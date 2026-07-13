Apple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайди
Apple компанияси ўзининг келажакдаги энг кучли процессорлари устида ишлашни давом эттирмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, кутилаётган M7 Ultra чипи 1,5 терабайтгача (TB) оператив хотирани қўллаб-қувватлаш имкониятига эга бўлади. Бу Apple Силикон тарихидаги энг катта кўрсаткич бўлиб, компания ўзининг шахсий чипларига ўтгандан буён дуч келаётган хотира чекловларини бартараф этиш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Bloomberg таҳлилчиси Mark Gurman хабар беришича, ушбу янгилик Apple компьютерларини 2019-йилда чиқарилган Intel базасидаги энг юқори конфигурацияли Mac Pro модели даражасига олиб чиқади. Ўшанда Intel процессорли қурилмалар 1,5 TB хотирани қўллаб-қувватлаган эди, бироқ Apple ўзининг хусусий чипларига ўтгач, бу кўрсаткич сезиларли даражада пасайган эди. M7 Ultra билан компания яна профессионал бозорнинг энг юқори чўққисини эгаллашни мақсад қилган.
Технологик чекловлар ва янги имкониятларApple Силикон чипларининг асосий хусусияти шундаки, тезкор хотира бевосита процессор кристалига интеграция қилинган. Бу маълумотлар алмашинуви тезлигини мисли кўрилмаган даражага кўтарса-да, хотира ҳажмини чеклаб қўяди. Сабаби, чипнинг жисмоний ўлчами унга маълум миқдордаги хотира модулларини жойлаштириш имконини беради холос. M7 Ultra архитектураси эса ушбу тўсиқни енгиб ўтишга мўлжалланган.
Маълумотларга кўра, янги Ultra модели M5 Ultra учун режалаштирилганидан деярли икки баравар кўп хотирани қўллаб-қувватлайди. Бу профессионал видео монтажчилар, 3D рендерлаш билан шуғулланувчи мутахассислар ва сунъий интеллект моделларини ўргатувчи муҳандислар учун улкан имкониятлар яратади. Бироқ, бундай юқори ҳажмли қурилмаларнинг бозорга чиқиши бир қатор ташқи омилларга боғлиқ бўлиб қолмоқда.
Бозордаги танқислик ва нарх масаласиГарчи Apple техник жиҳатдан 1,5 TB хотирани қўллаб-қувватлашга тайёр бўлса-да, компонентлар бозоридаги вазият режаларига таъсир қилиши мумкин. Ҳозирги вақтда дунёда хотира микросхемаларининг танқислиги кузатилмоқда, бу эса уларнинг таннархи ошишига олиб келган. Шу сабабли, Apple якуний маҳсулотда ушбу максимал ҳажмни таклиф қиладими ёки йўқми, бу саноатдаги вазиятга қараб ҳал қилинади.
Эслатиб ўтамиз, жорий йил бошида Apple M3 Ultra базасидаги Mac Studio моделларининг 512 GB ва 256 GB ҳажмли конфигурацияларидан воз кечган эди. Ҳозирда энг кучли Mac Studio модели 96 GB хотира билан чекланган бўлса, яқинда тақдим этилган M4 Max чипи 128 GBгача хотирани қўллаб-қувватлайди. M7 Ultra эса ушбу кўрсаткичларни бир неча баробар ортда қолдириши кутилмоқда.
Ушбу янгилик Ўзбекистондаги профессионал фойдаланувчилар ва IT-мутахассислар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Apple Силикон чиплари энергия самарадорлиги бўйича етакчи бўлса-да, хотира ҳажми бўйича Intel ва AMD тизимларидан ортда қолаётган эди. 1,5 TB хотира қўллаб-қувватланиши Apple қурилмаларини энг мураккаб ҳисоблаш вазифалари учун ҳам рақобатбардош қилади.
…