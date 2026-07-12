Vivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этди
Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Vivo компанияси бюджет тоифасидаги қурилмалар қаторини янги Vivo Y05e модели билан бойитди. Ушбу қурилма ҳамёнбоп нарх ва кундалик эҳтиёжлар учун зарур бўлган мустаҳкамликни ўзида мужассам этгани билан эътиборга лойиқдир. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги модел асосан оддий фойдаланувчилар ва узоқ вақт қувват сақлайдиган қурилмага муҳтож бўлганлар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Vivo Y05e смартфони 6,74 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у ҲД+ (1600 × 720 пиксел) аниқлигини қўллаб-қувватлайди. Катта экран ўлчами видеоларни томоша қилиш ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланишда қулайлик яратади. Қурилманинг техник асоси сифатида Унисок T606 процессори танланган бўлиб, у кундалик вазифаларни барқарор бажаришга қодир.
Техник имкониятлар ва хотираХотира масаласига тўхталадиган бўлсак, смартфон 4 GB оператив ва 64 GB доимий хотирага эга. Ишлаб чиқарувчилар замонавий тенденциялардан ортда қолмаган ҳолда, оператив хотирани виртуал тарзда 8 GB гача кенгайтириш имкониятини ҳам қўшишган. Бу эса бир вақтнинг ўзида бир нечта иловаларни ишлатишда тизимнинг тезкорлигини таъминлайди.
Дастурий таъминот борасида Vivo Y05e анча илғор кўрсаткичга эга — у Android 16 операцион тизими ва компаниянинг хусусий ОригинОС 6 қобиғи остида ишлайди. Бюджетли қурилма учун энг сўнгги дастурий таъминотнинг ўрнатилиши фойдаланувчиларга янги функциялардан фойдаланиш имконини беради.
Мустаҳкамлик ва автономликЯнги моделнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг ҳимоя даражасидир. Қурилма корпуси IP64 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимояланган. Шунингдек, смартфон маълум бир ҳарбий стандарт асосида зарбаларга чидамлилик сертификатига ҳам эга бўлган. Бу эса уни тасодифий тушиб кетишлардан ҳимоя қилади.
Смартфоннинг автоном ишлашини 5150 мАч сиғимли аккумулятор таъминлайди. Бундай қувват манбаи қурилмани бир кундан ортиқ фаол ишлатиш учун етарли ҳисобланади. Шунингдек, қурилмада қуйидаги қўшимча имкониятлар мавжуд:
- Замонавий USB-C порти;
- Анъанавий қулоқчинлар учун 3,5 мм коннектор;
- 8 мегапикселли асосий камера;
- 5 мегапикселли олд камера.
…