Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқда

·0·Техно
Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқда

АҚШнинг Microsoft корпорацияси сунъий интеллект (СИ) йўналишидаги улкан харажатларни оптималлаштириш мақсадида OpenAI ва Anthropic компаниялари томонидан тақдим этилган ташқи моделлардан босқичма-босқич воз кеча бошлади. Bloomberg агентлиги маълумотларига кўра, техногигант эндиликда ўзининг шахсий ишланмаларига таянмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Эхсел ва Ворд каби оммабоп офис дастурларида фойдаланувчиларнинг бир қатор сўровлари Microsoft компаниясининг ички МАИ оиласига мансуб моделлари ёрдамида қайта ишланмоқда. Аввалроқ компания Microsoft 365 хизматларидаги аксарият функциялар айнан OpenAI технологиялари асосида ишлашини алоҳида таъкидлаган эди, бироқ иқтисодий самарадорлик масаласи стратегиянинг ўзгаришига сабаб бўлди.

Microsoft учинчи томон ечимларидан бутунлай воз кечишни режалаштирмаяпти, аммо харажатларни камайтириш имконияти мавжуд бўлган ҳар бир нуқтада ўз нейротармоқларини жорий этмоқда. Сўнгги ойларда компания ушбу йўналишда сезиларли даражада фаоллашди. Хусусан, Буилд конференциясида дастурлаш ва матн асосида тасвир яратишга ихтисослашган 7 та янги МАИ моделлари намойиш этилди.

Сунъий интеллект бозоридаги янги тенденция

Мутахассисларнинг фикрича, йирик тил моделларига (LLM) ишлов бериш бугунги кунда технологик компаниялар учун энг қиммат операциялардан бири бўлиб қолмоқда. Microsoft расман ушбу ўзгаришларни изоҳламаган бўлса-да, таҳлилчилар буни булутли СИ-сервисларнинг таннархини туширишга бўлган уриниш сифатида баҳоламоқда.

Microsoft бу йўлда ёлғиз эмас. Маълумотларга кўра, қуйидаги компаниялар ҳам СИ харажатларини қайта кўриб чиқмоқда:

  • Amazon — ўзининг ички чиплари ва моделларини ривожлантириш орқали мустақилликка интилмоқда;
  • Meta — очиқ кодли Llama моделларидан фойдаланиб, лицензия тўловларини тежамоқда;
  • Uber ва Акцентуре — операцион харажатларни камайтириш учун муқобил ечимларни изламоқда.

Сунъий интеллект бозоридаги юқори нархлар ҳатто айрим ғарб компанияларини хавфсизлик масалаларига қарамай, арзонроқ бўлган Хитой моделларидан фойдаланиш ҳақида ўйлашга мажбур қилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу ўзгаришлар сезиларсиз кечиши мумкин, бироқ узоқ истиқболда Microsoft хизматларининг янада барқарор ва арзонроқ бўлишига хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, Microsoft ва OpenAI ўртасидаги ҳамкорлик сақланиб қолса-да, технологик мустақилликка интилиш кучаймоқда. Бу эса сунъий интеллект соҳасида нафақат сифат, балки иқтисодий тежамкорлик пойгаси бошланганидан далолат беради.

MicrosoftOpenAIСунъий ИнтеллектТехнологияBloomberg
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқдаOpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқдаБугун, 04:52NASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқдаNASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқдаБугун, 04:23Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаElon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаБугун, 03:56OpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиOpenAI ўзининг Atlas браузерини ёпмоқда: Сунъий интеллект агентлари янги босқичга чиқадиБугун, 03:56Ростех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиРостех ўзининг янги «Сатурн» учувчисиз учиш аппаратлари линиясини намойиш этдиБугун, 03:52Ryzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиRyzen AI Ҳало ва СтеамОС уйғунлиги: Янги авлод мини-компьютери ўйинларда синалдиБугун, 03:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги