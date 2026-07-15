Cloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилди

·0·Техно
Cloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилди

Замонавий смартфон фойдаланувчилари дуч келадиган энг катта муаммолардан бири — қурилма хотирасининг тўлиб қолишидир. Ушбу масалани ҳал этиш мақсадида Cloud Маил сервиси ўз мобил иловасида фойдаланувчиларга хотирани тезкор ва хавфсиз тозалаш имконини берувчи янги функцияни тақдим этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги жорий этилган "Телефонни тозалаш" бўлими қурилмадаги сурат ва видеоларни таҳлил қилиб, уларнинг булутли сақлагичга юкланган нусхаларини аниқлайди. Бу фойдаланувчига қурилма хотирасини банд қилиб турган, аммо аллақачон серверда хавфсиз сақланаётган медиафайлларни осонлик билан ўчириб ташлаш имконини беради.

Хотирани бошқаришда янги қулайликлар

Тизимнинг ишлаш принципи жуда содда: галерея булутли сервис билан синхронизация қилингандан сўнг, илова автоматик равишда қурилмадаги дубликатларни топади. Фойдаланувчилар нафақат ортиқча файлларни ўчириши, балки ушбу файллар смартфонда қанча жой эгаллаб турганини ҳам кўришлари мумкин. Бу, айниқса, юқори сифатли видео ва катта ҳажмли суратлар билан ишловчилар учун жуда қўл келади.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу воситадан фойдаланиш учун мобил иловада файлларни автоматик юклаш функцияси ёқилган бўлиши лозим. Шундан сўнг, махсус бўлим орқали қанча жой бўшатиш мумкинлиги ҳақидаги аниқ маълумот акс этади. Бу жараён фойдаланувчига муҳим хотираларни йўқотмасдан, қурилма унумдорлигини оширишга ёрдам беради.

Эксперт фикри ва технологик эҳтиёж

Cloud Маил маҳсулот йўналиши раҳбари Виктор Петришевнинг таъкидлашича, бугунги кунда контент яратиш ҳажми кескин ошган, бу эса смартфонлар хотирасига бўлган босимни кучайтирмоқда. Янги функция айнан медиа-кутубхонани бошқаришни соддалаштириш ва фойдаланувчиларни "хотира тўлди" деган хабарлардан халос этиш учун ишлаб чиқилган.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу янгиланиш долзарб ҳисобланади. Чунки кўпчилик Telegram ёки Instagram каби платформалар орқали катта ҳажмдаги медиафайлларни қабул қилади ва сақлайди. Булутли технологияларнинг бундай интеграцияси смартфоннинг ички ресурсларини тежашда энг самарали ечимлардан бири бўлиб қолмоқда.

Хизматнинг ушбу янгиланиши нафақат жой бўшатиш, балки файлларни тартибга солиш маданиятини ҳам шакллантиради. Эндиликда фойдаланувчилар ҳар бир суратни қўлда текшириб ўтирмасдан, бир неча тугмани босиш орқали гигабайтлаб жойни бўшатишлари мумкин бўлади. Бу эса қурилманинг умумий ишлаш тезлигига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

Cloud МаилСмартфонТехнологияХотираМобил Илова
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиSpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиБугун, 23:28Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиApple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиБугун, 23:20Google АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаGoogle АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаБугун, 22:58OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқдаOnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқдаБугун, 22:51Whатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилобиWhатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилобиБугун, 22:22Suno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқдаSuno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқдаБугун, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди