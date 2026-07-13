Абитуриентлар диққатига: тест синовлари бошланадиган сана маълум қилинди

·22·Ўзбекистон
Абитуриентлар диққатига: тест синовлари бошланадиган сана маълум қилинди

2026–2027 ўқув йили учун олий таълим муассасаларига қабул бўйича тест синовлари ўтказиладиган саналар расман эълон қилинди. Бу ҳақда Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги маълум қилди.

Маълум қилинишича, тест синовлари 14 июлдан 23 июлга қадар ўтказилади. Имтиҳонлар 10 кун давомида ҳар куни икки сменада ташкил этилади. Биринчи смена соат 08:00, иккинчи смена эса 15:00 да бошланади.

Агентлик абитуриентларга тест ўтказиладиган манзилга белгиланган вақтдан камида 1,5 соат аввал етиб келишни тавсия қилди.

Шунингдек, барча иштирокчилар «Абитуриент рухсатномаси»ни my.uzbmb.uz портали орқали юклаб олиб, чоп этган ҳолда олиб келиши лозимлиги эслатилди.

Тест синовларига кириш учун абитуриентлардан паспорт ёки ID-карта ҳамда рухсатнома талаб этилади. Паспортнинг нусхаси билан келган ёки белгиланган вақтдан кечиккан фуқаролар имтиҳон жараёнига қўйилмайди.

Мутасаддилар абитуриентларга ҳужжатларини олдиндан тайёрлаб қўйиш ва белгиланган тартиб-қоидаларга қатъий амал қилишни тавсия этмоқда.

Билим ва малакаларни баҳолаш агентлигиmy.uzbmb.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентликлар огоҳлантирилди: жазирама электр таъминотига таъсир қилиши мумкинТошкентликлар огоҳлантирилди: жазирама электр таъминотига таъсир қилиши мумкинБугун, 21:52Икки сайёрага ўзбек олимларининг номи расман берилдиИкки сайёрага ўзбек олимларининг номи расман берилдиБугун, 17:25Дубай шоколадидан кейин навбат Тошкент оши шоколадига келди! Таъми кутилгандек чиқдими?Дубай шоколадидан кейин навбат Тошкент оши шоколадига келди! Таъми кутилгандек чиқдими?Бугун, 16:19Ўзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкинЎзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкинБугун, 14:25Қалбаки тиллага қарши янги қадам: 2029 йилдан талаб ўзгарадиҚалбаки тиллага қарши янги қадам: 2029 йилдан талаб ўзгарадиБугун, 13:52Сўхда транспорт инқилоби: мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилмоқдаСўхда транспорт инқилоби: мунтазам авиақатновлар йўлга қўйилмоқдаБугун, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?