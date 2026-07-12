Япония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкин

·0·Техно
Япония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкин

Япония олимлари рақамли тасвир олиш технологиясида инқилобий ўзгариш ясаши кутилаётган янги турдаги фотодатчикларни ишлаб чиқишди. Нагоя университети тадқиқотчилари томонидан яратилган ушбу сенсорлар анъанавий пикселлар тизимидан воз кечиб, бир вақтнинг ўзида барча рангларни қабул қилиш хусусиятига эга. Бу эса келажакда смартфонлар корпусидан чиқиб турувчи улкан камералар муаммосига чек қўйиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда деярли барча рақамли камералар Баер массиви деб аталадиган тизимда ишлайди. Бунда ҳар бир пиксел фақат битта рангни (қизил, яшил ёки кўк) қайд этади, сўнгра махсус дастурий таъминот қўшни пикселлардан олинган маълумотларни таҳлил қилиб, тўлиқ тасвирни тиклайди. ixbt.com маълумотига кўра, бундай ёндашув матрицада жуда кўп элементлар бўлишини талаб қилади ва камералар ҳажмини кичрайтиришга тўсқинлик қилади.

Галлийли рух оксиди ва шаффоф қатламлар

Япониялик муҳандислар галлий қўшилган рух оксиди (ГЗО) асосидаги шаффоф нановарқлардан фойдаланишни таклиф қилишди. Ушбу материалнинг ўзига хослиги шундаки, у кўринадиган ёруғлик спектрини тўлиқ қабул қила олади. Бир-бирининг устига жойлаштирилган бир нечта шаффоф қатламлар анъанавий ранг фильтрларисиз ҳам ранг компонентларини ажратиш имконини беради. Тадқиқотчиларнинг ҳисоб-китобларига кўра, агар ҳар бир пиксел учта асосий рангни ўзи аниқлай олса, сенсордаги элементлар сонини тасвир сифатини йўқотмаган ҳолда 75 фоизга қисқартириш мумкин.

Янги материалнинг энг муҳим афзалликларидан бири унинг ўта юқори шаффофлигидир. Ҳар бир нановарақ қатлами ёруғликнинг 99,995 фоизини ўзидан ўтказади. Бу эса бир нечта фото-сезгир элементларни бир-бирининг устига жойлаштиришда тасвир ёрқинлиги ва тиниқлигига деярли зарар етказмайди. Оддий рух оксиди ёруғликка суст реакцияга киришгани сабабли, олимлар унга галлий қўшиш орқали электрон структурани ўзгартиришга муваффақ бўлишди.

Юқори сезгирлик ва чидамлилик

Тажрибалар давомида янги сенсор ҳайратланарли натижаларни кўрсатди. Унинг сезгирлик кўрсаткичи 800 А/Вт га етди, ҳолбуки бугунги кунда бозорда мавжуд бўлган кўплаб тижорий сенсорларда бу кўрсаткич бор-йўғи 10 А/Вт атрофида. Бу шуни англатадики, ГЗО-сенсорлар ҳатто жуда паст ёруғлик шароитида ҳам юқори сифатли ва шовқинларсиз суратга олиш имкониятини беради.

Технологиянинг қўлланиш доираси фақат смартфонлар билан чекланиб қолмайди. ГЗО-сенсорлар ўта чидамлилиги билан ажралиб туради:

  • 400°К гача бўлган юқори ҳароратларда ишлаш қобилияти;
  • Вакуум шароитида барқарорлик;
  • Юқори намликка чидамлилик.
Бундай хусусиятлар янги датчикларни автомобил электроникаси, саноат ускуналари, тиббий эндоскопларнинг кичик камералари ва ҳатто космик тизимлар учун ҳам идеал номзодга айлантиради. Бундан ташқари, ушбу сенсорларни хона ҳароратида ишлаб чиқариш мумкинлиги уларнинг таннархи нисбатан арзон бўлишидан далолат беради.

Ҳозирча ушбу технология лаборатория шароитида муваффақиятли синовдан ўтказилмоқда. Агар у оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилса, биз нафақат юпқа смартфонлар, балки кийим-кечакларга ўрнатилган ёки кўзга деярли ташланмайдиган ақлли қурилмалар даврига қадам қўямиз.

ЯпонияТехнологияСмартфонКамераИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилдиДизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилдиБугун, 19:22Арзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлдиАрзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлдиБугун, 18:51Афсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиАфсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиБугун, 18:20Elon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганмиElon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганмиБугун, 17:56Термальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имкониятиТермальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имкониятиБугун, 17:22Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди