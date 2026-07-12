Vivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этди

·27·Техно
Vivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этди

Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Vivo компанияси бюджет тоифасидаги қурилмалар қаторини янги Vivo Y05e модели билан бойитди. Ушбу қурилма ҳамёнбоп нарх ва кундалик эҳтиёжлар учун зарур бўлган мустаҳкамликни ўзида мужассам этгани билан эътиборга лойиқдир. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги модел асосан оддий фойдаланувчилар ва узоқ вақт қувват сақлайдиган қурилмага муҳтож бўлганлар учун мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Vivo Y05e смартфони 6,74 дюймли ИПС дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у ҲД+ (1600 × 720 пиксел) аниқлигини қўллаб-қувватлайди. Катта экран ўлчами видеоларни томоша қилиш ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланишда қулайлик яратади. Қурилманинг техник асоси сифатида Унисок T606 процессори танланган бўлиб, у кундалик вазифаларни барқарор бажаришга қодир.

Техник имкониятлар ва хотира

Хотира масаласига тўхталадиган бўлсак, смартфон 4 GB оператив ва 64 GB доимий хотирага эга. Ишлаб чиқарувчилар замонавий тенденциялардан ортда қолмаган ҳолда, оператив хотирани виртуал тарзда 8 GB гача кенгайтириш имкониятини ҳам қўшишган. Бу эса бир вақтнинг ўзида бир нечта иловаларни ишлатишда тизимнинг тезкорлигини таъминлайди.

Дастурий таъминот борасида Vivo Y05e анча илғор кўрсаткичга эга — у Android 16 операцион тизими ва компаниянинг хусусий ОригинОС 6 қобиғи остида ишлайди. Бюджетли қурилма учун энг сўнгги дастурий таъминотнинг ўрнатилиши фойдаланувчиларга янги функциялардан фойдаланиш имконини беради.

Мустаҳкамлик ва автономлик

Янги моделнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг ҳимоя даражасидир. Қурилма корпуси IP64 стандарти бўйича чанг ва сув сачрашидан ҳимояланган. Шунингдек, смартфон маълум бир ҳарбий стандарт асосида зарбаларга чидамлилик сертификатига ҳам эга бўлган. Бу эса уни тасодифий тушиб кетишлардан ҳимоя қилади.

Смартфоннинг автоном ишлашини 5150 мАч сиғимли аккумулятор таъминлайди. Бундай қувват манбаи қурилмани бир кундан ортиқ фаол ишлатиш учун етарли ҳисобланади. Шунингдек, қурилмада қуйидаги қўшимча имкониятлар мавжуд:

  • Замонавий USB-C порти;
  • Анъанавий қулоқчинлар учун 3,5 мм коннектор;
  • 8 мегапикселли асосий камера;
  • 5 мегапикселли олд камера.
Ўзбекистон бозорида ушбу турдаги ҳамёнбоп смартфонлар доим юқори талабга эга бўлиб келган. Тахминан 150 доллар атрофидаги нарх Vivo Y05e моделини мактаб ўқувчилари, кексалар ёки иккинчи даражали ишчи телефон сифатида қидираётганлар учун ажойиб танловга айлантиради. Қурилманинг вазни 199 граммни, ўлчамлари эса 167,3 × 76,95 мм ни ташкил этади.

VivoСмартфонТехнологияAndroidБюджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

3D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этилади3D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этиладиБугун, 11:29Acer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиAcer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиБугун, 10:26Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?Бугун, 10:20Жанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиЖанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиБугун, 07:52Стеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаСтеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаБугун, 05:25Хитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиХитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиБугун, 05:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги