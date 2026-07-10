Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлиги
Ҳиндистон ҳукумати Хитойнинг Vivo бренди ва маҳаллий Дихон Течнологиес компанияси ўртасида қўшма корхона ташкил этиш бўйича келишувни расман маъқуллади. Бу қадам мамлакатнинг смартфон ишлаб чиқариш саноатида Apple компаниясидан кейинги янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Мазкур ҳамкорлик орқали Ҳиндистон глобал электроника бозоридаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги ташкил этилган қўшма корхонанинг 51 фоиз улуши Дихон компаниясига, қолган 49 фоизи эса Vivo брендига тегишли бўлади. Бундай тузилма Ҳиндистоннинг 2020-йилда жорий этилган инвестиция қоидаларига тўлиқ мос келади. Ушбу қоидаларга кўра, Ҳиндистон билан қуруқликда чегара доц. бўлган давлатлардан, хусусан Хитойдан келадиган сармоялар ҳукумат томонидан қатъий назорат қилинади.
Хитой брендлари учун янги стратегияTechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу келишув Хитой смартфон ишлаб чиқарувчилари учун Ҳиндистон бозорида барқарор қолишнинг янги моделига айланиши мумкин. Сўнгги йилларда Oppo, Vivo ва Xiaomi каби компаниялар Ҳиндистонда солиқ ва тартибга солиш билан боғлиқ қатор текширувларга дуч келган эди. Маҳаллий ҳамкорга назорат пакетини топшириш орқали ушбу брендлар сиёсий ва ҳуқуқий хатарларни камайтиришни кўзламоқда.
Ҳозирда Хитой брендлари Ҳиндистон смартфон бозорининг 72 фоизини назорат қилса-да, уларнинг мамлакат экспортидаги улуши 10 фоиздан камни ташкил этади. Таъкидлаш жоизки, Apple компанияси Ҳиндистондан смартфон экспорт қилиш бўйича мутлақ етакчи бўлиб, жами экспорт ҳажмининг 57 фоизи айнан iPhone қурилмаларига тўғри келади. Vivo ва Дихон ҳамкорлиги ушбу номутаносибликни бартараф этишга хизмат қилади.
Ишлаб чиқариш қуввати ва экспорт имкониятлариДихон Течнологиес маълиумотларига кўра, янги қўшма корхона йилига 20 миллиондан 22 миллион донагача смартфон ишлаб чиқариш қувватига эга бўлади. Бу нафақат ички бозорни таъминлаш, балки халқаро бозорларга маҳсулот етказиб бериш ҳажмини ҳам кескин оширади. Корхона нафақат Vivo, балки бошқа брендлар учун ҳам электроника маҳсулотлари тайёрлаши мумкин.
Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилчиларининг фикрича, ушбу келишув ҳар икки томон учун ҳам манфаатли. Vivo сиёсий жиҳатдан хавфсизроқ операцион моделга эга бўлди, Дихон эса ишлаб чиқариш миқёсини кенгайтириб, глобал етказиб берувчилар қаторига қўшилиш имкониятини қўлга киритди. Бу каби ҳамкорликлар Ҳиндистонни Хитойдан кейинги иккинчи йирик смартфон ишлаб чиқариш марказига айлантириш стратегиясининг муҳим қисмидир.
Эслатиб ўтамиз, Vivo жорий йилнинг биринчи чораги якунларига кўра, 23 фоизлик улуш билан Ҳиндистон смартфон бозорида етакчиликни сақлаб қолган. Янги завод ва ҳамкорлик модели орқали компания ўз позициясини янада мустаҳкамлашни ва Apple каби экспорт салоҳиятини оширишни режалаштирмоқда.
…