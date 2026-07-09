Меркор стартапи ўз қийматини 20 миллиард долларга етказиш бўйича музокаралар олиб бормоқда

·0·Техно
Меркор стартапи ўз қийматини 20 миллиард долларга етказиш бўйича музокаралар олиб бормоқда

Сунъий интеллектни ўқитиш ва ривожлантиришга ихтисослашган Меркор стартапи ўзининг бозор қийматини қисқа муддат ичида икки бараварга оширишни режалаштирмоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания янги инвестиция раунди доирасида 20 миллиард долларлик баҳолаш кўрсаткичи бўйича музокаралар ўтказмоқда. Бу кўрсаткич жорий йилнинг октябрь ойидаги 10 миллиард долларлик баҳолашдан сўнг жуда катта сакраш ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда музокаралар дастлабки босқичда экани айтилмоқда, бироқ Меркор аллақачон инвесторлардан янги қиймат бўйича расмий таклиф (терм шеет) олганини маълум қилган. Мазкур молиявий ўсиш компаниянинг сунъий интеллект бозоридаги позицияси нақадар мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам қизиқарли бўлган ушбу янгилик глобал AI пойгасида янги гигант шаклланаётганини кўрсатмоқда.

Даромаднинг кескин ўсиши ва стратегик харидлар

Компания асосчиси ва бош ижрочи директори Брендон Фоодй ижтимоий тармоқларда Меркор нинг йиллик даромад кўрсаткичи 2 миллиард доллардан ошганини эълон қилди. Эътиборлиси, ушбу кўрсаткич бор-йўғи тўрт ой аввалги натижадан 100 фоизга кўпдир. Бундай жадал ўсиш суръати инвесторларнинг стартапга бўлган ишончини янада оширмоқда.

Бундан ташқари, Меркор ўзининг технологик имкониятларини кенгайтириш мақсадида Деэптуне компаниясини сотиб олганини маълум қилди. Деэптуне сунъий интеллект агентларини ўқитишга ёрдам берувчи илғор ечимларни таклиф этади. Келишувга кўра, Деэптуне жамоаси тўлиқ таркибда Меркор таркибига қўшилади. Бу қадам компанияга янада мураккаб ва ақлли AI тизимларини яратиш имконини беради.

Қийинчиликлардан кейинги тикланиш

2026-йилнинг бошлари Меркор учун анча мураккаб келган эди. Бусинесс Инсидер маълумотларига кўра, ўша пайтда компания маълумотлар сизиб чиқиши билан боғлиқ муаммога дуч келган ва бир нечта шартномавий ишчилар томонидан судга берилган эди. Бироқ ҳозирги молиявий натижалар ва янги инвестиция режалари компания ушбу қийинчиликларни муваффақиятли ортда қолдирганини кўрсатмоқда.

Меркор каби компанияларнинг ўсиши бутун дунёда, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам сунъий интеллект технологияларига бўлган талаб ва инвестиция оқимини кучайтириши кутилмоқда. Ҳозирда компания нафақат технологик инфратузилма, балки AI соҳасидаги энг иқтидорли мутахассисларни ўзига жалб қилишда давом этмоқда.

МеркорСунъий ИнтеллектСтартапИнвестицияBloomberg
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФанДуел букмекерлик компанияси қиморга қарам мижозни жалб қилишда юлдуз спортчидан фойдаландиФанДуел букмекерлик компанияси қиморга қарам мижозни жалб қилишда юлдуз спортчидан фойдаландиКеча, 23:59Max миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиMax миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиКеча, 23:53OpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаOpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаКеча, 23:29ЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиКеча, 23:27Meta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошладиMeta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошладиКеча, 23:20OpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этдиOpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этдиКеча, 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги