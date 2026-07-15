Stripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчи

·32·Техно
Stripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчи

Рақамли тўловлар бозорида йирик келишув амалга ошиши кутилмоқда. Stripe компанияси ва Адвент Интернатионал хусусий инвестиция фирмаси PayPal электрон тўлов гигантини сотиб олиш бўйича расмий таклиф киритди. Тахминан 53,4 миллиард долларга баҳоланаётган ушбу битим молия технологиялари соҳасидаги энг йирик воқеалардан бири бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Reuters агентлиги хабарига кўра, ушбу таклиф жорий ойнинг бошида тақдим этилган ва у банклар томонидан кафолатланган қарийб 50 миллиард долларлик молиявий кўмакка эга. Режага мувофиқ, Stripe ва Адвент Интернатионал компаниялари PayPal акцияларини тенг улушларда (50/50) ўзаро бўлишиб олишни кўзда тутмоқда. Бу Stripe компаниясининг ўз рақибини сотиб олиш борасидаги биринчи уриниши эмас.

Жорий йилнинг феврал ойида ҳам Stripe компанияси PayPal билан дастлабки музокаралар олиб бораётгани ҳақида маълумотлар тарқалган эди, бироқ ўшанда жараён расмий таклиф даражасига етмаганди. Эндиликда эса томонлар аниқ рақамлар ва молиявий манбалар билан ҳаракатга тушгани кўриниб турибди. Агар ушбу келишув муваффақиятли якунланса, жаҳон бозоридаги икки энг йирик тўлов тизими бирлашади.

Бозордаги кучлар нисбати

PayPal ҳозирги кунда дунё бўйлаб 440 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчига эга ва 2025-йил давомида 1,8 триллион доллар миқдоридаги транзакцияларни амалга ошириши кутилмоқда. Ўз навбатида, Stripe ҳам бўш келаётгани йўқ: компания орқали ўтаётган тўловлар ҳажми 1,9 триллион долларни ташкил этмоқда. Шуниси эътиборлики, Stripe компаниясининг бозор қиймати жорий йилда 159 миллиард долларгача кўтарилган.

Ушбу потенциал келишув PayPal учун ўта оғир ва бурилиш нуқтаси бўлган даврга тўғри келди. Компаниянинг янги бош директори Энрике Лорес март ойида лавозимга келгач, молиявий кўрсаткичларнинг пасайиши ҳақида огоҳлантириш берган эди. Ҳозирда компания харажатларни 1,5 миллиард долларга қисқартириш ва ишчи кучини 20 фоизга камайтириш орқали инқироздан чиқишга уринмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва тадбиркорлар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли. PayPal узоқ вақтдан бери минтақамизда тўлиқ функционал режимда ишламаётган бўлса-да, Stripe билан бирлашув глобал тўлов инфратузилмасини ўзгартириши мумкин. Бу келажакда Марказий Осиё бозорларига янги ва янада мослашувчан молиявий ечимлар кириб келишига замин яратиши эҳтимолдан холи эмас.

Ҳозирча PayPal, Stripe ва Адвент Интернатионал вакиллари ушбу хабарлар юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда. Экспертларнинг фикрича, бундай улкан келишув монополияга қарши курашувчи органлар томонидан жиддий текширувларга сабаб бўлиши мумкин, чунки икки гигантнинг бирлашиши рақобат муҳитига кескин таъсир кўрсатади.

StripePayPalАдвент ИнтернатионалФинтехТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорликApple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорликБугун, 21:30Honor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқдаHonor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 21:25Ростех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширадиРостех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширадиБугун, 20:55Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиGalaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиБугун, 20:27Япония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиЯпония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиБугун, 19:56Spotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиSpotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди