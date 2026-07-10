Elon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилди

·0·Техно
Elon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилди

Дунёнинг энг бой одами Elon Musk атрофидаги шов-шувлар ва унинг зиддиятли баёнотлари молия бозорида кутилмаган тенденцияларни келтириб чиқармоқда. АҚШда инвесторлар учун миллиардерга тегишли компанияларни четлаб ўтиш имконини берувчи иккита янги биржа фонди (ETF) рўйхатга олинди. Бу қадам Мускнинг сиёсий қарашлари ва ижтимоий тармоқлардаги хатти-ҳаракатларидан норози бўлган сармоядорлар учун махсус ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Субверсиве Капитал компанияси томонидан тақдим этилган ушбу фондлар Nasdaq-100 Эх-Элон Энтерприсес ETF ва С&П 500 Эх-Элон Энтерприсес ETF деб номланади. Bloomberg нашрининг хабар беришича, ушбу молиявий воситалар Тидал Труст И томонидан қонуний рўйхатдан ўтказилган бўлиб, уларнинг асосий мақсади Elon Musk асос солган ёки бошқараётган компанияларни инвестиция портфелидан бутунлай чиқариб ташлашдир.

Ҳозирги вақтда оддий инвестор учун Мускдан қочиш анча мушкул. Сабаби, унинг Tesla компанияси узоқ вақтдан бери С&П 500 индексининг ажралмас қисми ҳисобланади. Шунингдек, яқинда SpaceX компанияси ҳам Nasdaq 100 индексига киритилди. Бу эса индексларга боғланган аксарият йирик фондларга пул тиккан ҳар бир киши билвосита Мускнинг бизнесига ҳомийлик қилаётганини англатади. Янги ETFлар эса айнан шу боғлиқликни узишни таклиф қилмоқда.

Сиёсий ва ижтимоий сабаблар

Экспертларнинг фикрича, бундай фондларнинг пайдо бўлишига Мускнинг Х (собиқ Twitter) тармоғидаги кескин чиқишлари, DOGE департаментидаги фаолияти ва Доналд Трумп билан яқин алоқалари сабаб бўлган. Айрим инвесторлар миллиардернинг хатти-ҳаракатларини ўз қадриятларига зид деб ҳисоблайди ва шу сабабли унинг муваффақиятидан фойда кўришни истамайди.

Фондларнинг расмий проспектида таъкидланишича, чекловлар рўйхатига ҳозирча қуйидаги активлар киритилган:

  • Tesla (ТСЛА) — электромобиллар ишлаб чиқарувчи гигант;
  • SpaceX (СПКХ) — коинотни ўзлаштириш билан шуғулланувчи хусусий компания;
  • Келажакда Муск билан бевосита боғлиқ бўлган ҳар қандай очиқ акциядорлик жамиятлари.
Субверсиве Капитал компанияси ўзининг ностандарт ёндашуви билан танилган. Аввалроқ улар АҚШ Конгресси аъзолари ва уларнинг турмуш ўртоқлари қайси акцияларни сотиб олаётганини кузатиб, ўшани такрорловчи фондларни ишга туширган эди. Бу галги "анти-Муск" лойиҳаси ҳам нафақат молиявий восита, балки миллиардерга нисбатан ўзига хос норозилик ифодаси сифатида кўрилмоқда.

Ҳозирча ҚҚНE ва СПНE тикерлари остида савдо қилинадиган ушбу фондлар қанчалик муваффақиятли бўлишини айтиш қийин. Аммо бозор таҳлилчилари Мускка бўлган салбий муносабат ортиб бораётган бир пайтда, ушбу ETFлар ўз аудиториясини топишига ишонмоқдалар. Бу, айниқса, Tesla акциялари нархи ўзгарувчан бўлиб қолган ва миллиардернинг сиёсий нуфузи ошган бир даврда долзарб аҳамият касб этади.

Elon MuskTeslaSpaceXИнвестицияETF
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этдиҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этдиБугун, 05:21OpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлдиOpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлдиБугун, 05:20Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаБугун, 04:55OpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқдаOpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқдаБугун, 04:52NASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқдаNASA Халқаро коинот станцияси ўрнини эгаллайдиган хусусий лойиҳаларни қидирмоқдаБугун, 04:23Elon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаElon Musk Anthropic билан ҳамкорликни кенгайтирмоқда: Рақобат ва миллиардлаб долларлик шартномаБугун, 03:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги