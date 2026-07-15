Honor дунёдаги илк роботлашган камерали смартфонни тақдим этишга тайёрланмоқда
Хитойнинг Honor компанияси мобил қурилмалар бозорида инқилобий ўзгариш ясаши кутилаётган янги флагман — Honor Робот Пҳоне устида ишларни якунига етказмоқда. Мазкур қурилма Хитойнинг 3C регулятори сертификатидан муваффақиятли ўтиб, унинг техник имкониятлари ҳақидаги илк расмий маълумотлар очиқланди. Смартфоннинг асосий ўзига хослиги унинг ҳаракатланувчи, яни роботлашган камера модули билан боғлиқ бўлиб, бу технология ҳозирча жаҳон бозорида ўхшашига эга эмас. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сертификатлаш ҳужжатларига кўра, APҲ-AN00 модел рақами остидаги ушбу қурилма 120 В қувватга эга ўта тезкор қувватланиш тизимини қўллаб-қувватлайди. Бу эса фойдаланувчиларга қурилмани саноқли дақиқалар ичида тўлиқ қувватлантириш имконини беради. ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги флагманнинг расмий премераси шу йилнинг август ойида бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Роботлашган камера ва сунъий интеллект имкониятлариHonor Робот Пҳоне моделининг энг диққатга сазовор жиҳати унинг уч ўқли барқарорлаштириш тизимига эга бўлган ва тўрт даражали эркинлик (4DoF) билан ҳаракатланувчи камера модулидир. Ушбу тизим камерага мустақил равишда бурилиш, эгилиш ва олдинга чиқиш имконини беради. Сунъий интеллект алгоритмлари ёрдамида камера объектларни автоматик кузатиши ва панорамали тасвирга олиш (ПTZ) функцияларини бажариши мумкин.
Шунингдек, инсайдерлар қурилманинг оптик имкониятлари ҳақида ҳам қизиқарли маълумотларни улашмоқда. Тахминларга кўра, Honor Робот Пҳоне компания тарихидаги иккита 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланган илк смартфон бўлади. Тасвирларнинг ранг узатиш сифати ва кинематографик эффектлар устида эса машҳур ARRI бренди мутахассислари билан ҳамкорликда иш олиб борилган.
Юқори унумдорлик ва янги авлод процессориСмартфоннинг ички „юраги“ сифатида Qualcomm компаниясининг энг сўнгги Snapdragon 8 Элите Ген 5 платформаси танланган. 3 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган ушбу чип аввалги авлодга нисбатан сезиларли даражада самаралироқдир. Хусусан, янги процессор унумдорликни 20 фоизга, сунъий интеллект вазифаларини қайта ишлаш тезлигини эса 37 фоизга оширади.
- Энергия самарадорлиги 35 фоизга яхшиланган;
- График ишлов бериш тезлиги сезиларли даражада ортган;
- Сунъий интеллект ёрдамида тасвирларни реал вақт режимида таҳрирлаш имконияти мавжуд.
…