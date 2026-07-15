Honor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқда

·0·Техно
Honor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқда

Хитойнинг Honor компанияси мобил қурилмалар бозорида инқилобий ўзгариш ясаши кутилаётган янги флагман — Honor Робот Пҳоне устида ишларни якунига етказмоқда. Мазкур қурилма Хитойнинг 3C регулятори сертификатидан муваффақиятли ўтиб, унинг техник имкониятлари ҳақидаги илк расмий маълумотлар очиқланди. Смартфоннинг асосий ўзига хослиги унинг ҳаракатланувчи, яни роботлашган камера модули билан боғлиқ бўлиб, бу технология ҳозирча жаҳон бозорида ўхшашига эга эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сертификатлаш ҳужжатларига кўра, APҲ-AN00 модел рақами остидаги ушбу қурилма 120 В қувватга эга ўта тезкор қувватланиш тизимини қўллаб-қувватлайди. Бу эса фойдаланувчиларга қурилмани саноқли дақиқалар ичида тўлиқ қувватлантириш имконини беради. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги флагманнинг расмий премераси шу йилнинг август ойида бўлиб ўтиши режалаштирилган.

Роботлашган камера ва сунъий интеллект имкониятлари

Honor Робот Пҳоне моделининг энг диққатга сазовор жиҳати унинг уч ўқли барқарорлаштириш тизимига эга бўлган ва тўрт даражали эркинлик (4DoF) билан ҳаракатланувчи камера модулидир. Ушбу тизим камерага мустақил равишда бурилиш, эгилиш ва олдинга чиқиш имконини беради. Сунъий интеллект алгоритмлари ёрдамида камера объектларни автоматик кузатиши ва панорамали тасвирга олиш (ПTZ) функцияларини бажариши мумкин.

Шунингдек, инсайдерлар қурилманинг оптик имкониятлари ҳақида ҳам қизиқарли маълумотларни улашмоқда. Тахминларга кўра, Honor Робот Пҳоне компания тарихидаги иккита 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган илк смартфон бўлади. Тасвирларнинг ранг узатиш сифати ва кинематографик эффектлар устида эса машҳур ARRI бренди мутахассислари билан ҳамкорликда иш олиб борилган.

Юқори унумдорлик ва янги авлод процессори

Смартфоннинг ички „юраги“ сифатида Qualcomm компаниясининг энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 платформаси танланган. 3 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган ушбу чип аввалги авлодга нисбатан сезиларли даражада самаралироқдир. Хусусан, янги процессор унумдорликни 20 фоизга, сунъий интеллект вазифаларини қайта ишлаш тезлигини эса 37 фоизга оширади.

  • Энергия самарадорлиги 35 фоизга яхшиланган;
  • График ишлов бериш тезлиги сезиларли даражада ортган;
  • Сунъий интеллект ёрдамида тасвирларни реал вақт режимида таҳрирлаш имконияти мавжуд.
Ушбу технологик янгиликлар Honor брендининг нафақат Ўзбекистон, балки бутун дунё смартфон бозоридаги мавқеини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда. Айниқса, мобил сураткашлик ва видео блогинг билан шуғулланувчи фойдаланувчилар учун роботлашган камера тизими янги уфқлар очади. Ҳозирча қурилманинг аниқ нархи ва халқаро бозорларга чиқиш санаси очиқланмаган бўлса-да, август ойидаги тақдимот барча саволларга ойдинлик киритади.

HonorСмартфонТехнологияРобот КамераSnapdragon
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорликApple Хитой бозорида ўз сунъий интеллектини ишга туширмоқда: Алибаба билан ҳамкорликБугун, 21:30Ростех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширадиРостех 2030-йилга бориб саноат роботлари ишлаб чиқаришни 10 баробардан зиёд оширадиБугун, 20:55Stripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчиStripe ва Адвент PayPal тўлов тизимини 53,4 миллиард долларга сотиб олмоқчиБугун, 20:51Galaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиGalaxy S26 Ultra экранида қизил доғлар пайдо бўлмоқда: Samsung суриштирув бошладиБугун, 20:27Япония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиЯпония муваффақиятсизликлардан сўнг Эпсилон С ракетасини қайта синовдан ўтказадиБугун, 19:56Spotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиSpotify болалар учун мўлжалланган назорат функциясини бепул фойдаланувчиларга очдиБугун, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди