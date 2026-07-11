Xiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi маиший техника бозорида навбатдаги шов-шувга сабаб бўлувчи Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини намойиш этди. Ушбу янги мажмуа ўз ичига 10 кг сиғимга эга ақлли кир ювиш машинаси ва худди шундай ҳажмдаги қуритиш қурилмасини олади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур премиум тўпламнинг нархи тахминан 900 доллар этиб белгиланган бўлиб, у ўзининг инновацион функциялари билан ҳатто энг талабчан фойдаланувчиларни ҳам ҳайратда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кир ювиш машинасининг асосий ўзига хослиги Супер Электролйсис технологиясидир. Қурилма ичидаги олмос қопламали махсус электродлар сувни электролиз қилиш орқали фаол кислород ҳосил қилади. Xiaomi муҳандисларининг таъкидлашича, бу усул матоларни анъанавий ювиш воситаларидан кўра чуқурроқ тозалаш имконини беради ва кийимдаги энг мураккаб доғларни ҳам осон бартараф этади.
Ақлли дозалаш ва ресурсларни тежашMijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro интеллектуал дозалаш тизими билан жиҳозланган. Қурилма барабандаги кирларнинг оғирлигини мустақил равишда аниқлайди ва ювиш воситаси ҳамда кондиционерни 0,75 мл аниқликда ҳисоблаб чиқаради. Бир марта тўлдирилган идишлар ўртача бир ойлик фойдаланишга етади. Шунингдек, фойдаланувчилар кондиционер ўрнига дезинфекцияловчи суюқликлардан ҳам фойдаланишлари мумкин.
Вақт ва ресурсларни тежаш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Кундалик ювиш учун мўлжалланган тезкор режим атиги 36 дақиқа давом этади. Ишлаб чиқарувчининг ҳисоб-китобларига кўра, бу режим иш вақтини 45 фоизга, сув сарфини 33 фоизга ва электр энергияси истеъмолини 40 фоизга қисқартиради, бу эса бугунги кунда энергия самарадорлиги муҳим бўлган Ўзбекистон бозори учун ҳам жуда долзарбдир.
Матоларга нозик ёндашув ва қуритиш технологиясиТўплам таркибидаги қуритиш машинаси иссиқлик насоси (ҳеат пумп) билан жиҳозланган бўлиб, у тахминан 36 °К ҳароратда нозик қуритиш режимини таклиф этади. Тизим мато турига қараб параметрларни автоматик танлайди, бу эса ҳатто жунли кийимларнинг ҳам шикастланмаслигини таъминлайди. Уй ҳайвонлари эгалари учун эса махсус тўрт босқичли филтрация тизими ишлаб чиқилган бўлиб, у кийимлардаги жун ва майда толаларни самарали тозалайди.
Қурилмаларнинг дизайни ҳам эътиборга лойиқ — ихчам корпус туфайли уларни мебель ичига тўлиқ жойлаштириш мумкин. Фойдаланувчининг хоҳишига кўра, машиналарни ёнма-ён ёки устма-уст (колонна шаклида) ўрнатиш имконияти мавжуд. Вертикал ҳолатда умумий баландлик 1720 мм ни ташкил этади, бу эса хонадондаги жойни сезиларли даражада тежайди.
Xiaomi экотизимининг бир қисми сифатида, ушбу тўплам Mi Home иловаси орқали масофадан бошқарилади. Шунингдек, Хиао AI овозли ёрдамчиси ва дастурий таъминотни масофадан янгилаш (ОТА) функциялари ҳам мавжуд. Барабаннинг ички ёритилиши ва ювиш жараёнида қўшимча кирларни солиш имконияти каби кичик, аммо муҳим қулайликлар фойдаланиш жараёнини янада ёқимли қилади.
…