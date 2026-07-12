Глобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқда
Сўнгги йилларда жаҳон бозорида истеъмолчилар учун мўлжалланган Wi-Fi роутерлар савдоси сезиларли даражада пасайиши кузатилмоқда. Коунтерпоинт таҳлилий агентлиги маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи чораги якунлари бўйича қурилмалар етказиб бериш ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 6 фоизга камайган. Бу тенденция технология бозорида бир неча йилдан буён давом этаётган турғунликнинг навбатдаги босқичидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, роутерлар савдосининг энг юқори чўққиси 2021-йилга, яни КОВИД-19 пандемияси авж олган даврга тўғри келган эди. Ўшанда масофадан ишлаш ва онлайн таълимга ўтилиши сабабли уй интернетига талаб кескин ошган. Бироқ, 2021-йилдаги рекорд кўрсаткичлар билан солиштирганда, бугунги кунда савдо ҳажми қарийб 34 фоизга тушиб кетган.
Бозор етакчилари ва брендлар улушиБозордаги умумий пасайишга қарамай, айрим компаниялар ўз позицияларини мустаҳкам сақлаб қолмоқда. ТП-Линк компанияси 20 фоизлик улуш билан жаҳон бозорида яққол етакчилик қилмоқда. Ундан кейинги ўринни 12 фоиз кўрсаткич билан Хитойнинг Xiaomi бренди эгаллаб турибди. Шунингдек, кучли бешликдан Нетгеар, Google ва Asus каби технологик гигантлар жой олган.
Қизиғи шундаки, умумий бозор қисқараётган бир пайтда Asus компанияси ўз савдо ҳажмини йил давомида 3,8 фоизга оширишга муваффақ бўлди. Бу ушбу бренднинг ўйин қурилмалари ва юқори сегментдаги роутерларга бўлган эътибори билан изоҳланади. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу брендларнинг деярли барчаси расмий ва норасмий дўконларда кенг тақдим этилган.
Янги трендлар: Mesh тизимлари ва геймерлар учун ечимларТаҳлилчилар бозорнинг айрим сегментларида ўсиш борлигини қайд этишмоқда. Хусусан, Mesh тизимларига бўлган талаб ортиб бормоқда. Бу тизимлар катта майдонли уйларда интернет қамровини кенгайтириш имконини беради. Бугунги кунда хонадонларда ақлли қурилмалар сони кўпайиши натижасида истеъмолчилар бутун уй бўйлаб барқарор алоқани таъминловчи ечимларни афзал кўришмоқда.
Шунингдек, ўйин саноатининг ривожланиши натижасида махсус геймерлар учун мўлжалланган, юқори тезлик ва минимал кечикиш (пинг) билан ишловчи роутерлар савдоси ҳам ўсишда давом этмоқда. Бу каби қурилмалар оддий фойдаланувчилар учун қимматлик қилса-да, профессионал ўйинчилар ва стримерлар орасида оммалашиб бормоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Wi-Fi роутерлар бозори пандемия давридаги "олтин даври"ни ортда қолдирди. Эндиликда ишлаб чиқарувчилар миқдорга эмас, балки сифатга ва янги технологияларга (масалан, Wi-Fi 7 стандарти ва Mesh тизимлари) эътибор қаратиш орқали ўз даромадларини сақлаб қолишга уринмоқдалар. Бу эса келгусида оддий роутерлар ўрнини янада мураккаб ва ақлли тармоқ тизимлари эгаллашидан далолат беради.
…