Коинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришди
NASA агентлиги ва Amazon Веб Сервисес (AWS) компанияси коинот тадқиқотлари тарихида янги саҳифа очди. Artemis II миссияси доирасида илк бор Ойдан Ерга 4К форматидаги юқори аниқликдаги видео тасвир лазерли оптик алоқа тизими орқали муваффақиятли узатилди. Ушбу тарихий трансляцияни NASA+, YouTube ва Приме Видео платформалари орқали дунё бўйлаб қарийб 25 миллион киши жонли эфирда кузатиб борди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур технологик ютуқ анъанавий радиотўлқинлар ўрнига лазер нурларидан фойдаланиш имкониятларини амалда исботлади. Орион космик аппаратидан тахминан 400 000 километр масофадан юборилган сигнал коинотдан маълумот узатиш тезлигини тубдан оширишга хизмат қилади. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу лойиҳа устида мутахассислар 20 йилдан ортиқ вақт давомида иш олиб боришган.
Лазерли алоқа: Тезлик ва имкониятларNASA томонидан қўлланилган Орион Artemis II Оптикал Коммуникатионс Сйстем (O2O) терминали сониясига 260 Мбит гача маълумот узатиш тезлигини таъминлайди. Бу кўрсаткич нафақат 4К видеони реал вақт режимида трансляция қилиш, балки бир вақтнинг ўзида телеметрия, овозли алоқа ва бошқа илмий маълумотларни ҳам Ерга юбориш учун етарлидир. Лазер тизимларининг асосий устунлиги шундаки, улар анъанавий радиоалоқага нисбатан бир неча баробар кўп ахборотни қисқа вақт ичида етказиб бера олади.
Орион аппаратидан йўлланган лазер сигналлари Ердаги иккита асосий нуқтада — Австралиядаги Маунт-Стромло обсерваторияси ҳамда АҚШнинг Ню-Мексико штатидаги Whите Сандс мажмуасида қабул қилинди. Шундан сўнг, маълумотлар AWS булутли инфратузилмаси орқали қайта ишланиб, бутун дунёга тарқатилди. AWS вакилларининг таъкидлашича, NASA ва Австралия миллий университети (АНУ) ўртасидаги ушбу мураккаб алоқа тизимини йўлга қўйиш учун атиги бир неча ҳафта вақт сарфланган.
Келажак миссиялари учун пойдеворБулутли технологиялар фақат видео узатиш билан чекланиб қолмаяпти. AWS инфратузилмаси Линдон Жонсон номидаги космик парвозларни бошқариш марказида аппаратларнинг ҳаракат траекториясини ҳисоблашда ҳам фаол қўлланилмоқда. Ҳар бир парвоз ойнаси учун ҳисоб-китоблар 2 терабайтдан 5 терабайтгача ҳажмдаги улкан маълумотлар оқимини ҳосил қилади. Булутли қувватлар эса NASAга керакли вақтда ҳисоблаш ресурсларини тезкорлик билан кенгайтириш имконини беради.
Ойдан 4К форматидаги видеонинг муваффақиятли узатилиши келгусидаги бошқариладиган космик миссиялар учун муҳим пойдевордир. NASA ушбу технологияни Artemis дастурининг кейинги босқичларида, жумладан, астронавтларнинг Ой юзасига қўниши ва узоқ муддатли экспедициялар давомида асосий алоқа воситаси сифатида қўллашни режалаштирмоқда. Бу эса олимларга коинотдан янада кўпроқ ва сифатлироқ илмий маълумотлар олиш имконини беради.
…