Меркор стартапи ўз қийматини 20 миллиард долларга етказиш бўйича музокаралар олиб бормоқда
Сунъий интеллектни ўқитиш ва ривожлантиришга ихтисослашган Меркор стартапи ўзининг бозор қийматини қисқа муддат ичида икки бараварга оширишни режалаштирмоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания янги инвестиция раунди доирасида 20 миллиард долларлик баҳолаш кўрсаткичи бўйича музокаралар ўтказмоқда. Бу кўрсаткич жорий йилнинг октябрь ойидаги 10 миллиард долларлик баҳолашдан сўнг жуда катта сакраш ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирда музокаралар дастлабки босқичда экани айтилмоқда, бироқ Меркор аллақачон инвесторлардан янги қиймат бўйича расмий таклиф (терм шеет) олганини маълум қилган. Мазкур молиявий ўсиш компаниянинг сунъий интеллект бозоридаги позицияси нақадар мустаҳкамланиб бораётганидан далолат беради. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам қизиқарли бўлган ушбу янгилик глобал AI пойгасида янги гигант шаклланаётганини кўрсатмоқда.
Даромаднинг кескин ўсиши ва стратегик харидларКомпания асосчиси ва бош ижрочи директори Брендон Фоодй ижтимоий тармоқларда Меркор нинг йиллик даромад кўрсаткичи 2 миллиард доллардан ошганини эълон қилди. Эътиборлиси, ушбу кўрсаткич бор-йўғи тўрт ой аввалги натижадан 100 фоизга кўпдир. Бундай жадал ўсиш суръати инвесторларнинг стартапга бўлган ишончини янада оширмоқда.
Бундан ташқари, Меркор ўзининг технологик имкониятларини кенгайтириш мақсадида Деэптуне компаниясини сотиб олганини маълум қилди. Деэптуне сунъий интеллект агентларини ўқитишга ёрдам берувчи илғор ечимларни таклиф этади. Келишувга кўра, Деэптуне жамоаси тўлиқ таркибда Меркор таркибига қўшилади. Бу қадам компанияга янада мураккаб ва ақлли AI тизимларини яратиш имконини беради.
Қийинчиликлардан кейинги тикланиш2026-йилнинг бошлари Меркор учун анча мураккаб келган эди. Бусинесс Инсидер маълумотларига кўра, ўша пайтда компания маълумотлар сизиб чиқиши билан боғлиқ муаммога дуч келган ва бир нечта шартномавий ишчилар томонидан судга берилган эди. Бироқ ҳозирги молиявий натижалар ва янги инвестиция режалари компания ушбу қийинчиликларни муваффақиятли ортда қолдирганини кўрсатмоқда.
Меркор каби компанияларнинг ўсиши бутун дунёда, жумладан, Марказий Осиё минтақасида ҳам сунъий интеллект технологияларига бўлган талаб ва инвестиция оқимини кучайтириши кутилмоқда. Ҳозирда компания нафақат технологик инфратузилма, балки AI соҳасидаги энг иқтидорли мутахассисларни ўзига жалб қилишда давом этмоқда.
…