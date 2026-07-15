Кутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб берди

·0·Дунё
Кутилмаган якун: Трамп уч йиллик низодан сўнг ёзувчи аёлга 5 млн доллар тўлаб берди

АҚШ президенти Доналд Трамп суд томонидан айбдор деб топилганидан уч йил ўтиб, ниҳоят ёзувчи ва журналист Элизабет Жин Кэрроллга жинсий зўравонлик ҳамда туҳмат иши бўйича белгиланган 5 миллион доллардан ортиқ маблағни тўлаб берди.

Zamin.uz халқаро ОАВ маълумотларига таянган ҳолда ушбу шов-шувли маҳкаманинг сўнгги тафсилотларини тақдим этади.

Пуллар қандай ўтказилди?

Reuters агентлиги хабарига кўра, Оқ уй раҳбарининг кескин эътирозлари ва норозиликларига қарамай, округ судьяси суд назорати остида бўлган махсус ҳисобварақдан маблағларни ўтказишга рухсат берган. Шундан сўнг ушбу йирик сумма жабрланувчининг юридик фирмаси ҳисобига келиб тушган.

Эслатиб ўтамиз, 2023 йилда ҳакамлар ҳайъати Доналд Трамп 1996 йилда Манҳэттендаги Bergdorf Goodman кийим-кечак дўконида Кэрроллни зўрлаганини тўлиқ исботланмаган деб топган эди. Бироқ суд Трампни жинсий зўравонлик ва туҳматда айбдор деб ҳисоблаб, унга 5 миллион доллар товон пули тўлаш мажбуриятини юклаган эди.

Трампга қарши даъволар ва молиявий йўқотишлар

Ушбу 5 миллион долларлик иш Жин Кэрроллнинг Трамп устидан қозонган ягона ғалабаси эмас. Кейинчалик ёзувчи собиқ президентга қарши бошқа фуқаролик даъволарида ҳам муваффақият қозонган.

Маҳкама ва даъволар

Молиявий натижа (миқдори)

Жинсий зўравонлик ва туҳмат иши (2023 йил)

5 миллион доллардан ортиқ (тўлаб берилди)

Кейинги фуқаролик даъволари бўйича ғалаба

88,3 миллион доллар

Томонларнинг муносабати: «Ёлғон» ва «Хайрия режаси»

Доналд Трамп ушбу айбловларни бошидан бери кескин рад этиб келади. У Кэрроллнинг баёнотларини мутлақо ёлғон деб атаган ва у билан умуман таниш бўлмаганини таъкидлаган.

Трампнинг фикрича, ёзувчи аёл ўзининг янги китоби сотилишини ошириш ва жамоатчилик эътиборини тортиш учун бу воқеани ўйлаб топган. Шунингдек, у ўз ишини сиёсий рақиблари томонидан амалга оширилган «қурол ишлатиш ва ҳуқуқий уруш» дея масхара қилган.

Ўз навбатида, Элизабет Жин Кэрролл олинган ушбу маблағларни биринчи навбатда ўз пенсия ҳисоб рақамига қўйишини маълум қилди. У, шунингдек, келажакда ушбу пулларнинг бир қисмини хайрия мақсадларига йўналтириши мумкинлигини ҳам билдириб ўтган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беларус ҳибсхонасида ўзбекистонлик аёлнинг фарзанди дунёга келди Беларус ҳибсхонасида ўзбекистонлик аёлнинг фарзанди дунёга келди Бугун, 17:19Россияда ёнилғи навбатида қурол ишлатилди, бир киши яраландиРоссияда ёнилғи навбатида қурол ишлатилди, бир киши яраландиБугун, 17:15Садир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиСадир Жапаров қизи Жанайимнинг сиёсатга кириши ҳақидаги миш-мишларга изоҳ бердиБугун, 05:4667 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилди67 миллион йиллик Тираннозавр рекс рекорд нархга сотилдиБугун, 02:24Очликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиОчликнинг 17-куни: Машҳур фаол таълим вазирини истеъфога чақирдиБугун, 02:15Қуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиҚуёшнинг кўринмас томонида олимлар кутмаган ўзгариш аниқландиБугун, 01:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди