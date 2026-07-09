Max миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилди
Ўзбекистонда тобора оммалашиб бораётган Max миллий мессенжери ўз фойдаланувчилари учун янги ва муҳим имкониятни тақдим этди. Эндиликда Android платформаси фойдаланувчилари сервис ичида оммавий каналлар яратишлари ҳамда мавжуд шахсий каналларини очиқ форматга ўтказишлари мумкин. Ушбу янгилик платформанинг ахборот алмашинуви ва ижтимоий медиа сифатидаги нуфузини оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мессенжер матбуот хизмати берган маълумотларга кўра, мазкур функция яқин кунлар ичида дастурнинг иш столи (десктоп) ва веб-версияларида ҳам пайдо бўлади. Бу эса контент яратувчилар учун ўз аудиториясини кенгайтириш ва маълумотларни чекланмаган фойдаланувчилар доирасига етказиш имконини беради.
Янги канал яратиш тартибиОммавий канал очиш жараёни жуда содда ва тушунарли қилиб ишланган. Бунинг учун фойдаланувчи "Чатлар" бўлимига кириб, янги канал яратиш тугмасини босиши лозим. Шундан сўнг канал номи, тавсифи ва муқова тасвирини белгилаш талаб этилади. Жараённинг якуний босқичида канални оммавий мақомга ўтказиш ва унга такрорланмас ҳавола (линк) бириктириш кифоя.
Шуни таъкидлаш жоизки, хавфсизлик ва шахсни тасдиқлаш мақсадида оммавий канал яратувчилардан "Рақамли ИД" тизимини улаш талаб этилади. Агар фойдаланувчи илгари ушбу идентификациядан ўтмаган бўлса, тизим уни автоматик равишда рўйхатдан ўтишга йўналтиради. Бу чора платформада фейк ва зарарли контент тарқалишининг олдини олишга қаратилган.
Статистика ва ўсиш суръатлариMax мессенжерининг жадал ривожланаётгани рақамларда ҳам ўз аксини топмоқда. Компания ҳисоботига кўра, жорий йилнинг июль ойи ҳолатига кўра, платформадаги жами каналлар сони 10 миллиондан ошиб кетган. Уларнинг умумий аудиторияси эса ҳайратланарли даражада — 430 миллион обуначини ташкил этмоқда.
Мессенжернинг фаол фойдаланувчилари сони ҳам барқарор ўсиб бормоқда ва айни пайтда 125 миллион кишилик довонни босиб ўтган. Оммавий каналлар функциясининг жорий этилиши Telegram каби йирик рақобатчилар билан курашда Max платформасининг позициясини мустаҳкамлаши кутилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, миллий мессенжерда очиқ каналларнинг пайдо бўлиши маҳаллий брендлар, ОАВ ва блогерлар учун янги маркетинг майдонини яратади. Бу эса ўз навбатида Ўзбекистон рақамли экотизимининг янада ривожланишига туртки бўлади.
…