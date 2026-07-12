Redmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлари

·0·Техно
Redmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлари

Xiaomi корпорациясининг энг оммабоп туркумларидан бири бўлган Redmi Ноте оиласи янгиланиш арафасида. Расмий премерага саноқли кунлар қолган бир пайтда, инсайдерлар Redmi Ноте 17 ва Redmi Ноте 17 Pro моделларининг барча асосий техник хусусиятларини очиқлади. Ixbt.com нашрининг Эхпериенсе Море манбасига таяниб хабар беришича, янги смартфонлар аввало ўзининг рекорд даражадаги энергия сиғими билан бозорни ҳайратда қолдирмоқчи. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Туркумнинг асосий модели — Redmi Ноте 17 қурилмаси Snapdragon 4 Ген 4 платформасида ишлайди. Смартфон 7 дюймли Samsung E4 Pro дисплейи билан жиҳозланган бўлиб, у Фулл ҲД+ аниқликда ва 1800 нитгача бўлган ёрқинликда тасвир узатади. Энг муҳим жиҳати шундаки, ушбу моделга 8000 мАс сиғимли улкан аккумулятор ўрнатилган. Қурилма 45 ваттли тезкор қувватлаш ва 22,5 ваттли тескари симли қувватлаш тизимини қўллаб-қувватлайди.

Pro версиянинг имкониятлари ва рекорд қувват

Redmi Ноте 17 Pro модели эса янада кучлироқ Snapdragon 6s Ген 4 чипига эга бўлди. Унинг 6,83 дюймли текис дисплейи 1,5K аниқликда ишлайди ва рекорд даражадаги 3500 нит чўққи ёрқинлигини таъминлайди. Бироқ, ушбу моделнинг ҳақиқий "юраги" — бу 9000 мАс сиғимли аккумулятордир. Ишлаб чиқарувчи ушбу қувват манбаи учун 67 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини жорий этган.

Шуниси эътиборга лойиқки, Xiaomi компанияси Pro версия учун махсус беш йиллик аккумулятор хизмати дастурини эълон қилди. Унга кўра, агар беш йиллик фойдаланиш давомида батарея сиғими 80 фоиздан пастга тушиб кетса, компания уни бепул тарзда янада сиғимдорроқ — 10 000 мАс бўлган янги батареяга алмаштириб беради. Бу ўрта сегмент смартфонлари учун мисли кўрилмаган кафолат ҳисобланади.

Камера ва ҳимоя тизимлари

Ҳар икки модел ҳам Sony сенсорига асосланган 50 мегапикселли асосий камера ва экранга ўрнатилган оптик бармоқ изи сканери билан таъминланган. Шунингдек, корпусларнинг ҳимоя даражаси ҳам сезиларли даражада яхшиланган:
  • Redmi Ноте 17 — IP65 даражасидаги чанг ва сувдан ҳимоя;
  • Redmi Ноте 17 Pro — IP69K максимал даражадаги ҳимоя (иссиқ сув босими ва тўлиқ сув остига тушишга чидамли).

Техник жиҳатдан мукаммаллашганига қарамай, қурилмаларнинг ён рамкалари пластикдан ишланиши маълум бўлди. Бу қарор смартфонларнинг умумий вазнини меъёрда ушлаб туриш ва нархни кескин ошириб юбормаслик мақсадида қабул қилинган бўлиши мумкин.

Redmi Ноте 17 сериясининг расмий тақдимоти 14-июль куни бўлиб ўтади. Компания вакиллари янги технологиялар ва улкан батареялар сабабли нархлар бироз кўтарилиши мумкинлигига ишора қилиб, фойдаланувчиларни бунга "руҳий жиҳатдан тайёр туришга" чақирган. Ўзбекистон бозорида ушбу моделлар анъанавий равишда энг кўп сотиладиган смартфонлар қаторидан жой олиши кутилмоқда.

XiaomiRedmiRedmi Ноте 17СмартфонSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этдиVivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этдиБугун, 11:513D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этилади3D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этиладиБугун, 11:29Acer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиAcer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиБугун, 10:26Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?Бугун, 10:20Жанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиЖанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиБугун, 07:52Стеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаСтеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаБугун, 05:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги