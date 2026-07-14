Испания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайган

·1·Спорт
Испания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайган

Испания миллий жамоаси ЖЧ-2026 финалига бир қадам қолган пайтда энг жиддий синовлардан бирига тайёрланмоқда. Луис де ла Фуэнте Францияга қарши яримфинал олдидан рақиб анча кучайганини тан олди, аммо Испания ҳам бир жойда тўхтаб қолмаганини таъкидлади.

“Франция анча кучайди”

Испания бош мураббийи Луис де ла Фуэнте Франция миллий жамоаси ҳақида эҳтиёткор ва ҳурматли фикр билдирди.

“Охирги учрашувимиздан сўнг Франция анча кучайди. Франциялик футболчилар индивидуал жиҳатдан ўсишга эришишди”, — деди у.

Унинг айтишича, Килиан Мбаппе ва Усмон Дембеле янада кучайган, бутун Франция жамоаси эса аввалги тўқнашувлардан кейин ривожланган.

Бу гаплар яримфинал олдидан рақибни мақташ эмас, реал хавфни тан олишга ўхшайди. Чунки Францияда бир лаҳзада ўйин тақдирини ўзгартириб юбора оладиган футболчилар жуда кўп.

Испания ҳам ўзгарди

Де ла Фуэнте Франциянинг ўсганини тан олди, аммо Испания ҳам аввалги ҳолатида қолмаганини алоҳида урғулади.

“Шунга қарамай, биз ҳам бир жойда тўхтаб қолганимиз йўқ”, — деди испаниялик мутахассис.

Бу Испаниянинг яримфиналга қандай кайфиятда чиқаётганини кўрсатади: рақибга ҳурмат бор, лекин қўрқув йўқ.

Испания сўнгги йилларда тўп назорати, тезкор пас алмашинуви, юқори прессинг ва ёш футболчиларнинг дадил ўйини билан яна катта кучга айланди. Энди бу услуб Франциянинг тезкор ва индивидуал маҳоратга бой ҳужумига қарши синовдан ўтади.

Мбаппе ва Дембеле — асосий хавф

Де ла Фуэнте алоҳида Мбаппе ва Дембеле номини тилга олди. Бу бежиз эмас.

Мбаппе Франция ҳужумининг асосий юзи бўлиб қолмоқда. У тезлик, зарба ва бўш зонадан фойдаланишда дунёдаги энг хавфли футболчилардан бири.

Дембеле эса қанотдаги кескин ҳаракатлари, бирга-бир вазиятлардаги устунлиги ва кутилмаган қарорлари билан Испания ҳимоясига жиддий муаммо туғдириши мумкин.

Франция қуроли

Испания учун хавф

Мбаппенинг тезлиги

ҳимоя ортида бўш зона қолдириш хавфи

Дембеленинг дриблинги

қанотларда бирга-бир вазиятлар

Жамоавий ривожланиш

фақат битта футболчини ёпиш етарли эмас

Индивидуал маҳорат

бир эпизодда ўйин тақдири ўзгариши мумкин

Испания учун асосий вазифа — Франция юлдузларига ўзининг энг яхши футболини кўрсатиш имконини бермаслик.

Биринчи финалчи номи аниқланади

Франция ва Испания ўртасидаги яримфинал 14 июлдан 15 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланади.

Ғолиб жамоа ЖЧ-2026нинг биринчи финалчисига айланади.

Бу ўйин шунчаки яримфинал эмас. Бу икки хил футбол ғоясининг тўқнашуви: Испания тўпни назорат қилишга, Франция эса тезкор ҳужумлар ва индивидуал маҳорат орқали зарба беришга интилади.

Яримфиналда майда деталлар ҳал қилади

Бундай ўйинларда фаворит ҳақида гапириш қийин. Испания амалдаги Европа чемпиони сифатида катта ишонч билан майдонга чиқади. Франция эса катта турнирларда қандай ғалаба қозонишни яхши биладиган жамоа.

Бу босқичда бир нотўғри пас, бир стандарт вазият ёки бир тезкор қарши ҳужум бутун ўйин сценарийсини ўзгартириб юбориши мумкин.

Оддий қилиб айтганда, бу ерда “кейин тузатиб оламиз” режими йўқ. Яримфиналда хатолар дарров ҳисоб-китоб қилинади.

Испаниянинг жавоби қандай бўлади?

Де ла Фуэнте Франция кучайганини очиқ тан олди. Аммо унинг сўзларида Испания ўз кучига ишониши ҳам сезилиб турибди.

Энди барча савол майдонда ҳал бўлади: Испания тўп назорати орқали Францияни тўхтата оладими ёки Мбаппе ва Дембеле яримфинал тақдирини бир неча эпизодда ҳал қилиб берадими?

Жавоб 14 июлдан 15 июлга ўтар кечаси маълум бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Богдан Гусков учун катта шанс: Магомед Анкалаев билан асосий жанг Богдан Гусков учун катта шанс: Магомед Анкалаев билан асосий жангБугун, 08:42Жаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қаршиЖаҳон чемпионати ярим финаллари: Лионель Месси ва Аргентина Англияга қаршиБугун, 04:52Ливерпул Арне Слот билан тузилган келишув туфайли миллионлаб маблағни тежаб қоладиЛиверпул Арне Слот билан тузилган келишув туфайли миллионлаб маблағни тежаб қоладиБугун, 03:18Жулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиЖулес Коунде Ламине Ямалнинг гапларига муносабат билдирди: Барселона юлдузлари тўқнашувиБугун, 02:55Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Эрлинг Холанд Норвегия билан ўтган ЖЧ ҳақида: “Бу ҳаётимдаги энг ажойиб саёҳат бўлди”Бугун, 02:18Барселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБарселона ва Челси нишонида: Фисник Асллани учун кураш қизғин паллага кирдиБугун, 02:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди