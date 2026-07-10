Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлиги

·0·Техно
Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлиги

Ҳиндистон ҳукумати Хитойнинг Vivo бренди ва маҳаллий Дихон Течнологиес компанияси ўртасида қўшма корхона ташкил этиш бўйича келишувни расман маъқуллади. Бу қадам мамлакатнинг смартфон ишлаб чиқариш саноатида Apple компаниясидан кейинги янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Мазкур ҳамкорлик орқали Ҳиндистон глобал электроника бозоридаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги ташкил этилган қўшма корхонанинг 51 фоиз улуши Дихон компаниясига, қолган 49 фоизи эса Vivo брендига тегишли бўлади. Бундай тузилма Ҳиндистоннинг 2020-йилда жорий этилган инвестиция қоидаларига тўлиқ мос келади. Ушбу қоидаларга кўра, Ҳиндистон билан қуруқликда чегара доц. бўлган давлатлардан, хусусан Хитойдан келадиган сармоялар ҳукумат томонидан қатъий назорат қилинади.

Хитой брендлари учун янги стратегия

TechCrunch нашри хабарига кўра, ушбу келишув Хитой смартфон ишлаб чиқарувчилари учун Ҳиндистон бозорида барқарор қолишнинг янги моделига айланиши мумкин. Сўнгги йилларда Oppo, Vivo ва Xiaomi каби компаниялар Ҳиндистонда солиқ ва тартибга солиш билан боғлиқ қатор текширувларга дуч келган эди. Маҳаллий ҳамкорга назорат пакетини топшириш орқали ушбу брендлар сиёсий ва ҳуқуқий хатарларни камайтиришни кўзламоқда.

Ҳозирда Хитой брендлари Ҳиндистон смартфон бозорининг 72 фоизини назорат қилса-да, уларнинг мамлакат экспортидаги улуши 10 фоиздан камни ташкил этади. Таъкидлаш жоизки, Apple компанияси Ҳиндистондан смартфон экспорт қилиш бўйича мутлақ етакчи бўлиб, жами экспорт ҳажмининг 57 фоизи айнан iPhone қурилмаларига тўғри келади. Vivo ва Дихон ҳамкорлиги ушбу номутаносибликни бартараф этишга хизмат қилади.

Ишлаб чиқариш қуввати ва экспорт имкониятлари

Дихон Течнологиес маълиумотларига кўра, янги қўшма корхона йилига 20 миллиондан 22 миллион донагача смартфон ишлаб чиқариш қувватига эга бўлади. Бу нафақат ички бозорни таъминлаш, балки халқаро бозорларга маҳсулот етказиб бериш ҳажмини ҳам кескин оширади. Корхона нафақат Vivo, балки бошқа брендлар учун ҳам электроника маҳсулотлари тайёрлаши мумкин.

Коунтерпоинт Ресеарч таҳлилчиларининг фикрича, ушбу келишув ҳар икки томон учун ҳам манфаатли. Vivo сиёсий жиҳатдан хавфсизроқ операцион моделга эга бўлди, Дихон эса ишлаб чиқариш миқёсини кенгайтириб, глобал етказиб берувчилар қаторига қўшилиш имкониятини қўлга киритди. Бу каби ҳамкорликлар Ҳиндистонни Хитойдан кейинги иккинчи йирик смартфон ишлаб чиқариш марказига айлантириш стратегиясининг муҳим қисмидир.

Эслатиб ўтамиз, Vivo жорий йилнинг биринчи чораги якунларига кўра, 23 фоизлик улуш билан Ҳиндистон смартфон бозорида етакчиликни сақлаб қолган. Янги завод ва ҳамкорлик модели орқали компания ўз позициясини янада мустаҳкамлашни ва Apple каби экспорт салоҳиятини оширишни режалаштирмоқда.

VivoДихонҲиндистонСмартфонApple
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилдиАвстралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилдиБугун, 06:55Чиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаЧиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаБугун, 06:22Коинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришдиКоинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришдиБугун, 05:56Elon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиElon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиБугун, 05:23ҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этдиҲМД компанияси 90 долларлик янги Арк 2 смартфонини тақдим этдиБугун, 05:21OpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлдиOpenAI ва Microsoft ҳамкорлиги янги босқичда: ГПТ 5.6 модели Copilot асоси бўлдиБугун, 05:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги