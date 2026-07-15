Stripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчи
Рақамли тўловлар бозорида йирик келишув амалга ошиши кутилмоқда. Stripe компанияси ва Адвент Интернатионал хусусий инвестиция фирмаси PayPal электрон тўлов гигантини сотиб олиш бўйича расмий таклиф киритди. Тахминан 53,4 миллиард долларга баҳоланаётган ушбу битим молия технологиялари соҳасидаги энг йирик воқеалардан бири бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Reuters агентлиги хабарига кўра, ушбу таклиф жорий ойнинг бошида тақдим этилган ва у банклар томонидан кафолатланган қарийб 50 миллиард долларлик молиявий кўмакка эга. Режага мувофиқ, Stripe ва Адвент Интернатионал компаниялари PayPal акцияларини тенг улушларда (50/50) ўзаро бўлишиб олишни кўзда тутмоқда. Бу Stripe компаниясининг ўз рақибини сотиб олиш борасидаги биринчи уриниши эмас.
Жорий йилнинг феврал ойида ҳам Stripe компанияси PayPal билан дастлабки музокаралар олиб бораётгани ҳақида маълумотлар тарқалган эди, бироқ ўшанда жараён расмий таклиф даражасига етмаганди. Эндиликда эса томонлар аниқ рақамлар ва молиявий манбалар билан ҳаракатга тушгани кўриниб турибди. Агар ушбу келишув муваффақиятли якунланса, жаҳон бозоридаги икки энг йирик тўлов тизими бирлашади.
Бозордаги кучлар нисбатиPayPal ҳозирги кунда дунё бўйлаб 440 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчига эга ва 2025-йил давомида 1,8 триллион доллар миқдоридаги транзакцияларни амалга ошириши кутилмоқда. Ўз навбатида, Stripe ҳам бўш келаётгани йўқ: компания орқали ўтаётган тўловлар ҳажми 1,9 триллион долларни ташкил этмоқда. Шуниси эътиборлики, Stripe компаниясининг бозор қиймати жорий йилда 159 миллиард долларгача кўтарилган.
Ушбу потенциал келишув PayPal учун ўта оғир ва бурилиш нуқтаси бўлган даврга тўғри келди. Компаниянинг янги бош директори Энрике Лорес март ойида лавозимга келгач, молиявий кўрсаткичларнинг пасайиши ҳақида огоҳлантириш берган эди. Ҳозирда компания харажатларни 1,5 миллиард долларга қисқартириш ва ишчи кучини 20 фоизга камайтириш орқали инқироздан чиқишга уринмоқда.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва тадбиркорлар учун ҳам ушбу янгилик аҳамиятли. PayPal узоқ вақтдан бери минтақамизда тўлиқ функционал режимда ишламаётган бўлса-да, Stripe билан бирлашув глобал тўлов инфратузилмасини ўзгартириши мумкин. Бу келажакда Марказий Осиё бозорларига янги ва янада мослашувчан молиявий ечимлар кириб келишига замин яратиши эҳтимолдан холи эмас.
Ҳозирча PayPal, Stripe ва Адвент Интернатионал вакиллари ушбу хабарлар юзасидан расмий изоҳ беришдан тийилмоқда. Экспертларнинг фикрича, бундай улкан келишув монополияга қарши курашувчи органлар томонидан жиддий текширувларга сабаб бўлиши мумкин, чунки икки гигантнинг бирлашиши рақобат муҳитига кескин таъсир кўрсатади.
…