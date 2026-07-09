Max миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилди

·0·Техно
Max миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилди

Ўзбекистонда тобора оммалашиб бораётган Max миллий мессенжери ўз фойдаланувчилари учун янги ва муҳим имкониятни тақдим этди. Эндиликда Android платформаси фойдаланувчилари сервис ичида оммавий каналлар яратишлари ҳамда мавжуд шахсий каналларини очиқ форматга ўтказишлари мумкин. Ушбу янгилик платформанинг ахборот алмашинуви ва ижтимоий медиа сифатидаги нуфузини оширишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мессенжер матбуот хизмати берган маълумотларга кўра, мазкур функция яқин кунлар ичида дастурнинг иш столи (десктоп) ва веб-версияларида ҳам пайдо бўлади. Бу эса контент яратувчилар учун ўз аудиториясини кенгайтириш ва маълумотларни чекланмаган фойдаланувчилар доирасига етказиш имконини беради.

Янги канал яратиш тартиби

Оммавий канал очиш жараёни жуда содда ва тушунарли қилиб ишланган. Бунинг учун фойдаланувчи "Чатлар" бўлимига кириб, янги канал яратиш тугмасини босиши лозим. Шундан сўнг канал номи, тавсифи ва муқова тасвирини белгилаш талаб этилади. Жараённинг якуний босқичида канални оммавий мақомга ўтказиш ва унга такрорланмас ҳавола (линк) бириктириш кифоя.

Шуни таъкидлаш жоизки, хавфсизлик ва шахсни тасдиқлаш мақсадида оммавий канал яратувчилардан "Рақамли ИД" тизимини улаш талаб этилади. Агар фойдаланувчи илгари ушбу идентификациядан ўтмаган бўлса, тизим уни автоматик равишда рўйхатдан ўтишга йўналтиради. Бу чора платформада фейк ва зарарли контент тарқалишининг олдини олишга қаратилган.

Статистика ва ўсиш суръатлари

Max мессенжерининг жадал ривожланаётгани рақамларда ҳам ўз аксини топмоқда. Компания ҳисоботига кўра, жорий йилнинг июль ойи ҳолатига кўра, платформадаги жами каналлар сони 10 миллиондан ошиб кетган. Уларнинг умумий аудиторияси эса ҳайратланарли даражада — 430 миллион обуначини ташкил этмоқда.

Мессенжернинг фаол фойдаланувчилари сони ҳам барқарор ўсиб бормоқда ва айни пайтда 125 миллион кишилик довонни босиб ўтган. Оммавий каналлар функциясининг жорий этилиши Telegram каби йирик рақобатчилар билан курашда Max платформасининг позициясини мустаҳкамлаши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, миллий мессенжерда очиқ каналларнинг пайдо бўлиши маҳаллий брендлар, ОАВ ва блогерлар учун янги маркетинг майдонини яратади. Бу эса ўз навбатида Ўзбекистон рақамли экотизимининг янада ривожланишига туртки бўлади.

MaxМессенжерТехнологияРақамли ИДОммавий Каналлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФанДуел букмекерлик компанияси қиморга қарам мижозни жалб қилишда юлдуз спортчидан фойдаландиФанДуел букмекерлик компанияси қиморга қарам мижозни жалб қилишда юлдуз спортчидан фойдаландиКеча, 23:59Меркор стартапи ўз қийматини 20 миллиард долларга етказиш бўйича музокаралар олиб бормоқдаМеркор стартапи ўз қийматини 20 миллиард долларга етказиш бўйича музокаралар олиб бормоқдаКеча, 23:53OpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаOpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаКеча, 23:29ЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиКеча, 23:27Meta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошладиMeta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошладиКеча, 23:20OpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этдиOpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этдиКеча, 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги