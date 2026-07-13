Абитуриентлар диққатига: тест синовлари бошланадиган сана маълум қилинди
2026–2027 ўқув йили учун олий таълим муассасаларига қабул бўйича тест синовлари ўтказиладиган саналар расман эълон қилинди. Бу ҳақда Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги маълум қилди.
Маълум қилинишича, тест синовлари 14 июлдан 23 июлга қадар ўтказилади. Имтиҳонлар 10 кун давомида ҳар куни икки сменада ташкил этилади. Биринчи смена соат 08:00, иккинчи смена эса 15:00 да бошланади.
Агентлик абитуриентларга тест ўтказиладиган манзилга белгиланган вақтдан камида 1,5 соат аввал етиб келишни тавсия қилди.
Шунингдек, барча иштирокчилар «Абитуриент рухсатномаси»ни my.uzbmb.uz портали орқали юклаб олиб, чоп этган ҳолда олиб келиши лозимлиги эслатилди.
Тест синовларига кириш учун абитуриентлардан паспорт ёки ID-карта ҳамда рухсатнома талаб этилади. Паспортнинг нусхаси билан келган ёки белгиланган вақтдан кечиккан фуқаролар имтиҳон жараёнига қўйилмайди.
Мутасаддилар абитуриентларга ҳужжатларини олдиндан тайёрлаб қўйиш ва белгиланган тартиб-қоидаларга қатъий амал қилишни тавсия этмоқда.
…