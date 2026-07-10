Коинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришди

·23·Техно
Коинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришди

NASA агентлиги ва Amazon Веб Сервисес (AWS) компанияси коинот тадқиқотлари тарихида янги саҳифа очди. Artemis II миссияси доирасида илк бор Ойдан Ерга 4К форматидаги юқори аниқликдаги видео тасвир лазерли оптик алоқа тизими орқали муваффақиятли узатилди. Ушбу тарихий трансляцияни NASA+, YouTube ва Приме Видео платформалари орқали дунё бўйлаб қарийб 25 миллион киши жонли эфирда кузатиб борди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур технологик ютуқ анъанавий радиотўлқинлар ўрнига лазер нурларидан фойдаланиш имкониятларини амалда исботлади. Орион космик аппаратидан тахминан 400 000 километр масофадан юборилган сигнал коинотдан маълумот узатиш тезлигини тубдан оширишга хизмат қилади. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу лойиҳа устида мутахассислар 20 йилдан ортиқ вақт давомида иш олиб боришган.

Лазерли алоқа: Тезлик ва имкониятлар

NASA томонидан қўлланилган Орион Artemis II Оптикал Коммуникатионс Сйстем (O2O) терминали сониясига 260 Мбит гача маълумот узатиш тезлигини таъминлайди. Бу кўрсаткич нафақат 4К видеони реал вақт режимида трансляция қилиш, балки бир вақтнинг ўзида телеметрия, овозли алоқа ва бошқа илмий маълумотларни ҳам Ерга юбориш учун етарлидир. Лазер тизимларининг асосий устунлиги шундаки, улар анъанавий радиоалоқага нисбатан бир неча баробар кўп ахборотни қисқа вақт ичида етказиб бера олади.

Орион аппаратидан йўлланган лазер сигналлари Ердаги иккита асосий нуқтада — Австралиядаги Маунт-Стромло обсерваторияси ҳамда АҚШнинг Ню-Мексико штатидаги Whите Сандс мажмуасида қабул қилинди. Шундан сўнг, маълумотлар AWS булутли инфратузилмаси орқали қайта ишланиб, бутун дунёга тарқатилди. AWS вакилларининг таъкидлашича, NASA ва Австралия миллий университети (АНУ) ўртасидаги ушбу мураккаб алоқа тизимини йўлга қўйиш учун атиги бир неча ҳафта вақт сарфланган.

Келажак миссиялари учун пойдевор

Булутли технологиялар фақат видео узатиш билан чекланиб қолмаяпти. AWS инфратузилмаси Линдон Жонсон номидаги космик парвозларни бошқариш марказида аппаратларнинг ҳаракат траекториясини ҳисоблашда ҳам фаол қўлланилмоқда. Ҳар бир парвоз ойнаси учун ҳисоб-китоблар 2 терабайтдан 5 терабайтгача ҳажмдаги улкан маълумотлар оқимини ҳосил қилади. Булутли қувватлар эса NASAга керакли вақтда ҳисоблаш ресурсларини тезкорлик билан кенгайтириш имконини беради.

Ойдан 4К форматидаги видеонинг муваффақиятли узатилиши келгусидаги бошқариладиган космик миссиялар учун муҳим пойдевордир. NASA ушбу технологияни Artemis дастурининг кейинги босқичларида, жумладан, астронавтларнинг Ой юзасига қўниши ва узоқ муддатли экспедициялар давомида асосий алоқа воситаси сифатида қўллашни режалаштирмоқда. Бу эса олимларга коинотдан янада кўпроқ ва сифатлироқ илмий маълумотлар олиш имконини беради.

NASAAWSОйЛазерArtemis
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаЧиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаБугун, 06:22Elon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиElon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиБугун, 05:23ҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этдиҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этдиБугун, 05:21OpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлдиOpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлдиБугун, 05:20Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаБугун, 04:55OpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқдаOpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқдаБугун, 04:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги