Ўзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқда

·46·Ўзбекистон
Ўзбекистонга 46 даражали жазирама иссиқ яна қайтмоқда

Ўзбекистонда 16 июль куни ҳам аномал иссиқ об-ҳаво сақланиб қолади. «Ўзгидромет» маълумотига кўра, айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 46 даражагача кўтарилиши кутилмоқда.

Прогнозга кўра, республика бўйлаб асосан қуруқ ва бироз булутли об-ҳаво ҳукм суради. Ёғингарчилик кутилмайди. Фақат айрим ҳудудларда шамол тезлиги кучайиб, чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.

Энг юқори ҳарорат Бухоро, Навоий, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида қайд этилиши кутилмоқда. Ушбу ҳудудларда кундузи ҳаво 41–46 даражагача исийди.

Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Хоразм вилоятида кундузи 40–45 даража, Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида эса 38–43 даража атрофида иссиқ бўлиши прогноз қилинган.

Фарғона водийси вилоятларида ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Андижон, Наманган ва Фарғонада кундузи ҳаво ҳарорати 38–43 даражагача кўтарилади.

Пойтахт Тошкентда ҳаво бироз булутли бўлади. Кундузи ҳарорат 40–42 даража, кечаси эса 26–28 даража атрофида бўлиши кутилмоқда.

Тоғли ҳудудларда ҳаво нисбатан салқинроқ бўлиб, кундузи 30–35 даража, кечаси 15–20 даража бўлади.

Синоптиклар таъкидлашича, 15–17 июль кунлари Ўзбекистон ҳудудига жанубдан жуда иссиқ ҳаво оқимлари кириб келиши давом этади. Шу боис республиканинг катта қисмида ҳаво ҳарорати 41–43 даражагача, шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларда эса 44–46 даражагача кўтарилиши мумкин.

ЎзбекистонТошкентБухороСамарқандФарғона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиЎзбекистонда электр энергияси истеъмоли энг юқори даражага чиқдиБугун, 17:37Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилдиҚирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилдиБугун, 13:30Ўзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиЎзбекистонда 662 та кибержиноят фош этилдиБугун, 12:13Мирзо Улуғбек ва Бектемир туманларида газ ўчириладиМирзо Улуғбек ва Бектемир туманларида газ ўчириладиБугун, 12:11Ёқилғи қуйиш шохобчаларида иссиқ кунлар учун янги тартиб белгиландиЁқилғи қуйиш шохобчаларида иссиқ кунлар учун янги тартиб белгиландиБугун, 10:37Жазирама таъсири: Тошкент метросида поездлар 14 дақиқагача кечикадиЖазирама таъсири: Тошкент метросида поездлар 14 дақиқагача кечикадиКеча, 19:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди