Эмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчи

·26·Спорт
Эмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчи

Аргентина терма жамоаси ва Астон Вилла клубининг асосий дарвозабони Эмилиано Мартинез фаолиятида кескин бурилиш ясашга қарор қилди. Жаҳон чемпиони Англия клубидаги вазиятдан норози бўлиб, ёзги трансфер ойнасида Италиянинг Ювентус клубига ўтиш учун кураш бошлади. Бу қарор Бирмингем клуби раҳбарияти ва футболчи ўртасидаги муносабатлар совуқлашган бир пайтда юзага келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, "Дибу" лақаби билан танилган посбон ва Астон Вилла ўртасидаги алоқалар узилиш нуқтасига етган. Гарчи клуб ўз юлдузини сотмаслигини очиқчасига эълон қилган бўлса-да, бу позиция Мартинезга маъқул келмади. Футболчи ўз агентлари орқали Вилла Паркда қолиш нияти йўқлигини ва Турин грандига қўшилиш учун ҳар қандай босимга тайёрлигини билдирган.

Туринликларнинг қизиқиши ва трансфер баҳоси

Ювентус клуби аргентиналик посбоннинг атрофидаги воқеаларни диққат билан кузатиб бормоқда. "Бянконерилар" анчадан буён Мартинезнинг тажрибаси ва ғолиблик менталитетига қизиқиш билдириб келишади. Улар 31 ёшли дарвозабонни Аллианз Стадиум учун энг муносиб номзод деб ҳисоблашмоқда. Шу билан бирга, Турин клуби захира варианти сифатида Гуглиелмо Викарио номзодини ҳам кўриб чиқмоқда.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Астон Вилла ўзининг асосий дарвозабони учун 12 миллион евро миқдорида нарх белгилаган. Гарчи клуб уни жамоанинг ажралмас қисми деб атаётган бўлса-да, бундай нисбатан паст нарх белгиланиши раҳбарият муносиб таклиф тушса, музокараларга тайёрлигидан далолат беради. Бу эса ўз навбатида Ювентус учун айни муддао бўлиши мумкин.

Зиддиятли ўтмиш ва янги чорлов

Мартинез ва Астон Вилла ўртасидаги зиддиятлар биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Аввалроқ, 2024-2025-йилги мавсум якунида ҳам дарвозабон жамоани тарк этишга уринган, ҳатто мухлислар билан хайрлашишга ҳам улгурган эди. Ўша пайтда Манчестер Юнайтед клубига ўтиш амалга ошмай қолгач, у жамоада қолишга мажбур бўлган, бироқ мураббий Унаи Эмерй билан муносабатлари бироз совуқлашган эди.

Ўтган мавсумда Эмилиано Мартинез барча мусобақаларда 44 та ўйинда майдонга тушиб, жамоасининг Англия Премер-лигасида тўртинчи ўринни эгаллаши ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида катта ҳисса қўшди. Шунга қарамай, у фаолиятини Италия А Сериясида давом эттиришни афзал кўрмоқда. Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокаралар қандай якунланиши бутун футбол жамоатчилиги эътиборида турибди.

Эмилиано МартинезЖувентусАстон ВиллаТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!АПЛда тарихий «Марказий Осиё дербиси»: Ҳусанов ва Сатпаев тўқнашувига оз қолди!Бугун, 21:21Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Андрей Сантос нега Челси жамоасини Манчестер Юнайтедга алмаштиришга қарор қилди?Бугун, 19:538 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!8 вазн, 6 медаль: боксчи қизларимиз Осиёда биринчи бўлишди!Бугун, 19:53Гринвуд “Фенербаҳче”да: 39 млн евролик катта трансферГринвуд “Фенербаҳче”да: 39 млн евролик катта трансферБугун, 19:49Лионель Месси феноменининг сири: Собиқ жамоадошлари афсонавий футболчининг характерини очиб бердиЛионель Месси феноменининг сири: Собиқ жамоадошлари афсонавий футболчининг характерини очиб бердиБугун, 19:20Челси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқдаЧелси янги давр остонасида: Хаби Алонсо жамоада қатъий тартиб-интизом ўрнатмоқдаБугун, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди