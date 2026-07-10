Meta Канадада 10 миллиард долларлик йирик сунъий интеллект марказини барпо этади
АҚШнинг технологик гиганти Meta компанияси Канаданинг Алберта провинциясида қиймати 10 миллиард долларга тенг бўлган улкан маълумотларни қайта ишлаш маркази (дата-марказ) қурилишини эълон қилди. Ушбу лойиҳа компаниянинг АҚШ ҳудудидан ташқаридаги энг йирик инвестицияси бўлиб, у глобал миқёсда сунъий интеллект (AI) инфратузилмасини ривожлантиришда янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Мазкур мажмуа нафақат ўзининг ҳажми, балки технологик қуввати билан ҳам дунёдаги энг кучли ҳисоблаш объектларидан бирига айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Стюржен округида жойлашадиган янги мажмуа тахминан 270 минг квадрат метр майдонни эгаллайди — бу деярли 33 та футбол майдонига тенг ҳудуд демакдир. Мазкур объект Meta компаниясининг дунё бўйлаб 33-дата-маркази бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳанинг электр қуввати 1 ГВни ташкил этади, бу эса ўртача 750 мингта хонадоннинг энергия истеъмолига тенг кўрсаткичдир. Бундай улкан қувват компаниянинг сунъий интеллект алгоритмларини ўқитиш ва қайта ишлашга бўлган ортиб бораётган эҳтиёжларини қондиришга хизмат қилади.
Энергия мустақиллиги ва технологик инновацияларЛойиҳа доирасида Meta ўзининг 932 МВ қувватга эга газ электр станциясини қуришни режалаштирмоқда. Бу станция Алберта провинцияси энергия тизимига уланади ва марказнинг барқарор ишлашини таъминлайди. Компания маҳаллий энергия операторлари билан барча жараёнларни мувофиқлаштирган ҳолда, узатиш инфратузилмасини модернизация қилиш харажатларини ҳам тўлиқ ўз зиммасига олган. Бу эса ҳудуддаги умумий энергия тизимига ортиқча юклама тушишининг олдини олади.
Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш масаласи ҳам эътибордан четда қолмаган. Серверларни совутиш учун ёпиқ контурли суюқлик тизими қўлланилади. Ушбу технология одатий фойдаланиш вақтида сув сарфини талаб қилмайди, бу эса минтақадаги сув ресурсларини тежаш имконини беради. Шунингдек, Meta сув таъминоти ва оқова сувларни тозалаш билан боғлиқ барча молиявий мажбуриятларни ўз зиммасига олганини маълум қилди.
Иқтисодий самарадорлик ва янги иш ўринлариҚурилиш жараёнида 3 мингга яқин иш ўрни яратилиши кутилмоқда. Мажмуа тўлиқ ишга тушганидан сўнг эса 300 нафардан ортиқ юқори малакали техник мутахассис доимий иш билан таъминланади. Алберта ҳукумати ҳисоб-китобларига кўра, ушбу дата-марказ солиқлар ва бошқа тўловлар орқали маҳаллий иқтисодиётга ҳар йили қарийб 250 миллион Канада доллари миқдорида даромад келтиради.
Meta вице-президенти Гери Демази ушбу инвестицияни компаниянинг Канада инфратузилмасига бўлган ишончи рамзи деб атади. Унинг таъкидлашича, янги марказ Meta глобал тармоғининг ажралмас қисмига айланиб, ChatGPT ва бошқа замонавий AI тизимлари билан рақобатда компаниянинг позициясини мустаҳкамлайди. Ушбу лойиҳа Канадани жаҳон сунъий интеллект харитасидаги энг муҳим нуқталардан бирига айлантириши шубҳасиз.
…