Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошлади

·0·Техно
Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошлади

Samsung компаниясининг энг сўнгги ва энг қиммат флагмани бўлмиш Galaxy S26 Ultra фойдаланувчилари жиддий техник муаммога дуч келишмоқда. Қурилма сотувга чиққанидан бир неча ой ўтиб, ижтимоий тармоқларда дисплейнинг марказий қисмида ғайритабиий қизғиш тус ёки доғ пайдо бўлаётгани ҳақида шикоятлар кўпая бошлади. Бу ҳолат ҳатто энг премиум смартфонлар ҳам кутилмаган нуқсонлардан холи эмаслигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жанубий Корея технология гиганти фойдаланувчиларнинг ушбу хабарларини расман тасдиқлади ва айни дамда муаммонинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш бўйича ички суриштирув ишларини олиб бормоқда. iXBT.com нашрининг маълумотига кўра, мазкур нуқсон қурилма сотиб олинган заҳоти эмас, балки икки-уч ойлик фаол фойдаланишдан сўнг юзага келмоқда. Бу эса муаммонинг завод дефекти ёки дастурий хатолик эканлиги борасида турли тахминларни келтириб чиқарди.

Привакй Дисплай функцияси асосий гумондорми?

Кўпгина фойдаланувчилар ва экспертлар ушбу муаммони Galaxy S26 Ultra моделига хос бўлган янги Привакй Дисплай технологияси билан боғлашмоқда. Бу аппарат даражасидаги функция бўлиб, у экраннинг кўриш бурчагини сунъий равишда торайтиради ва ён атрофдаги бегона кўзлардан маълумотларни ҳимоя қилади. Банк иловалари ёки шахсий ёзишмалар билан ишлашда жуда қўл келадиган ушбу технология дисплей нурланишини интеллектуал тарзда бошқаради.

Тахминларга кўра, ёруғлик оқимининг бундай ўзига хос тарзда тақсимланиши AMOLED панелининг марказий қисмида нотекис ейилишга ёки пикселларнинг муддатидан олдин "куйишига" (бурн-ин) сабаб бўлаётган бўлиши мумкин. Одатда AMOLED экранлардаги ранг ўзгаришларини созламалар орқали тўғрилаш мумкин бўлса-да, марказдаги локал қизил доғлар аппарат қисмидаги жиддийроқ носозликдан далолат беради.

Ҳозирча Samsung компанияси Привакй Дисплай функцияси ва қизил доғлар ўртасида бевосита боғлиқлик борлигини тасдиқлагани йўқ. Компания вакилларининг таъкидлашича, муаммо маълум бир ишлаб чиқариш партиясига тегишлими ёки барча қурилмаларда кузатилиши мумкинми, буни аниқлаш учун вақт керак. "Биз ҳозирда ушбу ҳолатнинг аниқ сабабини аниқлаш учун чуқур таҳлил ўтказмоқдамиз", — дейилади компания баёнотида.

Ўзбекистон бозорида ҳам Samsung флагманлари юқори нуфузга эга эканлигини ҳисобга олсак, ушбу муаммо маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам долзарб ҳисобланади. Ҳозирча расмий сервис марказлари бундай ҳолатларда қурилмани кафолат доирасида алмаштириб бериш ёки экран панелини янгилаш масаласида якуний хулосани кутишмоқда. Экспертлар муаммо кенг кўламли бўлиб чиқса, компания дастурий янгиланиш орқали ёруғлик интенсивлигини камайтириши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.

SamsungGalaxy S26 UltraТехнологияСмартфонAMOLED
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Япония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиЯпония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиБугун, 19:56Spotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиSpotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиБугун, 19:55Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда Хитой гегемонлигига чек қўймоқчиҲиндистон смартфон ишлаб чиқаришда Хитой гегемонлигига чек қўймоқчиБугун, 19:53Redmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумуляторRedmi Ноте 17 тақдим этилди: 7 дюймли улкан экран ва 8000 мАс сиғимли аккумуляторБугун, 19:28АҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айбладиАҚШ Россиянинг «ўқ ўтмас» хостинг провайдерларини кибержиноятларда айбладиБугун, 19:23Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Моторола Эдге 70 Max тақдим этилди: 7100 мА·соатли аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5Бугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди