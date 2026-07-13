Apple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайди

·28·Техно
Apple M7 Ultra чипи рекорд даражадаги 1,5 терабайт тезкор хотирани қўллаб-қувватлайди

Apple компанияси ўзининг келажакдаги энг кучли процессорлари устида ишлашни давом эттирмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра, кутилаётган M7 Ultra чипи 1,5 терабайтгача (TB) оператив хотирани қўллаб-қувватлаш имкониятига эга бўлади. Бу Apple Силикон тарихидаги энг катта кўрсаткич бўлиб, компания ўзининг шахсий чипларига ўтгандан буён дуч келаётган хотира чекловларини бартараф этиш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Bloomberg таҳлилчиси Mark Gurman хабар беришича, ушбу янгилик Apple компьютерларини 2019-йилда чиқарилган Intel базасидаги энг юқори конфигурацияли Mac Pro модели даражасига олиб чиқади. Ўшанда Intel процессорли қурилмалар 1,5 TB хотирани қўллаб-қувватлаган эди, бироқ Apple ўзининг хусусий чипларига ўтгач, бу кўрсаткич сезиларли даражада пасайган эди. M7 Ultra билан компания яна профессионал бозорнинг энг юқори чўққисини эгаллашни мақсад қилган.

Технологик чекловлар ва янги имкониятлар

Apple Силикон чипларининг асосий хусусияти шундаки, тезкор хотира бевосита процессор кристалига интеграция қилинган. Бу маълумотлар алмашинуви тезлигини мисли кўрилмаган даражага кўтарса-да, хотира ҳажмини чеклаб қўяди. Сабаби, чипнинг жисмоний ўлчами унга маълум миқдордаги хотира модулларини жойлаштириш имконини беради холос. M7 Ultra архитектураси эса ушбу тўсиқни енгиб ўтишга мўлжалланган.

Маълумотларга кўра, янги Ultra модели M5 Ultra учун режалаштирилганидан деярли икки баравар кўп хотирани қўллаб-қувватлайди. Бу профессионал видео монтажчилар, 3D рендерлаш билан шуғулланувчи мутахассислар ва сунъий интеллект моделларини ўргатувчи муҳандислар учун улкан имкониятлар яратади. Бироқ, бундай юқори ҳажмли қурилмаларнинг бозорга чиқиши бир қатор ташқи омилларга боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Бозордаги танқислик ва нарх масаласи

Гарчи Apple техник жиҳатдан 1,5 TB хотирани қўллаб-қувватлашга тайёр бўлса-да, компонентлар бозоридаги вазият режаларига таъсир қилиши мумкин. Ҳозирги вақтда дунёда хотира микросхемаларининг танқислиги кузатилмоқда, бу эса уларнинг таннархи ошишига олиб келган. Шу сабабли, Apple якуний маҳсулотда ушбу максимал ҳажмни таклиф қиладими ёки йўқми, бу саноатдаги вазиятга қараб ҳал қилинади.

Эслатиб ўтамиз, жорий йил бошида Apple M3 Ultra базасидаги Mac Studio моделларининг 512 GB ва 256 GB ҳажмли конфигурацияларидан воз кечган эди. Ҳозирда энг кучли Mac Studio модели 96 GB хотира билан чекланган бўлса, яқинда тақдим этилган M4 Max чипи 128 GBгача хотирани қўллаб-қувватлайди. M7 Ultra эса ушбу кўрсаткичларни бир неча баробар ортда қолдириши кутилмоқда.

Ушбу янгилик Ўзбекистондаги профессионал фойдаланувчилар ва IT-мутахассислар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Apple Силикон чиплари энергия самарадорлиги бўйича етакчи бўлса-да, хотира ҳажми бўйича Intel ва AMD тизимларидан ортда қолаётган эди. 1,5 TB хотира қўллаб-қувватланиши Apple қурилмаларини энг мураккаб ҳисоблаш вазифалари учун ҳам рақобатбардош қилади.

AppleM7 UltraMac ProТехнологияApple Силикон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

S7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаS7 авиакомпанияси ва ОАК ўртасида Ту-214 самолётлари бўйича музокаралар давом этмоқдаБугун, 14:256 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...6 млн долларлик имконият: стартаплар учун катта танлов...Бугун, 14:22Apple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш оладиApple iPhone 20 устида иш бошлади: Юбилей смартфони бутунлай ўзгача кўриниш оладиБугун, 13:25SpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборадиSpaceX янги авлод Starlink сунъий йўлдошларини атайин атмосферада ёқиб юборадиБугун, 12:51SpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширадиSpaceX коинотда сунъий интеллект учун маълумотлар марказларини ишга туширадиБугун, 12:22Коинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқдаКоинотни забт этишда янги қадам: SpaceX Starship V3 парвозига сўнгги тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 10:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди