги юлдузлараро чанг булутларигача бўлган масофани аниқроқ ўлчаш имконини берди.

Галактикани ичкаридан ўрганиш мураккаблиги

Сомон йўлини ўрганишдаги энг катта қийинчилик шундаки, Қуёш тизими ушбу галактика дискининг айнан ичида жойлашган. Биз ўз “увимиз”ни ичкаридан кўраётганимиз сабабли, унинг аниқ шакли ва ўлчамларини белгилаш миллионлаб ёруғлик йили узоқлигидаги бегона галактикаларни кузатишдан кўра қийинроқ кечади. Шу боис астрономлар нафақат оптик, балки радио, инфрақизил ва рентген нурланиши каби турли диапазонлардаги маълумотларга таянадилар.

Италия Миллий астрофизика институти (ИНАФ-ИАСФ Милано) тадқиқотчиси Беатрисе Ваиаи бошчилигидаги гуруҳ гамма-нурланиш чақнашлари космик чанг булутларидан акс этганда ҳосил бўладиган рентген ҳалқаларини таҳлил қилди. Бундай чақнашлар массив юлдузларнинг ўта янги юлдуз сифатида портлаши ёки нейтрон юлдузларининг тўқнашуви натижасида юзага келади. Ҳалқаларнинг ўлчами чанг булути кузатувчидан қанчалик узоқда эканлигига қараб ўзгаради.

“Бу спирал енгларгача бўлган масофани аниқ ўлчашнинг соф геометрияга асосланган жуда тўғри усулидир”, — дейди Беатрисе Ваиаи. Олимлар Персей ва Қалқон-Сентавр спирал енгларидаги учта йирик гамма-чақнашни таҳлил қилиб, уларнинг икки тасида масофа аввалги ҳисоб-китоблардан 10 фоизга катта эканини аниқладилар. Шунингдек, энг чекка чанг булутининг диаметри тахминан 3500 ёруғлик йилига тенг экани маълум бўлди.

Янги хариталар ва келажакдаги режалар

Тадқиқот ҳаммуаллифи Илариа Форнасиеро таъкидлашича, ушбу ўлчовлар фақат алоҳида чанг тўпламларига эмас, балки бутун спирал енгнинг қалинлигига тегишли. Бу эса Сомон йўлининг умумий массасини қайта ҳисоблаб чиқишга сабаб бўлиши мумкин, чунки галактика массаси унинг спирал тузилмалари шакли ва кенглигига бевосита таъсир кўрсатади.

Гарчи ушбу усул галактикани “ичкаридан” ўрганишда инқилобий бўлса-да, унинг имкониятлари бироз чекланган. Сомон йўли текислиги орқали кўринадиган ёрқин гамма-чақнашлар жуда камдан-кам содир бўлади. Олимларнинг сўзларига кўра, сўнгги 25 йил ичида бундай ҳодисаларнинг фақат бармоқ билан санарли ҳолатлари қайд этилган. Келгусида астрономлар кўпроқ чақнашларни таҳлил қилиб, галактикамизнинг янада мукаммал харитасини яратишни мақсад қилганлар.

Сомон ЙўлиАстрономияNASAКосмосКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этдиYandex тасвирларни ҳам яратадиган, ҳам таҳрирлайдиган ягона Алисе AI АРТ 2.0 моделини тақдим этдиБугун, 19:56Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?Ақлли узуклар жанги: РингКонн 3 чиройли дизайни билан фойдаланувчиларни ушлаб қола оладими?Бугун, 19:50Рефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиРефлектион AI ва Небиус ўртасида 1 миллиард долларлик йирик келшим имзоландиБугун, 19:50Telegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлдиTelegramнинг t.me қисқа ҳаволалари яна иш бошлади: Узилишга АҚШ санкциялари сабаб бўлдиБугун, 19:30Сунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқдаСунъий интеллект пойгасида бурилиш: Очиқ кодли моделлар етакчиликни қўлга олмоқдаБугун, 19:27Россияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилдиРоссияда Apple, GitHub ва Google хизматлари фаолиятида кенг кўламли узилишлар кузатилдиБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди