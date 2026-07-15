Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошлади
Samsung компаниясининг энг сўнгги ва энг қиммат флагмани бўлмиш Galaxy S26 Ultra фойдаланувчилари жиддий техник муаммога дуч келишмоқда. Қурилма сотувга чиққанидан бир неча ой ўтиб, ижтимоий тармоқларда дисплейнинг марказий қисмида ғайритабиий қизғиш тус ёки доғ пайдо бўлаётгани ҳақида шикоятлар кўпая бошлади. Бу ҳолат ҳатто энг премиум смартфонлар ҳам кутилмаган нуқсонлардан холи эмаслигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жанубий Корея технология гиганти фойдаланувчиларнинг ушбу хабарларини расман тасдиқлади ва айни дамда муаммонинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш бўйича ички суриштирув ишларини олиб бормоқда. iXBT.com нашрининг маълумотига кўра, мазкур нуқсон қурилма сотиб олинган заҳоти эмас, балки икки-уч ойлик фаол фойдаланишдан сўнг юзага келмоқда. Бу эса муаммонинг завод дефекти ёки дастурий хатолик эканлиги борасида турли тахминларни келтириб чиқарди.
Привакй Дисплай функцияси асосий гумондорми?Кўпгина фойдаланувчилар ва экспертлар ушбу муаммони Galaxy S26 Ultra моделига хос бўлган янги Привакй Дисплай технологияси билан боғлашмоқда. Бу аппарат даражасидаги функция бўлиб, у экраннинг кўриш бурчагини сунъий равишда торайтиради ва ён атрофдаги бегона кўзлардан маълумотларни ҳимоя қилади. Банк иловалари ёки шахсий ёзишмалар билан ишлашда жуда қўл келадиган ушбу технология дисплей нурланишини интеллектуал тарзда бошқаради.
Тахминларга кўра, ёруғлик оқимининг бундай ўзига хос тарзда тақсимланиши AMOLED панелининг марказий қисмида нотекис ейилишга ёки пикселларнинг муддатидан олдин "куйишига" (бурн-ин) сабаб бўлаётган бўлиши мумкин. Одатда AMOLED экранлардаги ранг ўзгаришларини созламалар орқали тўғрилаш мумкин бўлса-да, марказдаги локал қизил доғлар аппарат қисмидаги жиддийроқ носозликдан далолат беради.
Ҳозирча Samsung компанияси Привакй Дисплай функцияси ва қизил доғлар ўртасида бевосита боғлиқлик борлигини тасдиқлагани йўқ. Компания вакилларининг таъкидлашича, муаммо маълум бир ишлаб чиқариш партиясига тегишлими ёки барча қурилмаларда кузатилиши мумкинми, буни аниқлаш учун вақт керак. "Биз ҳозирда ушбу ҳолатнинг аниқ сабабини аниқлаш учун чуқур таҳлил ўтказмоқдамиз", — дейилади компания баёнотида.
Ўзбекистон бозорида ҳам Samsung флагманлари юқори нуфузга эга эканлигини ҳисобга олсак, ушбу муаммо маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам долзарб ҳисобланади. Ҳозирча расмий сервис марказлари бундай ҳолатларда қурилмани кафолат доирасида алмаштириб бериш ёки экран панелини янгилаш масаласида якуний хулосани кутишмоқда. Экспертлар муаммо кенг кўламли бўлиб чиқса, компания дастурий янгиланиш орқали ёруғлик интенсивлигини камайтириши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
…