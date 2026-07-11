Xiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этди

·26·Техно
Xiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi маиший техника бозорида навбатдаги шов-шувга сабаб бўлувчи Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини намойиш этди. Ушбу янги мажмуа ўз ичига 10 кг сиғимга эга ақлли кир ювиш машинаси ва худди шундай ҳажмдаги қуритиш қурилмасини олади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур премиум тўпламнинг нархи тахминан 900 доллар этиб белгиланган бўлиб, у ўзининг инновацион функциялари билан ҳатто энг талабчан фойдаланувчиларни ҳам ҳайратда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кир ювиш машинасининг асосий ўзига хослиги Супер Электролйсис технологиясидир. Қурилма ичидаги олмос қопламали махсус электродлар сувни электролиз қилиш орқали фаол кислород ҳосил қилади. Xiaomi муҳандисларининг таъкидлашича, бу усул матоларни анъанавий ювиш воситаларидан кўра чуқурроқ тозалаш имконини беради ва кийимдаги энг мураккаб доғларни ҳам осон бартараф этади.

Ақлли дозалаш ва ресурсларни тежаш

Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro интеллектуал дозалаш тизими билан жиҳозланган. Қурилма барабандаги кирларнинг оғирлигини мустақил равишда аниқлайди ва ювиш воситаси ҳамда кондиционерни 0,75 мл аниқликда ҳисоблаб чиқаради. Бир марта тўлдирилган идишлар ўртача бир ойлик фойдаланишга етади. Шунингдек, фойдаланувчилар кондиционер ўрнига дезинфекцияловчи суюқликлардан ҳам фойдаланишлари мумкин.

Вақт ва ресурсларни тежаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Кундалик ювиш учун мўлжалланган тезкор режим атиги 36 дақиқа давом этади. Ишлаб чиқарувчининг ҳисоб-китобларига кўра, бу режим иш вақтини 45 фоизга, сув сарфини 33 фоизга ва электр энергияси истеъмолини 40 фоизга қисқартиради, бу эса бугунги кунда энергия самарадорлиги муҳим бўлган Ўзбекистон бозори учун ҳам жуда долзарбдир.

Матоларга нозик ёндашув ва қуритиш технологияси

Тўплам таркибидаги қуритиш машинаси иссиқлик насоси (ҳеат пумп) билан жиҳозланган бўлиб, у тахминан 36 °К ҳароратда нозик қуритиш режимини таклиф этади. Тизим мато турига қараб параметрларни автоматик танлайди, бу эса ҳатто жунли кийимларнинг ҳам шикастланмаслигини таъминлайди. Уй ҳайвонлари эгалари учун эса махсус тўрт босқичли филтрация тизими ишлаб чиқилган бўлиб, у кийимлардаги жун ва майда толаларни самарали тозалайди.

Қурилмаларнинг дизайни ҳам эътиборга лойиқ — ихчам корпус туфайли уларни мебель ичига тўлиқ жойлаштириш мумкин. Фойдаланувчининг хоҳишига кўра, машиналарни ёнма-ён ёки устма-уст (колонна шаклида) ўрнатиш имконияти мавжуд. Вертикал ҳолатда умумий баландлик 1720 мм ни ташкил этади, бу эса хонадондаги жойни сезиларли даражада тежайди.

Xiaomi экотизимининг бир қисми сифатида, ушбу тўплам Mi Home иловаси орқали масофадан бошқарилади. Шунингдек, Хиао AI овозли ёрдамчиси ва дастурий таъминотни масофадан янгилаш (ОТА) функциялари ҳам мавжуд. Барабаннинг ички ёритилиши ва ювиш жараёнида қўшимча кирларни солиш имконияти каби кичик, аммо муҳим қулайликлар фойдаланиш жараёнини янада ёқимли қилади.

XiaomiMijiaТехнологияМаиший ТехникаСмарт Ҳоме
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаBill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқдаБугун, 05:28Космик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиКосмик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиБугун, 05:20Meta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташладиMeta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташладиБугун, 04:51Redmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқдаRedmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқдаБугун, 04:283 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилди3 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилдиБугун, 03:53Тиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиТиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиБугун, 03:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги