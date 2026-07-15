Cloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилди
Замонавий смартфон фойдаланувчилари дуч келадиган энг катта муаммолардан бири — қурилма хотирасининг тўлиб қолишидир. Ушбу масалани ҳал этиш мақсадида Cloud Маил сервиси ўз мобил иловасида фойдаланувчиларга хотирани тезкор ва хавфсиз тозалаш имконини берувчи янги функцияни тақдим этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги жорий этилган "Телефонни тозалаш" бўлими қурилмадаги сурат ва видеоларни таҳлил қилиб, уларнинг булутли сақлагичга юкланган нусхаларини аниқлайди. Бу фойдаланувчига қурилма хотирасини банд қилиб турган, аммо аллақачон серверда хавфсиз сақланаётган медиафайлларни осонлик билан ўчириб ташлаш имконини беради.
Хотирани бошқаришда янги қулайликларТизимнинг ишлаш принципи жуда содда: галерея булутли сервис билан синхронизация қилингандан сўнг, илова автоматик равишда қурилмадаги дубликатларни топади. Фойдаланувчилар нафақат ортиқча файлларни ўчириши, балки ушбу файллар смартфонда қанча жой эгаллаб турганини ҳам кўришлари мумкин. Бу, айниқса, юқори сифатли видео ва катта ҳажмли суратлар билан ишловчилар учун жуда қўл келади.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу воситадан фойдаланиш учун мобил иловада файлларни автоматик юклаш функцияси ёқилган бўлиши лозим. Шундан сўнг, махсус бўлим орқали қанча жой бўшатиш мумкинлиги ҳақидаги аниқ маълумот акс этади. Бу жараён фойдаланувчига муҳим хотираларни йўқотмасдан, қурилма унумдорлигини оширишга ёрдам беради.
Эксперт фикри ва технологик эҳтиёжCloud Маил маҳсулот йўналиши раҳбари Виктор Петришевнинг таъкидлашича, бугунги кунда контент яратиш ҳажми кескин ошган, бу эса смартфонлар хотирасига бўлган босимни кучайтирмоқда. Янги функция айнан медиа-кутубхонани бошқаришни соддалаштириш ва фойдаланувчиларни "хотира тўлди" деган хабарлардан халос этиш учун ишлаб чиқилган.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланиш долзарб ҳисобланади. Чунки кўпчилик Telegram ёки Instagram каби платформалар орқали катта ҳажмдаги медиафайлларни қабул қилади ва сақлайди. Булутли технологияларнинг бундай интеграцияси смартфоннинг ички ресурсларини тежашда энг самарали ечимлардан бири бўлиб қолмоқда.
Хизматнинг ушбу янгиланиши нафақат жой бўшатиш, балки файлларни тартибга солиш маданиятини ҳам шакллантиради. Эндиликда фойдаланувчилар ҳар бир суратни қўлда текшириб ўтирмасдан, бир неча тугмани босиш орқали гигабайтлаб жойни бўшатишлари мумкин бўлади. Бу эса қурилманинг умумий ишлаш тезлигига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.
…