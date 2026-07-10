Европа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчи

·0·Техно
Европа Иттифоқи Meta компаниясини Facebook ва Instagram сабабли жаримага тортмоқчи

Европа Комиссияси Meta корпорациясига қарши жиддий айбловлар билан чиқиб, Facebook ва Instagram ижтимоий тармоқларидаги ўзига боғлаб қолувчи (аддиктив) функцияларни тубдан ўзгартиришни талаб қилди. Акс ҳолда, технологик гигантни йирик миқдордаги молиявий жарималар кутмоқда. Мазкур чора-тадбирлар Европа Иттифоқининг Рақамли хизматлар тўғрисидаги қонуни (ДСА) доирасида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Еврокомиссия хулосасига кўра, Meta фойдаланувчиларни платформада имкон қадар узоқроқ ушлаб қолиш учун мўлжалланган алгоритмлардан фойдаланиб, инсон саломатлигига зарар етказмоқда. Хусусан, чексиз айлантириш (инфините скролл), видеоларнинг автоматик ижро этилиши (аутоплай), доимий билдиришномалар ва ҳаддан ташқари шахсийлаштирилган тавсиялар тизими танқид остига олинган. Ушбу функциялар фойдаланувчи миясини "автопилот" режимига ўтказиб, ижтимоий тармоқлардан мажбурий ва назоратсиз фойдаланиш одатини шакллантириши таъкидланмоқда.

Руҳий саломатлик ва вояга етмаганлар ҳимояси

Текширувлар шуни кўрсатдики, Meta ўз платформаларининг фойдаланувчилар, айниқса, вояга етмаганлар ва заиф қатлам вакилларининг жисмоний ҳамда руҳий саломатлигига кўрсатадиган хавфини етарлича баҳоламаган. Комиссия айбловида айтилишича, компания ўсмирларнинг тунги вақтда Instagram ва Facebook платформаларида ўтказаётган вақти ҳақидаги далилларни эътиборсиз қолдирган. Айниқса, Реэлс ва Сториес каби форматлар ёшларда қарамлик ҳиссини кучайтириши аниқланган.

ixbt.com маълумотига кўра, Meta томонидан жорий этилган вақтни бошқариш воситалари самарасиз деб топилган. Ўсмирлар учун сукут бўйича ёқилган чекловларни осонгина четлаб ўтиш мумкин ва улар амалда ижтимоий тармоқдан фойдаланиш вақтини сезиларли даражада камайтирмайди. Шу сабабли, Европа Иттифоқи компаниядан аутоплай ва чексиз айлантириш функцияларини асосий созламаларда ўчириб қўйишни ҳамда фойдаланувчи қизиқишига эмас, балки хавфсизлигига йўналтирилган алгоритмларни жорий этишни талаб қилмоқда.

Молиявий оқибатлар ва глобал босим

Агарда Европа Комиссиясининг хулосалари якуний босқичда ҳам ўз тасдиғини топса, Meta компаниясига нисбатан унинг йиллик глобал айланмасининг 6 фоизигача миқдорида жарима қўлланилиши мумкин. Бу миллиардлаб долларлик йўқотишни англатади. Ҳозирда компанияга тақдим этилган далилларни кўриб чиқиш ва расмий жавоб қайтариш учун имконият берилган.

Таъкидлаш жоизки, бу Европа Иттифоқининг жорий йилда Meta устидан чиқарган иккинчи жиддий хулосасидир. Апрел ойида ҳам комиссия компанияни 13 ёшга тўлмаган болаларнинг платформадан фойдаланишини чеклай олмаганликда айблаган эди. Шунингдек, АҚШда ҳам Meta ўхшаш айбловлар билан юзлашмоқда: тўртта штат компаниядан ёшлар хавфсизлигини эътиборсиз қолдиргани учун 1,4 триллион доллар миқдорида жарима талаб қилмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу масалалар долзарбдир, чунки Instagram ва Facebook мамлакатимизда энг оммабоп ижтимоий тармоқлар ҳисобланади. Европадаги ушбу ўзгаришлар келажакда бутун дунё бўйлаб, жумладан, бизнинг минтақамизда ҳам ижтимоий тармоқлар интерфейси ва алгоритмларининг ўзгаришига олиб келиши мумкин.

MetaFacebookInstagramЕвропа ИттифоқиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалдиАҚШда кибержиноятчилар билан тил бириктирган хавфсизлик мутахассиси қамалдиБугун, 19:23Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?Замонамизнинг «кабутар почтаси»: Роост мессенжери нима учун оммалашиб кетди?Бугун, 19:20Samsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкинSamsung харажатларни камайтириш йўлида: Galaxy S27 смартфонлари ўзга чипларга ўтиши мумкинБугун, 18:51Meta Канадада 10 миллиард долларлик йирик сунъий интеллект марказини барпо этадиMeta Канадада 10 миллиард долларлик йирик сунъий интеллект марказини барпо этадиБугун, 18:29Моторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланадиМоторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланадиБугун, 17:50Samsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлариSamsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлариБугун, 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги