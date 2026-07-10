Чиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбина

·0·Техно
Чиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбина

Компьютер компонентлари бозорининг етакчи иштирокчиларидан бири бўлган Чиефтек компанияси ўзининг янги Исеберг Pro суюқлик орқали совутиш тизими ҳақидаги барча тафсилотларни очиқлади. Computex 2024 кўргазмасида илк бор намойиш этилган ушбу қурилма нафақат марказий процессорни, балки унинг атрофидаги муҳим элементларни ҳам совутишга қаратилган инновацион ёндашуви билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Исеберг Pro модели аввалги Исеберг 360 ғояларининг мантиқий давоми бўлиб, у учта 120 миллиметрли вентилятор билан жиҳозланган 360 миллиметрли радиаторга эга. Бироқ, янгиликнинг асосий ўзига хослиги процессор блокининг (водоблок) устига ўрнатилган кичик марказдан қочма вентилятор ёки халқ тилида айтганда "турбина" ҳисобланади. Ушбу ечим тизимли блок ичидаги ҳаво айланишини яхшилашга хизмат қилади.

Компонентлар ҳароратини пасайтиришдаги самарадорлик

ixbt.com маълумотига кўра, Чиефтек муҳандислари ушбу кичик турбинанинг фойдали эканини рақамлар билан исботлашди. Компания ўтказган тестлар шуни кўрсатадики, қўшимча вентиляторли тизим оддий суюқлик совутгичларига қараганда она платадаги қувватлантириш подтизими (ВРМ) ҳароратини 7 даражага, SSD драйверини 5 даражага ва оператив хотира (RAM) модулларини 3 даражага пастроқ сақлаш имконини беради.

Бу кўрсаткичлар айниқса юқори қувватда ишлайдиган ва қизишга мойил бўлган замонавий ўйин компьютерлари ҳамда ишчи станциялар учун жуда муҳимдир. Чунки ВРМ қисмларининг ҳаддан ташқари қизиши процессор унумдорлигининг пасайишига (троттлинг) олиб келиши мумкин. Чиефтек ушбу муаммони ихчам ва самарали усулда ҳал этишга ҳаракат қилган.

Исеберг Pro бозорда икки хил модификацияда тақдим этилади. Уларнинг бир-биридан ягона фарқи комплектга киритилган вентиляторлардир: фойдаланувчилар ўз хоҳишига кўра ёруғлик эффектларига эга (РGB) ёки оддий, классик кўринишдаги вентиляторли версияларни танлашлари мумкин. Қурилманинг умумий оғирлиги 1,69 килограммни ташкил этади.

Кенг кўламли мослашувчанлик

Янги совутиш тизими нафақат энг сўнгги платформалар, балки анча эски сокетлар билан ҳам мос келиши билан ҳайрон қолдиради. У қуйидаги платформаларни қўллаб-қувватлайди:

  • Intel: ЛГА 1851, ЛГА1700, ЛГА1366, ЛГА 1200, ЛГА 115Х ва ҳатто ЛГА2011;
  • AMD: АM5, АM4, АM3+, АM3, АM2+, АM2, ФM2+, ФM2 ҳамда ФМ1.
Тизимдаги барча вентиляторлар, жумладан радиатордагилар ҳам, дақиқасига 500 дан 2200 гача айланиш тезлигида (РПМ) ишлаш хусусиятига эга. Бу эса фойдаланувчига шовқин даражаси ва совутиш қуввати ўртасидаги мувозанатни аниқ созлаш имконини беради. Ҳозирча Чиефтек янги маҳсулотнинг расмий нархини эълон қилмаган бўлса-да, унинг яқин ойларда жаҳон бозорларида сотувга чиқиши кутилмоқда.

ЧиефтекИсеберг ProСовутиш ТизимиТехнологияКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришдиКоинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришдиБугун, 05:56Elon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиElon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиБугун, 05:23ҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этдиҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этдиБугун, 05:21OpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлдиOpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлдиБугун, 05:20Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI моделларидан воз кечмоқдаБугун, 04:55OpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқдаOpenAI раҳбариятида кутилмаган ўзгариш: Фиджи Симо ўз лавозимини тарк этмоқдаБугун, 04:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги