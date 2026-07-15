Ростех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширади

·30·Техно
Ростех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширади

Россиянинг "Ростех" давлат корпорацияси мамлакат саноат тармоқларини автоматлаштириш йўлида улкан стратегик режани эълон қилди. Корпорация раҳбари Сергей Чемезовнинг маълум қилишича, 2030-йилга келиб йилига 6 минг дона саноат роботларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилади. Бу кўрсаткич ҳозирги ишлаб чиқариш қувватларидан қарийб 11 баробар кўпдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Айни пайтда "Ростех" корхоналари йилига ўртача 550 тагача саноат роботларини етказиб бермоқда. Мавжуд технологик базанинг имкониятлари ҳозирча айнан шу ҳажмдаги маҳсулотни тайёрлашга мўлжалланган. Бироқ келгуси йилларда ишлаб чиқариш қувватларини кенг кўламда модернизация қилиш ва масштаблаштириш орқали робототехника бозорида етакчиликни қўлга киритиш мақсад қилинган.

Роботларнинг қўлланилиш соҳалари ва имкониятлари

Ушбу автоматлаштирилган тизимлар саноатнинг турли мураккаб жараёнларида инсон меҳнатини енгиллаштиришга хизмат қилади. ixbt.com нашрининг ёзишича, роботлар қуйидаги операцияларни бажариш учун мўлжалланган:

  • Пайвандлаш ва металлга ишлов бериш;
  • Дастгоҳларга техник хизмат кўрсатиш;
  • Елим ва герметик суртиш;
  • Бутловчи қисмларни йиғиш ва бураш;
  • Тайёр маҳсулотларни тахлаш ва сифат назоратини амалга ошириш.
Таъкидлаш жоизки, ушбу роботлар тўлиқ автоном бўлса-да, уларнинг барқарор ишлаши учун оператор назорати, созлаш ва вақти-вақти билан техник кўрикдан ўтказиш талаб этилади. Бу эса ишлаб чиқаришда инсон ва машина ҳамкорлигининг янги босқичини англатади.

Маҳаллийлаштириш ва технологик мустақиллик

Бугунги кунда мазкур роботларнинг маҳаллийлаштириш даражаси 75 фоизни ташкил этмоқда. Россиялик мутахассислар роботларнинг конструкциясини мустақил равишда ишлаб чиқишмоқда ва ҳозирга қадар саккизта муҳим патентни рўйхатдан ўтказишга муваффақ бўлишган. Шунингдек, автоматлаштирилган тизимлар учун зарур бўлган электроника ва дастурий таъминот ҳам маҳаллий дастурчилар томонидан яратилмоқда.

Ҳозирча ишлаб чиқарилган роботларнинг асосий қисми "Ростех" таркибидаги корхоналарда синовдан ўтказилмоқда ва фаолият юритмоқда. Шунга қарамай, бир неча қурилмалар аллақачон РЖД (Россия темир йўллари) ва ГAZ гуруҳи каби йирик саноат гигантларига етказиб берилган. Келажакда бошқа хусусий ва давлат корхоналари ҳам ушбу технологияларга катта қизиқиш билдириши кутилмоқда.

Ўзбекистон саноатида ҳам сўнгги йилларда роботлаштириш жараёнлари фаоллашганини кузатиш мумкин. Айниқса, автомобилсозлик ва тўқимачилик соҳаларида хорижий технологияларга талаб юқори. Россиянинг ушбу йўналишдаги қадамлари минтақавий бозорда рақобатбардош ва нисбатан арзон саноат ечимлари пайдо бўлишига замин яратиши мумкин.

РостехРобототехникаСаноатТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорликApple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорликБугун, 21:30Honor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқдаHonor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқдаБугун, 21:25Stripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчиStripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчиБугун, 20:51Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиGalaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиБугун, 20:27Япония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиЯпония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиБугун, 19:56Spotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиSpotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди