Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалди

·23·Техно
Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалди

Технология оламида мини-компьютерларнинг имкониятлари кундан-кунга кенгайиб бормоқда. Хусусан, AMD компаниясининг янги Ryzen AI Ҳало платформаси ихчам қурилмалар унумдорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Яқинда таниқли техноблогер ЭТА PRИМE ушбу кучли процессорни СтеамОС операцион тизими билан бирлаштириб, ўзига хос "Стеам Мачине" консолини яратишга уринди ва унинг реал ўйинлардаги имкониятларини синовдан ўтказди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Вальве компанияси эндиликда СтеамОС тизимини исталган шахсий компьютерга ўрнатишга рухсат берган бўлса-да, ҳозирча драйверлар фақат Radeon видеокарталари учун барқарор ишламоқда. Шу сабабли, AMD чиплари асосидаги тизимлар ушбу тажрибалар учун энг мақбул танлов бўлиб қолмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Ryzen AI Ҳало ўзининг техник кўрсаткичлари билан оригинал Стеам Мачине консолидан сезиларли даражада устун туради.

Техник устунлик ва унумдорлик таҳлили

Тизим асосини 16 ядроли, Zen 5 архитектурасига таянувчи Ryzen AI Max+ 395 процессори ташкил этади. Унинг график қуввати РДНА 3.5 архитектурасидаги Radeon 8060С иGPU томонидан таъминланади. Таққослаш учун, стандарт Стеам Мачине консоли атиги 6 ядроли Zen 4 процессори ва камроқ оқимли процессорларга эга бўлган график чип билан жиҳозланган. Шунингдек, Вальве консолида ТДП (иссиқлик ажратиш қуввати) сезиларли даражада чекланган бўлиб, бу унинг максимал қувватда ишлашига тўсқинлик қилади.

Ўтказилган тестлар натижасига кўра, Фулл ҲД (1080п) рухсатида Ryzen AI Ҳало рақибидан 17-24 фоизга ўзиб кетди. Бироқ, ҳақиқий фарқ 4К форматидаги ўйинларда кўзга ташланди: бу ерда янги платформа 23 фоиздан 50 фоизгача юқори самарадорлик кўрсатди. Бу график ядронинг юқори аниқликдаги тасвирларни қайта ишлашда қанчалик самарали эканлигини исботлайди.

Нарх ва оммабоплик масаласи

Гарчи унумдорлик бўйича Ryzen AI Ҳало яққол ғолиб бўлса-да, унинг иқтисодий жиҳати кўпчиликни ўйлантириб қўйиши мумкин. Ҳозирги кунда ушбу платформадаги мини-компьютерлар Стеам Мачине консолидан камида уч баравар қимматроқ ҳисобланади. Бундай тизимларнинг нархи ўртача 1500-1800 доллар атрофида эканлиги уларни кенг омма учун эмас, балки юқори технология ишқибозлари учун мўлжалланган маҳсулотга айлантиради.

Хулоса қилиб айтганда, Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС комбинацияси ихчам корпусда ҳам юқори даражадаги гейминг тажрибасини тақдим эта олишини кўрсатди. Ўзбекистон бозорида ҳам мини-компьютерларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай кучли график ечимлар келажакда анъанавий катта ўйин компьютерларининг ўрнини эгаллаши эҳтимоли юқори. Бироқ, ҳозирча нарх омили ушбу технологиянинг оммалашишига тўсқинлик қилаётган асосий омил бўлиб қолмоқда.

AMDRyzen AIСтеамОСMini-ПКТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаElon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаБугун, 03:56OpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиOpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиБугун, 03:56Ростех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиРостех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиБугун, 03:52Сунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиСунъий интеллект ўзи учун 100 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 03:27OpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингOpenAI янги авлод GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди: Сол, Терра ва Луна билан танишингБугун, 03:26Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Сунъий интеллект пойгаси: Дунё иқтисодиёти 3 триллион долларлик хавф остидами?Бугун, 02:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги