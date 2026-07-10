Meta Канадада 10 миллиард долларлик йирик сунъий интеллект марказини барпо этади

·0·Техно
Meta Канадада 10 миллиард долларлик йирик сунъий интеллект марказини барпо этади

АҚШнинг технологик гиганти Meta компанияси Канаданинг Алберта провинциясида қиймати 10 миллиард долларга тенг бўлган улкан маълумотларни қайта ишлаш маркази (дата-марказ) қурилишини эълон қилди. Ушбу лойиҳа компаниянинг АҚШ ҳудудидан ташқаридаги энг йирик инвестицияси бўлиб, у глобал миқёсда сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини ривожлантиришда янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Мазкур мажмуа нафақат ўзининг ҳажми, балки технологик қуввати билан ҳам дунёдаги энг кучли ҳисоблаш объектларидан бирига айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Стюржен округида жойлашадиган янги мажмуа тахминан 270 минг квадрат метр майдонни эгаллайди — бу деярли 33 та футбол майдонига тенг ҳудуд демакдир. Мазкур объект Meta компаниясининг дунё бўйлаб 33-дата-маркази бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг электр қуввати 1 ГВни ташкил этади, бу эса ўртача 750 мингта хонадоннинг энергия истеъмолига тенг кўрсаткичдир. Бундай улкан қувват компаниянинг сунъий интеллект алгоритмларини ўқитиш ва қайта ишлашга бўлган ортиб бораётган эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилади.

Энергия мустақиллиги ва технологик инновациялар

Лойиҳа доирасида Meta ўзининг 932 МВ қувватга эга газ электр станциясини қуришни режалаштирмоқда. Бу станция Алберта провинцияси энергия тизимига уланади ва марказнинг барқарор ишлашини таъминлайди. Компания маҳаллий энергия операторлари билан барча жараёнларни мувофиқлаштирган ҳолда, узатиш инфратузилмасини модернизация қилиш харажатларини ҳам тўлиқ ўз зиммасига олган. Бу эса ҳудуддаги умумий энергия тизимига ортиқча юклама тушишининг олдини олади.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш масаласи ҳам эътибордан четда қолмаган. Серверларни совутиш учун ёпиқ контурли суюқлик тизими қўлланилади. Ушбу технология одатий фойдаланиш вақтида сув сарфини талаб қилмайди, бу эса минтақадаги сув ресурсларини тежаш имконини беради. Шунингдек, Meta сув таъминоти ва оқова сувларни тозалаш билан боғлиқ барча молиявий мажбуриятларни ўз зиммасига олганини маълум қилди.

Иқтисодий самарадорлик ва янги иш ўринлари

Қурилиш жараёнида 3 мингга яқин иш ўрни яратилиши кутилмоқда. Мажмуа тўлиқ ишга тушганидан сўнг эса 300 нафардан ортиқ юқори малакали техник мутахассис доимий иш билан таъминланади. Алберта ҳукумати ҳисоб-китобларига кўра, ушбу дата-марказ солиқлар ва бошқа тўловлар орқали маҳаллий иқтисодиётга ҳар йили қарийб 250 миллион Канада доллари миқдорида даромад келтиради.

Meta вице-президенти Гери Демази ушбу инвестицияни компаниянинг Канада инфратузилмасига бўлган ишончи рамзи деб атади. Унинг таъкидлашича, янги марказ Meta глобал тармоғининг ажралмас қисмига айланиб, ChatGPT ва бошқа замонавий AI тизимлари билан рақобатда компаниянинг позициясини мустаҳкамлайди. Ушбу лойиҳа Канадани жаҳон сунъий интеллект харитасидаги энг муҳим нуқталардан бирига айлантириши шубҳасиз.

MetaСунъий ИнтеллектКанадаТехнологияДата-марказ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланадиМоторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланадиБугун, 17:50Samsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлариSamsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлариБугун, 17:21NASAнинг Dragonfly миссияси: Титан атмосферасига чидамли октанли дрон тайёрланмоқдаNASAнинг Dragonfly миссияси: Титан атмосферасига чидамли октанли дрон тайёрланмоқдаБугун, 16:53Коинот сири: Ўн йиллик сукунатдан сўнг нодир «Мовий кўз» пульсари уйғондиКоинот сири: Ўн йиллик сукунатдан сўнг нодир «Мовий кўз» пульсари уйғондиБугун, 16:30Max миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилидаMax миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилидаБугун, 15:57SpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиSpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиБугун, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги