Кутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб берди
АҚШ президенти Доналд Трамп суд томонидан айбдор деб топилганидан уч йил ўтиб, ниҳоят ёзувчи ва журналист Элизабет Жин Кэрроллга жинсий зўравонлик ҳамда туҳмат иши бўйича белгиланган 5 миллион доллардан ортиқ маблағни тўлаб берди.
Zamin.uz халқаро ОАВ маълумотларига таянган ҳолда ушбу шов-шувли маҳкаманинг сўнгги тафсилотларини тақдим этади.
Пуллар қандай ўтказилди?
Reuters агентлиги хабарига кўра, Оқ уй раҳбарининг кескин эътирозлари ва норозиликларига қарамай, округ судьяси суд назорати остида бўлган махсус ҳисобварақдан маблағларни ўтказишга рухсат берган. Шундан сўнг ушбу йирик сумма жабрланувчининг юридик фирмаси ҳисобига келиб тушган.
Эслатиб ўтамиз, 2023 йилда ҳакамлар ҳайъати Доналд Трамп 1996 йилда Манҳэттендаги Bergdorf Goodman кийим-кечак дўконида Кэрроллни зўрлаганини тўлиқ исботланмаган деб топган эди. Бироқ суд Трампни жинсий зўравонлик ва туҳматда айбдор деб ҳисоблаб, унга 5 миллион доллар товон пули тўлаш мажбуриятини юклаган эди.
Трампга қарши даъволар ва молиявий йўқотишлар
Ушбу 5 миллион долларлик иш Жин Кэрроллнинг Трамп устидан қозонган ягона ғалабаси эмас. Кейинчалик ёзувчи собиқ президентга қарши бошқа фуқаролик даъволарида ҳам муваффақият қозонган.
Маҳкама ва даъволар
Молиявий натижа (миқдори)
Жинсий зўравонлик ва туҳмат иши (2023 йил)
5 миллион доллардан ортиқ (тўлаб берилди)
Кейинги фуқаролик даъволари бўйича ғалаба
88,3 миллион доллар
Томонларнинг муносабати: «Ёлғон» ва «Хайрия режаси»
Доналд Трамп ушбу айбловларни бошидан бери кескин рад этиб келади. У Кэрроллнинг баёнотларини мутлақо ёлғон деб атаган ва у билан умуман таниш бўлмаганини таъкидлаган.
Трампнинг фикрича, ёзувчи аёл ўзининг янги китоби сотилишини ошириш ва жамоатчилик эътиборини тортиш учун бу воқеани ўйлаб топган. Шунингдек, у ўз ишини сиёсий рақиблари томонидан амалга оширилган «қурол ишлатиш ва ҳуқуқий уруш» дея масхара қилган.
Ўз навбатида, Элизабет Жин Кэрролл олинган ушбу маблағларни биринчи навбатда ўз пенсия ҳисоб рақамига қўйишини маълум қилди. У, шунингдек, келажакда ушбу пулларнинг бир қисмини хайрия мақсадларига йўналтириши мумкинлигини ҳам билдириб ўтган.
…