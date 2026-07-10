Чиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбина
Компьютер компонентлари бозорининг етакчи иштирокчиларидан бири бўлган Чиефтек компанияси ўзининг янги Исеберг Pro суюқлик орқали совутиш тизими ҳақидаги барча тафсилотларни очиқлади. Computex 2024 кўргазмасида илк бор намойиш этилган ушбу қурилма нафақат марказий процессорни, балки унинг атрофидаги муҳим элементларни ҳам совутишга қаратилган инновацион ёндашуви билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Исеберг Pro модели аввалги Исеберг 360 ғояларининг мантиқий давоми бўлиб, у учта 120 миллиметрли вентилятор билан жиҳозланган 360 миллиметрли радиаторга эга. Бироқ, янгиликнинг асосий ўзига хослиги процессор блокининг (водоблок) устига ўрнатилган кичик марказдан қочма вентилятор ёки халқ тилида айтганда "турбина" ҳисобланади. Ушбу ечим тизимли блок ичидаги ҳаво айланишини яхшилашга хизмат қилади.
Компонентлар ҳароратини пасайтиришдаги самарадорликixbt.com маълумотига кўра, Чиефтек муҳандислари ушбу кичик турбинанинг фойдали эканини рақамлар билан исботлашди. Компания ўтказган тестлар шуни кўрсатадики, қўшимча вентиляторли тизим оддий суюқлик совутгичларига қараганда она платадаги қувватлантириш подтизими (ВРМ) ҳароратини 7 даражага, SSD драйверини 5 даражага ва оператив хотира (RAM) модулларини 3 даражага пастроқ сақлаш имконини беради.
Бу кўрсаткичлар айниқса юқори қувватда ишлайдиган ва қизишга мойил бўлган замонавий ўйин компьютерлари ҳамда ишчи станциялар учун жуда муҳимдир. Чунки ВРМ қисмларининг ҳаддан ташқари қизиши процессор унумдорлигининг пасайишига (троттлинг) олиб келиши мумкин. Чиефтек ушбу муаммони ихчам ва самарали усулда ҳал этишга ҳаракат қилган.
Исеберг Pro бозорда икки хил модификацияда тақдим этилади. Уларнинг бир-биридан ягона фарқи комплектга киритилган вентиляторлардир: фойдаланувчилар ўз хоҳишига кўра ёруғлик эффектларига эга (РGB) ёки оддий, классик кўринишдаги вентиляторли версияларни танлашлари мумкин. Қурилманинг умумий оғирлиги 1,69 килограммни ташкил этади.
Кенг кўламли мослашувчанликЯнги совутиш тизими нафақат энг сўнгги платформалар, балки анча эски сокетлар билан ҳам мос келиши билан ҳайрон қолдиради. У қуйидаги платформаларни қўллаб-қувватлайди:
- Intel: ЛГА 1851, ЛГА1700, ЛГА1366, ЛГА 1200, ЛГА 115Х ва ҳатто ЛГА2011;
- AMD: АM5, АM4, АM3+, АM3, АM2+, АM2, ФM2+, ФM2 ҳамда ФМ1.
…