Эмилиано Мартинез Астон Вилла билан зиддиятга борди: Дарвозабон Ювентусга ўтмоқчи
Аргентина терма жамоаси ва Астон Вилла клубининг асосий дарвозабони Эмилиано Мартинез фаолиятида кескин бурилиш ясашга қарор қилди. Жаҳон чемпиони Англия клубидаги вазиятдан норози бўлиб, ёзги трансфер ойнасида Италиянинг Ювентус клубига ўтиш учун кураш бошлади. Бу қарор Бирмингем клуби раҳбарияти ва футболчи ўртасидаги муносабатлар совуқлашган бир пайтда юзага келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашрининг хабар беришича, "Дибу" лақаби билан танилган посбон ва Астон Вилла ўртасидаги алоқалар узилиш нуқтасига етган. Гарчи клуб ўз юлдузини сотмаслигини очиқчасига эълон қилган бўлса-да, бу позиция Мартинезга маъқул келмади. Футболчи ўз агентлари орқали Вилла Паркда қолиш нияти йўқлигини ва Турин грандига қўшилиш учун ҳар қандай босимга тайёрлигини билдирган.
Туринликларнинг қизиқиши ва трансфер баҳосиЮвентус клуби аргентиналик посбоннинг атрофидаги воқеаларни диққат билан кузатиб бормоқда. "Бянконерилар" анчадан буён Мартинезнинг тажрибаси ва ғолиблик менталитетига қизиқиш билдириб келишади. Улар 31 ёшли дарвозабонни Аллианз Стадиум учун энг муносиб номзод деб ҳисоблашмоқда. Шу билан бирга, Турин клуби захира варианти сифатида Гуглиелмо Викарио номзодини ҳам кўриб чиқмоқда.
Қизиқарли жиҳати шундаки, Астон Вилла ўзининг асосий дарвозабони учун 12 миллион евро миқдорида нарх белгилаган. Гарчи клуб уни жамоанинг ажралмас қисми деб атаётган бўлса-да, бундай нисбатан паст нарх белгиланиши раҳбарият муносиб таклиф тушса, музокараларга тайёрлигидан далолат беради. Бу эса ўз навбатида Ювентус учун айни муддао бўлиши мумкин.
Зиддиятли ўтмиш ва янги чорловМартинез ва Астон Вилла ўртасидаги зиддиятлар биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Аввалроқ, 2024-2025-йилги мавсум якунида ҳам дарвозабон жамоани тарк этишга уринган, ҳатто мухлислар билан хайрлашишга ҳам улгурган эди. Ўша пайтда Манчестер Юнайтед клубига ўтиш амалга ошмай қолгач, у жамоада қолишга мажбур бўлган, бироқ мураббий Унаи Эмерй билан муносабатлари бироз совуқлашган эди.
Ўтган мавсумда Эмилиано Мартинез барча мусобақаларда 44 та ўйинда майдонга тушиб, жамоасининг Англия Премер-лигасида тўртинчи ўринни эгаллаши ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишида катта ҳисса қўшди. Шунга қарамай, у фаолиятини Италия А Сериясида давом эттиришни афзал кўрмоқда. Ҳозирда томонлар ўртасидаги музокаралар қандай якунланиши бутун футбол жамоатчилиги эътиборида турибди.
…