3D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этилади

·0·Техно
3D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этилади

Юта университети тадқиқотчилари 3D-босма технологиясида катта бурилиш ясашга муваффақ бўлишди. Улар яратган янги усул микроскопик даражадаги мураккаб деталларни бор-йўғи 20 сония ичида, битта лазер импульси ёрдамида чоп этиш имконини беради. Бу кашфиёт анъанавий қатламли босма усулларидан воз кечиб, микротизимларни ишлаб чиқариш тезлигини ва сифатини тубдан яхшилаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Одатдаги 3D-принтерлар обекатни қатлам-қатлам қилиб, пастдан юқорига қараб шакллантиради. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, янги тизим бутун конструкцияни бир вақтнинг ўзида яратади. Бу ёндашув нафақат вақтни тежайди, балки маҳсулотнинг мустаҳкамлигини ҳам оширади. Чунки қатламлар орасидаги боғланишлар одатда 3D-деталларнинг энг заиф нуқтаси ҳисобланади, янги усулда эса детал яхлит ҳолатда пайдо бўлади.

Голографик проекциянинг кучи

Технологиянинг асосида махсус наноструктурали ниқоб ётади. Ушбу ниқоб лазер нурини келажакдаги маҳсулотнинг ҳажмли голографик проекциясига айлантириб беради. Нур СУ-8 деб аталадиган фотосезгир материалдан ўтганда, полимер ичидаги керакли нуқталарга бир вақтнинг ўзида таъсир кўрсатади ва бир зумда уч ўлчамли структурани шакллантиради.

Ушбу ишланма микрочиплар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган фотолитография тамойилларига таянади. Фарқи шундаки, яримўтказгичлар саноатида бу усул фақат текис тасвирларни яратиш учун ишлатилса, олимлар уни ҳажмли объектлар ҳосил қилишга мослаштиришди. Тизимнинг асосий элементи бўлган нолинза ёруғликнинг полимер ичида тарқалиб кетишини компенсация қилади ва энергияни аниқ белгиланган нуқталарга йўналтиради.

Амалий қўлланиш ва келажак истиқболлари

Ўтказилган тажрибалар давомида тадқиқотчилар диаметри атиги 6 микрометр бўлган микро-найчалар массивини тайёрлашга муваффақ бўлишди. Қизиғи шундаки, бу найчаларнинг узунлиги уларнинг диаметридан 120 баравар катта бўлса-да, улар юқори механик мустаҳкамлигини сақлаб қолган. Синовлар натижасида ушбу микроканаллар капилляр эффекти ёрдамида суюқликни ҳаракатлантира олиши исботланди.

Янги технология қуйидаги соҳаларда кенг қўлланилиши мумкин:

  • Микрофлюид қурилмалар ва лаборатория тизимлари;
  • Микроэлектроника компонентлари;
  • Юқори аниқликдаги оптик тизимлар;
  • Тиббиёт учун микроскопик датчиклар.

Ҳозирча усулнинг ўзига хос чекловлари бор — жорий версияда икки фазовий ўлчамни тўлиқ назорат қилиш мумкин, аммо якуний маҳсулот барибир ҳажмли шаклга эга бўлади. Олимлар жамоаси ҳозирда босиб чиқариш тезлиги ва аниқлигини йўқотмаган ҳолда, тўлиқ уч ўлчамли бошқарувга эга бўлган такомиллаштирилган модел устида иш олиб бормоқда. Бу кашфиёт келажакда микротизимларни оммавий ишлаб чиқаришда асосий пойдевор бўлиши кутилмоқда.

3D-ПринтерТехнологияЛазерМикроэлектроникаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Acer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиAcer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиБугун, 10:26Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?Бугун, 10:20Жанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиЖанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиБугун, 07:52Стеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаСтеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаБугун, 05:25Хитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиХитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиБугун, 05:22Boeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиBoeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиБугун, 04:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги