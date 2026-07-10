Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалди
Технология оламида мини-компьютерларнинг имкониятлари кундан-кунга кенгайиб бормоқда. Хусусан, AMD компаниясининг янги Ryzen AI Ҳало платформаси ихчам қурилмалар унумдорлигини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Яқинда таниқли техноблогер ЭТА PRИМE ушбу кучли процессорни СтеамОС операцион тизими билан бирлаштириб, ўзига хос "Стеам Мачине" консолини яратишга уринди ва унинг реал ўйинлардаги имкониятларини синовдан ўтказди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Вальве компанияси эндиликда СтеамОС тизимини исталган шахсий компьютерга ўрнатишга рухсат берган бўлса-да, ҳозирча драйверлар фақат Radeon видеокарталари учун барқарор ишламоқда. Шу сабабли, AMD чиплари асосидаги тизимлар ушбу тажрибалар учун энг мақбул танлов бўлиб қолмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Ryzen AI Ҳало ўзининг техник кўрсаткичлари билан оригинал Стеам Мачине консолидан сезиларли даражада устун туради.
Техник устунлик ва унумдорлик таҳлилиТизим асосини 16 ядроли, Zen 5 архитектурасига таянувчи Ryzen AI Max+ 395 процессори ташкил этади. Унинг график қуввати РДНА 3.5 архитектурасидаги Radeon 8060С иGPU томонидан таъминланади. Таққослаш учун, стандарт Стеам Мачине консоли атиги 6 ядроли Zen 4 процессори ва камроқ оқимли процессорларга эга бўлган график чип билан жиҳозланган. Шунингдек, Вальве консолида ТДП (иссиқлик ажратиш қуввати) сезиларли даражада чекланган бўлиб, бу унинг максимал қувватда ишлашига тўсқинлик қилади.
Ўтказилган тестлар натижасига кўра, Фулл ҲД (1080п) рухсатида Ryzen AI Ҳало рақибидан 17-24 фоизга ўзиб кетди. Бироқ, ҳақиқий фарқ 4К форматидаги ўйинларда кўзга ташланди: бу ерда янги платформа 23 фоиздан 50 фоизгача юқори самарадорлик кўрсатди. Бу график ядронинг юқори аниқликдаги тасвирларни қайта ишлашда қанчалик самарали эканлигини исботлайди.
Нарх ва оммабоплик масаласиГарчи унумдорлик бўйича Ryzen AI Ҳало яққол ғолиб бўлса-да, унинг иқтисодий жиҳати кўпчиликни ўйлантириб қўйиши мумкин. Ҳозирги кунда ушбу платформадаги мини-компьютерлар Стеам Мачине консолидан камида уч баравар қимматроқ ҳисобланади. Бундай тизимларнинг нархи ўртача 1500-1800 доллар атрофида эканлиги уларни кенг омма учун эмас, балки юқори технология ишқибозлари учун мўлжалланган маҳсулотга айлантиради.
Хулоса қилиб айтганда, Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС комбинацияси ихчам корпусда ҳам юқори даражадаги гейминг тажрибасини тақдим эта олишини кўрсатди. Ўзбекистон бозорида ҳам мини-компьютерларга қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, бундай кучли график ечимлар келажакда анъанавий катта ўйин компьютерларининг ўрнини эгаллаши эҳтимоли юқори. Бироқ, ҳозирча нарх омили ушбу технологиянинг оммалашишига тўсқинлик қилаётган асосий омил бўлиб қолмоқда.
…