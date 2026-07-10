ЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқда

·26·Техно
ЛГ ва Алиенваре мониторлари фойдаланувчи рухсатисиз Windows тизимига реклама дастурларини ўрнатмоқда

Монитор ишлаб чиқарувчи йирик брендлар — ЛГ ва Алиенваре атрофида янги технологик можаро келиб чиқди. Маълум бўлишича, ушбу компанияларнинг айрим монитор моделлари Windows операцион тизимига фойдаланувчининг рухсатисиз махсус иловаларни автоматик тарзда ўрнатмоқда. Бу ҳолат нафақат тизим ресурсларининг сарфланишига, балки кутилмаган реклама хабарларининг пайдо бўлишига ҳам сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммо ҳақида биринчи бўлиб Reddit ижтимоий тармоғи фойдаланувчилари хабар беришди. Хусусан, Магс_Смаш тахаллуси остидаги фойдаланувчи ўз компьютерида ҳеч қачон ўрнатмаган МкАфее антивирусидан реклама билдиришномалари кела бошлаганини пайқаган. Тизим текширилганда, бунга янги ЛГ монитори улангандан сўнг пайдо бўлган ЛГ Монитор Апп Инсталлер дастури сабабчи экани аниқланган.

ixbt.com маълумотига кўра, ЛГ УльтраГеар 27ГП83Б ва ЛГ УльтраГеар 27ГН800 каби мониторлар уланганда, Windows тизими Microsoft Сторе ва Windows Упдате орқали автоматик равишда "9ПМ9Н6Ф47ЖБ8-ЛГElectronикс.ЛGMониторАпп" идентификаторли иловани юклаб олади. Энг қизиғи, бу жараён фойдаланувчидан ҳеч қандай тасдиқ сўрамайди. Windows тизимидаги Релиабилитй Монитор ва Эвент Виевер воситалари ушбу ўзбошимчалик билан амалга оширилган ўрнатиш жараёнини қайд этган.

Нақат ЛГ, балки Алиенваре ва Dell ҳам шубҳа остида

Муҳокамалар давомида маълум бўлишича, бундай амалиёт фақат ЛГ брендига хос эмас. Dell ва Алиенваре мониторлари эгалари ҳам шунга ўхшаш ҳолатларга дуч келишганини маълум қилишди. Мутахассислар буни Asus она платаларида учрайдиган Арморй Крате дастурининг автоматик ўрнатилишига қиёслашмоқда. Бироқ, мониторлар ҳолатида учинчи томон реклама дастурларининг (блоатваре) пайдо бўлиши фойдаланувчиларнинг кескин эътирозига сабаб бўлди.

Ушбу дастурий таъминотни ўчириш ҳам ўзига хос қийинчиликларни туғдиради. ЛГ Монитор Апп иловасини Microsoft Сторе орқали стандарт усулда ўчириб ташлаб бўлмайди. Фойдаланувчилар ҳозирча ечим сифатида автоюкланиш (стартуп) созламаларидан ушбу дастурни ўчириб қўйишни ёки Windows тизимидаги гуруҳ сиёсати (Груп Поликй) орқали қурилмаларга боғлиқ метамаълумотларни юклашни тақиқлашни маслаҳат беришмоқда.

Муаммони бутунлай ҳал қилиш учун гпедит.msк бўлимига кириб, Компутер Конфигуратион → Административе Темплатес → Сйстем → Девисе Инсталлатион йўналиши бўйича автоматик юклашни чеклаш талаб этилади. Баъзи радикал фойдаланувчилар эса Microsoft Сторе дўконини бутунлай блоклаб қўйишни таклиф қилмоқдалар. Ҳозирча ишлаб чиқарувчилар ушбу ҳолат юзасидан расмий баёнот беришмади.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу янгилик долзарб аҳамиятга эга, чунки ЛГ УльтраГеар сериясидаги мониторлар бозоримизда жуда оммабоп ҳисобланади. Агар сизда ҳам кутилмаган рекламалар пайдо бўлаётган бўлса, тизимда бегона ЛГ ёки Dell иловалари бор-йўқлигини текшириб кўриш тавсия этилади. Бундай "яширин" ўрнатишлар шахсий маълумотлар хавфсизлиги ва тизим барқарорлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

ЛГАлиенвареWindowsМониторТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврMeta компанияси Мусе Спарк 1.1 моделини тақдим этди: Дастурлашда янги даврБугун, 00:58Стартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиСтартаплар оламидаги хатолар: 500 дан ортиқ лойиҳа инвестори тажрибаси билан бўлишдиБугун, 00:52Ариел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиАриел Ридер Мудд 72В: Lada Vestaдан кучлироқ моментга эга янги электросикл тақдим этилдиБугун, 00:52Jeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қиладиJeff Bezos томонидан қўллаб-қувватланган Слате Ауто компанияси Краёла билан ҳамкорлик қиладиБугун, 00:23OpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбландиOpenAI ва Нев Ёрк Тимес можароси: Сунъий интеллект гиганти далилларни яширишда айбландиБугун, 00:21Max миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиMax миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиКеча, 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги