Redmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлари
Xiaomi корпорациясининг энг оммабоп туркумларидан бири бўлган Redmi Ноте оиласи янгиланиш арафасида. Расмий премерага саноқли кунлар қолган бир пайтда, инсайдерлар Redmi Ноте 17 ва Redmi Ноте 17 Pro моделларининг барча асосий техник хусусиятларини очиқлади. Ixbt.com нашрининг Эхпериенсе Море манбасига таяниб хабар беришича, янги смартфонлар аввало ўзининг рекорд даражадаги энергия сиғими билан бозорни ҳайратда қолдирмоқчи. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Туркумнинг асосий модели — Redmi Ноте 17 қурилмаси Snapdragon 4 Ген 4 платформасида ишлайди. Смартфон 7 дюймли Samsung E4 Pro дисплейи билан жиҳозланган бўлиб, у Фулл ҲД+ аниқликда ва 1800 нитгача бўлган ёрқинликда тасвир узатади. Энг муҳим жиҳати шундаки, ушбу моделга 8000 мАс сиғимли улкан аккумулятор ўрнатилган. Қурилма 45 ваттли тезкор қувватлаш ва 22,5 ваттли тескари симли қувватлаш тизимини қўллаб-қувватлайди.
Pro версиянинг имкониятлари ва рекорд қувватRedmi Ноте 17 Pro модели эса янада кучлироқ Snapdragon 6s Ген 4 чипига эга бўлди. Унинг 6,83 дюймли текис дисплейи 1,5K аниқликда ишлайди ва рекорд даражадаги 3500 нит чўққи ёрқинлигини таъминлайди. Бироқ, ушбу моделнинг ҳақиқий "юраги" — бу 9000 мАс сиғимли аккумулятордир. Ишлаб чиқарувчи ушбу қувват манбаи учун 67 ваттли тезкор қувватлаш технологиясини жорий этган.
Шуниси эътиборга лойиқки, Xiaomi компанияси Pro версия учун махсус беш йиллик аккумулятор хизмати дастурини эълон қилди. Унга кўра, агар беш йиллик фойдаланиш давомида батарея сиғими 80 фоиздан пастга тушиб кетса, компания уни бепул тарзда янада сиғимдорроқ — 10 000 мАс бўлган янги батареяга алмаштириб беради. Бу ўрта сегмент смартфонлари учун мисли кўрилмаган кафолат ҳисобланади.
Камера ва ҳимоя тизимлариҲар икки модел ҳам Sony сенсорига асосланган 50 мегапикселли асосий камера ва экранга ўрнатилган оптик бармоқ изи сканери билан таъминланган. Шунингдек, корпусларнинг ҳимоя даражаси ҳам сезиларли даражада яхшиланган:
- Redmi Ноте 17 — IP65 даражасидаги чанг ва сувдан ҳимоя;
- Redmi Ноте 17 Pro — IP69K максимал даражадаги ҳимоя (иссиқ сув босими ва тўлиқ сув остига тушишга чидамли).
Техник жиҳатдан мукаммаллашганига қарамай, қурилмаларнинг ён рамкалари пластикдан ишланиши маълум бўлди. Бу қарор смартфонларнинг умумий вазнини меъёрда ушлаб туриш ва нархни кескин ошириб юбормаслик мақсадида қабул қилинган бўлиши мумкин.
Redmi Ноте 17 сериясининг расмий тақдимоти 14-июль куни бўлиб ўтади. Компания вакиллари янги технологиялар ва улкан батареялар сабабли нархлар бироз кўтарилиши мумкинлигига ишора қилиб, фойдаланувчиларни бунга "руҳий жиҳатдан тайёр туришга" чақирган. Ўзбекистон бозорида ушбу моделлар анъанавий равишда энг кўп сотиладиган смартфонлар қаторидан жой олиши кутилмоқда.
…