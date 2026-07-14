Беларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартиб
Ўзбекистон ва Беларус ўртасида фуқароларнинг ўзаро сафарларини енгиллаштиришга қаратилган муҳим протокол имзоланди. Унга кўра, икки давлат фуқаролари рўйхатдан ўтмасдан аввалгидек 3 кун эмас, 10 кунгача бўлиши мумкин бўлади.
3 кунлик муддат 10 кунга узайтирилади
Ташқи ишлар вазирлиги бошқарма бошлиғи Амир Султонов “Ўзбекистон 24” телеканалига берган интервьюсида ушбу янгиликни маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, президент Шавкат Мирзиёев бошчилигидаги делегациянинг Беларусга ташрифи доирасида фуқароларнинг ўзаро сафарлари бўйича протокол имзоланган.
“Фуқаролар учун муҳим янгиликлардан бири ўзаро сафарлар тўғрисидаги протокол имзолангани бўлди. Унга кўра, рўйхатдан ўтмасдан бўлиш муддати 3 кундан 10 кунгача узайтирилди”, — деди Амир Султонов.
Бу тартиб икки давлат фуқаролари учун сафарларни анча қулайлаштиради.
Бу кимлар учун қулай?
Янги тартиб, айниқса, Беларусга қисқа муддатли сафар қиладиган Ўзбекистон фуқаролари учун муҳим.
Масалан:
Кимлар учун?
Нима қулай бўлади?
Тадбиркорлар
қисқа учрашув ва музокараларда ортиқча расмийлаштириш камаяди
Талабалар ва абитуриентлар
ҳужжат топшириш ёки ўқиш масалаларида вақт ютади
Туристлар
қисқа саёҳатда рўйхатдан ўтиш ташвиши камаяди
Қариндошларини кўришга борувчилар
оилавий ташрифлар осонлашади
Хизмат сафаридагилар
10 кунгача бўлган сафарлар қулайлашади
Аввал 3 кунлик муддат баъзи сафарлар учун жуда қисқа эди. Энди 10 кунлик имконият кўпроқ эркинлик беради.
Ўзбекистонликлар Беларусга визасиз бора олади
Маълумот учун, Ўзбекистон фуқаролари Беларусга визасиз кириш имкониятига эга.
Янги протокол эса айнан рўйхатдан ўтмасдан бўлиш муддатини узайтиришга қаратилган. Яъни гап виза эмас, мамлакат ҳудудида вақтинча рўйхатдан ўтиш тартиби ҳақида кетмоқда.
Бу фарқ муҳим: визасиз кириш бор, энди қисқа муддатли бўлишда рўйхатдан ўтиш мажбурияти ҳам енгиллашади.
Нега бу янгилик аҳамиятли?
Сафарлар тартибидаги бундай енгилликлар одамлар ўртасидаги алоқаларни кучайтиради. Икки давлат ўртасида бизнес, таълим, туризм ва оилавий муносабатлар фаоллашиши мумкин.
Баъзан катта ҳамкорликлар айнан майда бюрократик тўсиқлар камайганидан кейин тезлашади. Бу ерда ҳам шу ҳолат: 3 кундан 10 кунга ўтиш қоғозда кичик ўзгаришдек кўринади, амалда эса кўпчилик учун анча енгиллик.
Ташриф доирасидаги муҳим келишув
Мазкур протокол президент Шавкат Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи доирасида имзоланган ҳужжатлардан бири бўлди.
Бу икки давлат ўртасидаги муносабатлар фақат сиёсий ёки иқтисодий даражада эмас, фуқаролар учун амалий қулайликлар яратиш йўналишида ҳам ривожланаётганини кўрсатади.
Сафар олдидан нимани билиш керак?
Янги тартиб кучга кирганидан кейин фуқаролар 10 кунгача рўйхатдан ўтмасдан бўлиши мумкин бўлади. Аммо сафарга чиқишдан олдин амалдаги қоидаларни консуллик ёки расмий манбалар орқали текшириб олиш мақсадга мувофиқ.
Чунки халқаро келишувлар имзолангандан кейин уларнинг амалга кириш тартиби ва техник деталлари алоҳида эълон қилиниши мумкин.
Сафарлар янада осонлашади
Ўзбекистон ва Беларус ўртасида рўйхатдан ўтмасдан бўлиш муддатининг 10 кунгача узайтирилиши фуқаролар учун сезиларли енгиллик бўлади.
Энди қисқа сафарлар, иш учрашувлари, ўқиш ва оилавий ташрифлар анча қулайроқ кечиши кутилмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистон фуқаролари учун яна қайси давлатлар билан шундай енгиллаштирилган сафар тартиби жорий этилиши керак?
…