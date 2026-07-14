Беларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартиб

·48·Дунё
Беларусга борувчилар учун енгиллик: 10 кунлик янги тартиб

Ўзбекистон ва Беларус ўртасида фуқароларнинг ўзаро сафарларини енгиллаштиришга қаратилган муҳим протокол имзоланди. Унга кўра, икки давлат фуқаролари рўйхатдан ўтмасдан аввалгидек 3 кун эмас, 10 кунгача бўлиши мумкин бўлади.

3 кунлик муддат 10 кунга узайтирилади

Ташқи ишлар вазирлиги бошқарма бошлиғи Амир Султонов “Ўзбекистон 24” телеканалига берган интервьюсида ушбу янгиликни маълум қилди.

Унинг сўзларига кўра, президент Шавкат Мирзиёев бошчилигидаги делегациянинг Беларусга ташрифи доирасида фуқароларнинг ўзаро сафарлари бўйича протокол имзоланган.

“Фуқаролар учун муҳим янгиликлардан бири ўзаро сафарлар тўғрисидаги протокол имзолангани бўлди. Унга кўра, рўйхатдан ўтмасдан бўлиш муддати 3 кундан 10 кунгача узайтирилди”, — деди Амир Султонов.

Бу тартиб икки давлат фуқаролари учун сафарларни анча қулайлаштиради.

Бу кимлар учун қулай?

Янги тартиб, айниқса, Беларусга қисқа муддатли сафар қиладиган Ўзбекистон фуқаролари учун муҳим.

Масалан:

Кимлар учун?

Нима қулай бўлади?

Тадбиркорлар

қисқа учрашув ва музокараларда ортиқча расмийлаштириш камаяди

Талабалар ва абитуриентлар

ҳужжат топшириш ёки ўқиш масалаларида вақт ютади

Туристлар

қисқа саёҳатда рўйхатдан ўтиш ташвиши камаяди

Қариндошларини кўришга борувчилар

оилавий ташрифлар осонлашади

Хизмат сафаридагилар

10 кунгача бўлган сафарлар қулайлашади

Аввал 3 кунлик муддат баъзи сафарлар учун жуда қисқа эди. Энди 10 кунлик имконият кўпроқ эркинлик беради.

Ўзбекистонликлар Беларусга визасиз бора олади

Маълумот учун, Ўзбекистон фуқаролари Беларусга визасиз кириш имкониятига эга.

Янги протокол эса айнан рўйхатдан ўтмасдан бўлиш муддатини узайтиришга қаратилган. Яъни гап виза эмас, мамлакат ҳудудида вақтинча рўйхатдан ўтиш тартиби ҳақида кетмоқда.

Бу фарқ муҳим: визасиз кириш бор, энди қисқа муддатли бўлишда рўйхатдан ўтиш мажбурияти ҳам енгиллашади.

Нега бу янгилик аҳамиятли?

Сафарлар тартибидаги бундай енгилликлар одамлар ўртасидаги алоқаларни кучайтиради. Икки давлат ўртасида бизнес, таълим, туризм ва оилавий муносабатлар фаоллашиши мумкин.

Баъзан катта ҳамкорликлар айнан майда бюрократик тўсиқлар камайганидан кейин тезлашади. Бу ерда ҳам шу ҳолат: 3 кундан 10 кунга ўтиш қоғозда кичик ўзгаришдек кўринади, амалда эса кўпчилик учун анча енгиллик.

Ташриф доирасидаги муҳим келишув

Мазкур протокол президент Шавкат Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи доирасида имзоланган ҳужжатлардан бири бўлди.

Бу икки давлат ўртасидаги муносабатлар фақат сиёсий ёки иқтисодий даражада эмас, фуқаролар учун амалий қулайликлар яратиш йўналишида ҳам ривожланаётганини кўрсатади.

Сафар олдидан нимани билиш керак?

Янги тартиб кучга кирганидан кейин фуқаролар 10 кунгача рўйхатдан ўтмасдан бўлиши мумкин бўлади. Аммо сафарга чиқишдан олдин амалдаги қоидаларни консуллик ёки расмий манбалар орқали текшириб олиш мақсадга мувофиқ.

Чунки халқаро келишувлар имзолангандан кейин уларнинг амалга кириш тартиби ва техник деталлари алоҳида эълон қилиниши мумкин.

Сафарлар янада осонлашади

Ўзбекистон ва Беларус ўртасида рўйхатдан ўтмасдан бўлиш муддатининг 10 кунгача узайтирилиши фуқаролар учун сезиларли енгиллик бўлади.

Энди қисқа сафарлар, иш учрашувлари, ўқиш ва оилавий ташрифлар анча қулайроқ кечиши кутилмоқда.

Сизнингча, Ўзбекистон фуқаролари учун яна қайси давлатлар билан шундай енгиллаштирилган сафар тартиби жорий этилиши керак?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиялик мухолифатчи сиёсатчи Борис Надеждин Москвада қўлга олиндиРоссиялик мухолифатчи сиёсатчи Борис Надеждин Москвада қўлга олиндиБугун, 09:15Вардавар — Арманистондаги энг қувноқ ва ёрқин байрамлардан бириВардавар — Арманистондаги энг қувноқ ва ёрқин байрамлардан бириБугун, 03:126 ёшли бола дам олиш кунларини тоғ тозалашга бағишлади6 ёшли бола дам олиш кунларини тоғ тозалашга бағишладиБугун, 02:00Трамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиландиТрамп самолёти учун Туркияда аэропорт 120 миллион долларга янгиландиБугун, 01:54Абу Дабида 11 миллиард долларлик орол қурилмоқдаАбу Дабида 11 миллиард долларлик орол қурилмоқдаБугун, 00:36Кўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКўз ёшларини тия олмаган болакай юракларни забт этдиКеча, 22:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди