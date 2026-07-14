Арсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқда
Лондоннинг Арсенал клуби ва Белгия терма жамоаси ҳужумкор ярим ҳимоячиси Леандро Троссард фаолиятини Туркия Суперлигасида давом эттиришга яқин турибди. "Канонирлар" матбуот хизмати 31 ёшли футболчининг Бешикташ клубига ўтиши бўйича расмий келишувга эришилганини тасдиқлади. Ушбу трансфер Лондон клуби учун муваффақиятли даврнинг якуни сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри хабарига кўра, томонлар трансфер суммасини 20 миллион евро (тахминан 17 миллион фунт-стерлинг) этиб белгилашган. Айни дамда Леандро Троссард тиббий кўрикдан ўтиш ва шахсий шартнома шартларини якунлаш учун Истанбул шаҳрига йўл олган. Арсенал раҳбарияти футболчига трансфер жараёнларини расмийлаштириш учун рухсат берганини маълум қилди.
Трансфер тафсилотлари ва янги шартномаТуркия гранди ва футболчи ўртасидаги музокаралар якуний босқичда. Маълумотларга кўра, Леандро Троссард Бешикташ билан "3+1" кўринишидаги шартнома имзолаши кутилмоқда. Унинг йиллик маоши бонуслар билан бирга 9 миллион еврони ташкил этиши мумкин. Бу Туркия чемпионати учун анча юқори кўрсаткич ҳисобланади ва клубнинг амбицияларидан дарак беради.
Қизиғи шундаки, футболчининг Арсенал билан амалдаги шартномаси 2027-йилга қадар давом этиши керак эди. Гарчи 2025-йилнинг августида унинг молиявий шартлари яхшиланган бўлса-да, шартнома муддати узайтирилмаган эди. Шу сабабли, Лондон клуби тажрибали ўйинчини текинга қўйиб юбормаслик учун уни сотишга қарор қилди.
Арсенал сафидаги ёрқин хотираларЛеандро Троссард 2023-йилнинг январида Брайтон сафига 27 миллион фунт эвазига келиб қўшилган эди. Ўтган вақт мобайнида у Микел Артета жамоасининг ажралмас бўлагига айланди. Айниқса, 2025-26-йилги мавсумда у барча мусобақаларда 50 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол ва 11 та голли узатмага муаллифлик қилди.
Унинг ҳиссаси билан Арсенал 2004-йилдан буён илк бор Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритди ва Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб борди. Футболчининг халқаро майдондаги кўрсаткичлари ҳам таҳсинга лойиқ: Белгия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатининг барча 6 ўйинида қатнашиб, жамоасининг чорак финалга чиқишига ёрдам берган.
Goal.com нашри таъкидлашича, ушбу трансфер жорий ҳафта охирига қадар тўлиқ якунланиши кутилмоқда. Бешикташ мухлислари аллақачон ижтимоий тармоқларда белгиялик юлдузни кутиб олишга тайёргарлик кўришмоқда. Арсенал эса ўз навбатида Троссарднинг ўрнини тўлдириш учун трансфер бозорида янги вариантларни кўриб чиқиши мумкин.
…