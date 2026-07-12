Xiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқарди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг маиший техника экотизимини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу гал компания ошхонада овқат тайёрлаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштирадиган ва хавфсизликни янги босқичга олиб чиқувчи Mijia Тимед Гас Стове 3 Whите 5200W русумли янги газ плитасини тақдим этди. Қурилма нафақат ўзининг замонавий дизайни, балки юқори иссиқлик қуввати ва ақлли функциялари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги моделнинг энг асосий устунлиги унинг ҳар бир конфоркаси учун алоҳида ўрнатиладиган таймер функциясидир. Фойдаланувчилар овқат пишириш вақтини 1 дақиқадан 180 дақиқагача белгилашлари мумкин. Белгиланган вақт тугаши билан тизим автоматик равишда газ узатишни тўхтатади ва оловни ўчиради. Бу функция, айниқса, узоқ вақт қайнатишни талаб қиладиган таомларни тайёрлашда уй бекаларининг ишини енгиллаштиради ва хавфсизликни таъминлайди.
Юқори қувват ва энергия тежамкорлигиMijia Тимед Гас Стове 3 модели 5200 В қувватга эга бўлиб, бу кўрсаткич маҳсулотларни жуда тез қиздириш имконини беради. Xiaomi муҳандисларининг таъкидлашича, қурилманинг иссиқлик самарадорлиги (фойдали иш коэффициенти) 70 фоизга етади. Бу Хитойнинг энергия самарадорлиги бўйича биринчи тоифали стандартига тўлиқ жавоб беради ва газ сарфини сезиларли даражада тежашга ёрдам беради.
Иссиқликни бир текис тақсимлаш учун қурилмада икки контурли аланга тизими қўлланилган. Ички ҳалқа жадал қиздиришга жавоб берса, ташқи ҳалқа идиш тубининг барча қисмларига оловни тенг тарқатади. Барқарор ёниш жараёнини эса икки контурда жойлашган 168 та махсус тешикчалар тизими таъминлаб беради.
Дизайн ва ўрнатиш қулайлигиТашқи кўринишига кўра, плита оқ рангли текстурали шиша панел билан қопланган. Ушбу юза нафақат эстетик жиҳатдан чиройли кўринади, балки кирланишга чидамли ва тозалаш учун жуда қулайдир. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг асоси созланиши мумкин бўлган конструкцияга эга, бу эса уни турли ўлчамдаги ошхона столешнисаларига мослаштириш имконини беради.
Ҳозирда янги маҳсулот Хитойнинг йирик савдо платформаларида, жумладан JD.com сайтида сотувга чиқди. Қурилманинг тавсия этилган чакана нархи тахминан 205 долларни ташкил этади, бироқ дастлабки сотувлар даврида харидорлар уни 175 доллар атрофида харид қилишлари мумкин. Xiaomi маҳсулотларининг Ўзбекистон бозоридаги оммабоплигини ҳисобга олсак, ушбу ақлли газ плитаси яқин ойларда мамлакатимиздаги дўконларда ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.
…