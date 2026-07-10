Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқда
АҚШнинг Microsoft корпорацияси сунъий интеллект (СИ) йўналишидаги улкан харажатларни оптималлаштириш мақсадида OpenAI ва Anthropic компаниялари томонидан тақдим этилган ташқи моделлардан босқичма-босқич воз кеча бошлади. Bloomberg агентлиги маълумотларига кўра, техногигант эндиликда ўзининг шахсий ишланмаларига таянмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Эхсел ва Ворд каби оммабоп офис дастурларида фойдаланувчиларнинг бир қатор сўровлари Microsoft компаниясининг ички МАИ оиласига мансуб моделлари ёрдамида қайта ишланмоқда. Аввалроқ компания Microsoft 365 хизматларидаги аксарият функциялар айнан OpenAI технологиялари асосида ишлашини алоҳида таъкидлаган эди, бироқ иқтисодий самарадорлик масаласи стратегиянинг ўзгаришига сабаб бўлди.
Microsoft учинчи томон ечимларидан бутунлай воз кечишни режалаштирмаяпти, аммо харажатларни камайтириш имконияти мавжуд бўлган ҳар бир нуқтада ўз нейротармоқларини жорий этмоқда. Сўнгги ойларда компания ушбу йўналишда сезиларли даражада фаоллашди. Хусусан, Буилд конференциясида дастурлаш ва матн асосида тасвир яратишга ихтисослашган 7 та янги МАИ моделлари намойиш этилди.
Сунъий интеллект бозоридаги янги тенденцияМутахассисларнинг фикрича, йирик тил моделларига (LLM) ишлов бериш бугунги кунда технологик компаниялар учун энг қиммат операциялардан бири бўлиб қолмоқда. Microsoft расман ушбу ўзгаришларни изоҳламаган бўлса-да, таҳлилчилар буни булутли СИ-сервисларнинг таннархини туширишга бўлган уриниш сифатида баҳоламоқда.
Microsoft бу йўлда ёлғиз эмас. Маълумотларга кўра, қуйидаги компаниялар ҳам СИ харажатларини қайта кўриб чиқмоқда:
- Amazon — ўзининг ички чиплари ва моделларини ривожлантириш орқали мустақилликка интилмоқда;
- Meta — очиқ кодли Llama моделларидан фойдаланиб, лицензия тўловларини тежамоқда;
- Uber ва Акцентуре — операцион харажатларни камайтириш учун муқобил ечимларни изламоқда.
Сунъий интеллект бозоридаги юқори нархлар ҳатто айрим ғарб компанияларини хавфсизлик масалаларига қарамай, арзонроқ бўлган Хитой моделларидан фойдаланиш ҳақида ўйлашга мажбур қилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун бу ўзгаришлар сезиларсиз кечиши мумкин, бироқ узоқ истиқболда Microsoft хизматларининг янада барқарор ва арзонроқ бўлишига хизмат қилади.
Хулоса қилиб айтганда, Microsoft ва OpenAI ўртасидаги ҳамкорлик сақланиб қолса-да, технологик мустақилликка интилиш кучаймоқда. Бу эса сунъий интеллект соҳасида нафақат сифат, балки иқтисодий тежамкорлик пойгаси бошланганидан далолат беради.
…