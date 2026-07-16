Грейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилди

·0·Техно
Грейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилди

Силикон водийсининг энг қадимий ва нуфузли венчур компанияларидан бири бўлган Грейлокк Вентурес саноатдаги умумий тенденцияга қарши бориб, ўзининг янги фонди ҳажмини сунъий равишда чеклашини эълон қилди. Компания ўзининг 18-фонди учун 1,5 миллиард доллар маблағ тўплади. Гарчи бу кўрсаткич 2023-йилдаги 1 миллиард долларлик фонддан 50 фоизга кўп бўлса-да, компания раҳбарияти бозорда мавжуд бўлган анча катта маблағларни жалб қилиш имкониятидан воз кечди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрига берган интервюсида Грейлокк ҳамкори Саам Мотамеди компания ушбу суммадан бир неча баробар кўп маблағ йиғиши мумкин бўлганини таъкидлади. Бироқ, Грейлокк стратегик жиҳатдан ўсишни эмас, балки сифатни биринчи ўринга қўйишни афзал кўрган. Бу қарор венчур капитали бозорида фондлар ҳажми кескин ўсиб бораётган бир пайтда эҳтиёткорона ва профессионал ёндашув сифатида кўрилмоқда.

Сифат ва шахсий эътибор стратегияси

Грейлокк вакилларининг сўзларига кўра, фонд ҳажмининг нисбатан кичиклиги ҳар бир стартапга максимал даражада эътибор қаратиш имконини беради. Компаниянинг 10 нафар асосий ҳамкорлари йилига фақат битта ёки иккита янги инвестиция лойиҳасини амалга оширадилар. Натижада, янги фонд жами 25 тага яқин портфел компанияларини қўллаб-қувватлаши кутилмоқда. Бу услуб Грейлоккга стартапларни энг эрта босқичларда, ҳатто улар ҳали компания сифатида шаклланмасдан туриб аниқлашга ёрдам беради.

Компания ўз тарихида Пало Алто Нетворкс ва Абнормал каби йирик киберхавфсизлик гигантларини айнан ўз офисларида "инкубация" қилган, яни нолдан яратилишига ёрдам берган. Масалан, бугунги кунда 13 миллиард долларга баҳоланаётган Baseтен сунъий интеллект стартапи ҳам ўз вақтида Грейлоккнинг муҳандислар ва мижозлар билан алоқаларни ўрнатиб бериш хизматидан фойдаланган.

Кечки босқичдаги инвестициялар ва AI йўналиши

Гарчи Грейлокк асосан эрта босқичдаги (сеед ва Сериес А) лойиҳаларга эътибор қаратса-да, янги фонднинг қарийб 15 фоизи юқори салоҳиятга эга бўлган кечки босқичдаги компанияларга йўналтирилади. Компания ўзининг аввалги фонди доирасида Anthropic, Revolut ва Виз каби йирик лойиҳаларга сармоя киритган эди. Айниқса, Anthropic лойиҳасига киритилган сармоя Грейлокк тарихидаги энг йирик инвестиция бўлиб қолмоқда.

Мотамедининг таъкидлашича, Грейлокк ҳар душанба куни ўтказадиган йиғилишларда кун тартиби компания номлари билан эмас, балки инсонларнинг исмлари билан бошланади. Бу компаниянинг бизнес моделидан кўра кўпроқ инсон капиталига ва асосчиларнинг салоҳиятига ишонишини англатади. Ўзбекистонлик ёш тадбиркорлар ва стартапчилар учун ҳам бу каби нуфузли фондларнинг тажрибаси муҳим аҳамиятга эга, чунки у венчур бозорида фақатгина пул эмас, балки стратегик ҳамкорлик ва тажриба биринчи ўринга чиқишини кўрсатмоқда.

ГрейлоккВенчурИнвестицияСтартапСиликон Водийси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқдаMicrosoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқдаБугун, 04:57Samsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатларSamsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатларБугун, 04:23Криптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқландиКриптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқландиБугун, 02:52Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиСтеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиБугун, 02:29Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Бугун, 01:51Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ ҳайдовчи тезликни 100 фоизга оширганини тасдиқладиБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди