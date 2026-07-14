Арсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқда

·0·Спорт
Арсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқда

Лондоннинг Арсенал клуби ва Белгия терма жамоаси ҳужумкор ярим ҳимоячиси Леандро Троссард фаолиятини Туркия Суперлигасида давом эттиришга яқин турибди. "Канонирлар" матбуот хизмати 31 ёшли футболчининг Бешикташ клубига ўтиши бўйича расмий келишувга эришилганини тасдиқлади. Ушбу трансфер Лондон клуби учун муваффақиятли даврнинг якуни сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри хабарига кўра, томонлар трансфер суммасини 20 миллион евро (тахминан 17 миллион фунт-стерлинг) этиб белгилашган. Айни дамда Леандро Троссард тиббий кўрикдан ўтиш ва шахсий шартнома шартларини якунлаш учун Истанбул шаҳрига йўл олган. Арсенал раҳбарияти футболчига трансфер жараёнларини расмийлаштириш учун рухсат берганини маълум қилди.

Трансфер тафсилотлари ва янги шартнома

Туркия гранди ва футболчи ўртасидаги музокаралар якуний босқичда. Маълумотларга кўра, Леандро Троссард Бешикташ билан "3+1" кўринишидаги шартнома имзолаши кутилмоқда. Унинг йиллик маоши бонуслар билан бирга 9 миллион еврони ташкил этиши мумкин. Бу Туркия чемпионати учун анча юқори кўрсаткич ҳисобланади ва клубнинг амбицияларидан дарак беради.

Қизиғи шундаки, футболчининг Арсенал билан амалдаги шартномаси 2027-йилга қадар давом этиши керак эди. Гарчи 2025-йилнинг августида унинг молиявий шартлари яхшиланган бўлса-да, шартнома муддати узайтирилмаган эди. Шу сабабли, Лондон клуби тажрибали ўйинчини текинга қўйиб юбормаслик учун уни сотишга қарор қилди.

Арсенал сафидаги ёрқин хотиралар

Леандро Троссард 2023-йилнинг январида Брайтон сафига 27 миллион фунт эвазига келиб қўшилган эди. Ўтган вақт мобайнида у Микел Артета жамоасининг ажралмас бўлагига айланди. Айниқса, 2025-26-йилги мавсумда у барча мусобақаларда 50 та ўйинда майдонга тушиб, 8 та гол ва 11 та голли узатмага муаллифлик қилди.

Унинг ҳиссаси билан Арсенал 2004-йилдан буён илк бор Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритди ва Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб борди. Футболчининг халқаро майдондаги кўрсаткичлари ҳам таҳсинга лойиқ: Белгия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатининг барча 6 ўйинида қатнашиб, жамоасининг чорак финалга чиқишига ёрдам берган.

Goal.com нашри таъкидлашича, ушбу трансфер жорий ҳафта охирига қадар тўлиқ якунланиши кутилмоқда. Бешикташ мухлислари аллақачон ижтимоий тармоқларда белгиялик юлдузни кутиб олишга тайёргарлик кўришмоқда. Арсенал эса ўз навбатида Троссарднинг ўрнини тўлдириш учун трансфер бозорида янги вариантларни кўриб чиқиши мумкин.

АрсеналБешикташЛеандро ТроссардТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирдиРоналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирдиБугун, 19:51Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Бугун, 19:38Англия ва Аргентина ўртасидаги ярим финал баҳсини Лионель Месси учун «омадли» ҳакам бошқарадиАнглия ва Аргентина ўртасидаги ярим финал баҳсини Лионель Месси учун «омадли» ҳакам бошқарадиБугун, 18:55Челси афсонаси Хаби Алонсо учун трансфер мақсадини кўрсатди: Жон Стоунз Лондон йўлидаЧелси афсонаси Хаби Алонсо учун трансфер мақсадини кўрсатди: Жон Стоунз Лондон йўлидаБугун, 18:53«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилди«Реал» УЕФАдан «Барселона»ни 30 дан ортиқ совринидан маҳрум этишни талаб қилдиБугун, 18:40Манчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирдиМанчестер Юнайтед дарвозабонлар чизиғини тажрибали Карл Дарлов билан кучайтирдиБугун, 18:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди