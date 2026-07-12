Xiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқарди

·32·Техно
Xiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқарди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг маиший техника экотизимини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу гал компания ошхонада овқат тайёрлаш жараёнини сезиларли даражада осонлаштирадиган ва хавфсизликни янги босқичга олиб чиқувчи Mijia Тимед Гас Стове 3 Whите 5200W русумли янги газ плитасини тақдим этди. Қурилма нафақат ўзининг замонавий дизайни, балки юқори иссиқлик қуввати ва ақлли функциялари билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг энг асосий устунлиги унинг ҳар бир конфоркаси учун алоҳида ўрнатиладиган таймер функциясидир. Фойдаланувчилар овқат пишириш вақтини 1 дақиқадан 180 дақиқагача белгилашлари мумкин. Белгиланган вақт тугаши билан тизим автоматик равишда газ узатишни тўхтатади ва оловни ўчиради. Бу функция, айниқса, узоқ вақт қайнатишни талаб қиладиган таомларни тайёрлашда уй бекаларининг ишини енгиллаштиради ва хавфсизликни таъминлайди.

Юқори қувват ва энергия тежамкорлиги

Mijia Тимед Гас Стове 3 модели 5200 В қувватга эга бўлиб, бу кўрсаткич маҳсулотларни жуда тез қиздириш имконини беради. Xiaomi муҳандисларининг таъкидлашича, қурилманинг иссиқлик самарадорлиги (фойдали иш коэффициенти) 70 фоизга етади. Бу Хитойнинг энергия самарадорлиги бўйича биринчи тоифали стандартига тўлиқ жавоб беради ва газ сарфини сезиларли даражада тежашга ёрдам беради.

Иссиқликни бир текис тақсимлаш учун қурилмада икки контурли аланга тизими қўлланилган. Ички ҳалқа жадал қиздиришга жавоб берса, ташқи ҳалқа идиш тубининг барча қисмларига оловни тенг тарқатади. Барқарор ёниш жараёнини эса икки контурда жойлашган 168 та махсус тешикчалар тизими таъминлаб беради.

Дизайн ва ўрнатиш қулайлиги

Ташқи кўринишига кўра, плита оқ рангли текстурали шиша панел билан қопланган. Ушбу юза нафақат эстетик жиҳатдан чиройли кўринади, балки кирланишга чидамли ва тозалаш учун жуда қулайдир. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг асоси созланиши мумкин бўлган конструкцияга эга, бу эса уни турли ўлчамдаги ошхона столешнисаларига мослаштириш имконини беради.

Ҳозирда янги маҳсулот Хитойнинг йирик савдо платформаларида, жумладан JD.com сайтида сотувга чиқди. Қурилманинг тавсия этилган чакана нархи тахминан 205 долларни ташкил этади, бироқ дастлабки сотувлар даврида харидорлар уни 175 доллар атрофида харид қилишлари мумкин. Xiaomi маҳсулотларининг Ўзбекистон бозоридаги оммабоплигини ҳисобга олсак, ушбу ақлли газ плитаси яқин ойларда мамлакатимиздаги дўконларда ҳам пайдо бўлиши кутилмоқда.

XiaomiMijiaГаз ПлитасиТехнологияСмарт Ҳоме
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиАирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайдиБугун, 22:54SpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этдиБугун, 21:50Huawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиHuawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиБугун, 21:20Глобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқдаГлобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқдаБугун, 20:54Tesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилдиTesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилдиБугун, 20:24Япония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинЯпония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди