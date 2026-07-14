Испания бош мураббийи тан олди: Франция янада кучайган
Испания миллий жамоаси ЖЧ-2026 финалига бир қадам қолган пайтда энг жиддий синовлардан бирига тайёрланмоқда. Луис де ла Фуэнте Францияга қарши яримфинал олдидан рақиб анча кучайганини тан олди, аммо Испания ҳам бир жойда тўхтаб қолмаганини таъкидлади.
“Франция анча кучайди”
Испания бош мураббийи Луис де ла Фуэнте Франция миллий жамоаси ҳақида эҳтиёткор ва ҳурматли фикр билдирди.
“Охирги учрашувимиздан сўнг Франция анча кучайди. Франциялик футболчилар индивидуал жиҳатдан ўсишга эришишди”, — деди у.
Унинг айтишича, Килиан Мбаппе ва Усмон Дембеле янада кучайган, бутун Франция жамоаси эса аввалги тўқнашувлардан кейин ривожланган.
Бу гаплар яримфинал олдидан рақибни мақташ эмас, реал хавфни тан олишга ўхшайди. Чунки Францияда бир лаҳзада ўйин тақдирини ўзгартириб юбора оладиган футболчилар жуда кўп.
Испания ҳам ўзгарди
Де ла Фуэнте Франциянинг ўсганини тан олди, аммо Испания ҳам аввалги ҳолатида қолмаганини алоҳида урғулади.
“Шунга қарамай, биз ҳам бир жойда тўхтаб қолганимиз йўқ”, — деди испаниялик мутахассис.
Бу Испаниянинг яримфиналга қандай кайфиятда чиқаётганини кўрсатади: рақибга ҳурмат бор, лекин қўрқув йўқ.
Испания сўнгги йилларда тўп назорати, тезкор пас алмашинуви, юқори прессинг ва ёш футболчиларнинг дадил ўйини билан яна катта кучга айланди. Энди бу услуб Франциянинг тезкор ва индивидуал маҳоратга бой ҳужумига қарши синовдан ўтади.
Мбаппе ва Дембеле — асосий хавф
Де ла Фуэнте алоҳида Мбаппе ва Дембеле номини тилга олди. Бу бежиз эмас.
Мбаппе Франция ҳужумининг асосий юзи бўлиб қолмоқда. У тезлик, зарба ва бўш зонадан фойдаланишда дунёдаги энг хавфли футболчилардан бири.
Дембеле эса қанотдаги кескин ҳаракатлари, бирга-бир вазиятлардаги устунлиги ва кутилмаган қарорлари билан Испания ҳимоясига жиддий муаммо туғдириши мумкин.
Франция қуроли
Испания учун хавф
Мбаппенинг тезлиги
ҳимоя ортида бўш зона қолдириш хавфи
Дембеленинг дриблинги
қанотларда бирга-бир вазиятлар
Жамоавий ривожланиш
фақат битта футболчини ёпиш етарли эмас
Индивидуал маҳорат
бир эпизодда ўйин тақдири ўзгариши мумкин
Испания учун асосий вазифа — Франция юлдузларига ўзининг энг яхши футболини кўрсатиш имконини бермаслик.
Биринчи финалчи номи аниқланади
Франция ва Испания ўртасидаги яримфинал 14 июлдан 15 июлга ўтар кечаси бўлиб ўтади. Учрашув Тошкент вақти билан соат 00:00 да бошланади.
Ғолиб жамоа ЖЧ-2026нинг биринчи финалчисига айланади.
Бу ўйин шунчаки яримфинал эмас. Бу икки хил футбол ғоясининг тўқнашуви: Испания тўпни назорат қилишга, Франция эса тезкор ҳужумлар ва индивидуал маҳорат орқали зарба беришга интилади.
Яримфиналда майда деталлар ҳал қилади
Бундай ўйинларда фаворит ҳақида гапириш қийин. Испания амалдаги Европа чемпиони сифатида катта ишонч билан майдонга чиқади. Франция эса катта турнирларда қандай ғалаба қозонишни яхши биладиган жамоа.
Бу босқичда бир нотўғри пас, бир стандарт вазият ёки бир тезкор қарши ҳужум бутун ўйин сценарийсини ўзгартириб юбориши мумкин.
Оддий қилиб айтганда, бу ерда “кейин тузатиб оламиз” режими йўқ. Яримфиналда хатолар дарров ҳисоб-китоб қилинади.
Испаниянинг жавоби қандай бўлади?
Де ла Фуэнте Франция кучайганини очиқ тан олди. Аммо унинг сўзларида Испания ўз кучига ишониши ҳам сезилиб турибди.
Энди барча савол майдонда ҳал бўлади: Испания тўп назорати орқали Францияни тўхтата оладими ёки Мбаппе ва Дембеле яримфинал тақдирини бир неча эпизодда ҳал қилиб берадими?
Жавоб 14 июлдан 15 июлга ўтар кечаси маълум бўлади.
…