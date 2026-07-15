Ростех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширади
Россиянинг "Ростех" давлат корпорацияси мамлакат саноат тармоқларини автоматлаштириш йўлида улкан стратегик режани эълон қилди. Корпорация раҳбари Сергей Чемезовнинг маълум қилишича, 2030-йилга келиб йилига 6 минг дона саноат роботларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилади. Бу кўрсаткич ҳозирги ишлаб чиқариш қувватларидан қарийб 11 баробар кўпдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Айни пайтда "Ростех" корхоналари йилига ўртача 550 тагача саноат роботларини етказиб бермоқда. Мавжуд технологик базанинг имкониятлари ҳозирча айнан шу ҳажмдаги маҳсулотни тайёрлашга мўлжалланган. Бироқ келгуси йилларда ишлаб чиқариш қувватларини кенг кўламда модернизация қилиш ва масштаблаштириш орқали робототехника бозорида етакчиликни қўлга киритиш мақсад қилинган.
Роботларнинг қўлланилиш соҳалари ва имкониятлариУшбу автоматлаштирилган тизимлар саноатнинг турли мураккаб жараёнларида инсон меҳнатини енгиллаштиришга хизмат қилади. ixbt.com нашрининг ёзишича, роботлар қуйидаги операцияларни бажариш учун мўлжалланган:
- Пайвандлаш ва металлга ишлов бериш;
- Дастгоҳларга техник хизмат кўрсатиш;
- Елим ва герметик суртиш;
- Бутловчи қисмларни йиғиш ва бураш;
- Тайёр маҳсулотларни тахлаш ва сифат назоратини амалга ошириш.
Маҳаллийлаштириш ва технологик мустақилликБугунги кунда мазкур роботларнинг маҳаллийлаштириш даражаси 75 фоизни ташкил этмоқда. Россиялик мутахассислар роботларнинг конструкциясини мустақил равишда ишлаб чиқишмоқда ва ҳозирга қадар саккизта муҳим патентни рўйхатдан ўтказишга муваффақ бўлишган. Шунингдек, автоматлаштирилган тизимлар учун зарур бўлган электроника ва дастурий таъминот ҳам маҳаллий дастурчилар томонидан яратилмоқда.
Ҳозирча ишлаб чиқарилган роботларнинг асосий қисми "Ростех" таркибидаги корхоналарда синовдан ўтказилмоқда ва фаолият юритмоқда. Шунга қарамай, бир неча қурилмалар аллақачон РЖД (Россия темир йўллари) ва ГAZ гуруҳи каби йирик саноат гигантларига етказиб берилган. Келажакда бошқа хусусий ва давлат корхоналари ҳам ушбу технологияларга катта қизиқиш билдириши кутилмоқда.
Ўзбекистон саноатида ҳам сўнгги йилларда роботлаштириш жараёнлари фаоллашганини кузатиш мумкин. Айниқса, автомобилсозлик ва тўқимачилик соҳаларида хорижий технологияларга талаб юқори. Россиянинг ушбу йўналишдаги қадамлари минтақавий бозорда рақобатбардош ва нисбатан арзон саноат ечимлари пайдо бўлишига замин яратиши мумкин.
…