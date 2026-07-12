Глобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқда

·35·Техно
Глобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқда

Сўнгги йилларда жаҳон бозорида истеъмолчилар учун мўлжалланган Wi-Fi роутерлар савдоси сезиларли даражада пасайиши кузатилмоқда. Коунтерпоинт таҳлилий агентлиги маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи чораги якунлари бўйича қурилмалар етказиб бериш ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 6 фоизга камайган. Бу тенденция технология бозорида бир неча йилдан буён давом этаётган турғунликнинг навбатдаги босқичидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, роутерлар савдосининг энг юқори чўққиси 2021-йилга, яни КОВИД-19 пандемияси авж олган даврга тўғри келган эди. Ўшанда масофадан ишлаш ва онлайн таълимга ўтилиши сабабли уй интернетига талаб кескин ошган. Бироқ, 2021-йилдаги рекорд кўрсаткичлар билан солиштирганда, бугунги кунда савдо ҳажми қарийб 34 фоизга тушиб кетган.

Бозор етакчилари ва брендлар улуши

Бозордаги умумий пасайишга қарамай, айрим компаниялар ўз позицияларини мустаҳкам сақлаб қолмоқда. ТП-Линк компанияси 20 фоизлик улуш билан жаҳон бозорида яққол етакчилик қилмоқда. Ундан кейинги ўринни 12 фоиз кўрсаткич билан Хитойнинг Xiaomi бренди эгаллаб турибди. Шунингдек, кучли бешликдан Нетгеар, Google ва Asus каби технологик гигантлар жой олган.

Қизиғи шундаки, умумий бозор қисқараётган бир пайтда Asus компанияси ўз савдо ҳажмини йил давомида 3,8 фоизга оширишга муваффақ бўлди. Бу ушбу бренднинг ўйин қурилмалари ва юқори сегментдаги роутерларга бўлган эътибори билан изоҳланади. Ўзбекистон бозорида ҳам ушбу брендларнинг деярли барчаси расмий ва норасмий дўконларда кенг тақдим этилган.

Янги трендлар: Mesh тизимлари ва геймерлар учун ечимлар

Таҳлилчилар бозорнинг айрим сегментларида ўсиш борлигини қайд этишмоқда. Хусусан, Mesh тизимларига бўлган талаб ортиб бормоқда. Бу тизимлар катта майдонли уйларда интернет қамровини кенгайтириш имконини беради. Бугунги кунда хонадонларда ақлли қурилмалар сони кўпайиши натижасида истеъмолчилар бутун уй бўйлаб барқарор алоқани таъминловчи ечимларни афзал кўришмоқда.

Шунингдек, ўйин саноатининг ривожланиши натижасида махсус геймерлар учун мўлжалланган, юқори тезлик ва минимал кечикиш (пинг) билан ишловчи роутерлар савдоси ҳам ўсишда давом этмоқда. Бу каби қурилмалар оддий фойдаланувчилар учун қимматлик қилса-да, профессионал ўйинчилар ва стримерлар орасида оммалашиб бормоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Wi-Fi роутерлар бозори пандемия давридаги "олтин даври"ни ортда қолдирди. Эндиликда ишлаб чиқарувчилар миқдорга эмас, балки сифатга ва янги технологияларга (масалан, Wi-Fi 7 стандарти ва Mesh тизимлари) эътибор қаратиш орқали ўз даромадларини сақлаб қолишга уринмоқдалар. Бу эса келгусида оддий роутерлар ўрнини янада мураккаб ва ақлли тармоқ тизимлари эгаллашидан далолат беради.

ТехнологияWi-FiРоутерТП-ЛинкXiaomi
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиHuawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиБугун, 21:20Tesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилдиTesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилдиБугун, 20:24Япония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинЯпония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинБугун, 19:56Дизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилдиДизел ўрнини босувчи технология: Хитойда 600 от кучига эга водородли двигател яратилдиБугун, 19:22Арзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлдиАрзон ва ишончли: Нокиа 102 4G (2026) кадрда намоён бўлдиБугун, 18:51Афсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиАфсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиБугун, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди