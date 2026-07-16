Грейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилди
Силикон водийсининг энг қадимий ва нуфузли венчур компанияларидан бири бўлган Грейлокк Вентурес саноатдаги умумий тенденцияга қарши бориб, ўзининг янги фонди ҳажмини сунъий равишда чеклашини эълон қилди. Компания ўзининг 18-фонди учун 1,5 миллиард доллар маблағ тўплади. Гарчи бу кўрсаткич 2023-йилдаги 1 миллиард долларлик фонддан 50 фоизга кўп бўлса-да, компания раҳбарияти бозорда мавжуд бўлган анча катта маблағларни жалб қилиш имкониятидан воз кечди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрига берган интервюсида Грейлокк ҳамкори Саам Мотамеди компания ушбу суммадан бир неча баробар кўп маблағ йиғиши мумкин бўлганини таъкидлади. Бироқ, Грейлокк стратегик жиҳатдан ўсишни эмас, балки сифатни биринчи ўринга қўйишни афзал кўрган. Бу қарор венчур капитали бозорида фондлар ҳажми кескин ўсиб бораётган бир пайтда эҳтиёткорона ва профессионал ёндашув сифатида кўрилмоқда.
Сифат ва шахсий эътибор стратегиясиГрейлокк вакилларининг сўзларига кўра, фонд ҳажмининг нисбатан кичиклиги ҳар бир стартапга максимал даражада эътибор қаратиш имконини беради. Компаниянинг 10 нафар асосий ҳамкорлари йилига фақат битта ёки иккита янги инвестиция лойиҳасини амалга оширадилар. Натижада, янги фонд жами 25 тага яқин портфел компанияларини қўллаб-қувватлаши кутилмоқда. Бу услуб Грейлоккга стартапларни энг эрта босқичларда, ҳатто улар ҳали компания сифатида шаклланмасдан туриб аниқлашга ёрдам беради.
Компания ўз тарихида Пало Алто Нетворкс ва Абнормал каби йирик киберхавфсизлик гигантларини айнан ўз офисларида "инкубация" қилган, яни нолдан яратилишига ёрдам берган. Масалан, бугунги кунда 13 миллиард долларга баҳоланаётган Baseтен сунъий интеллект стартапи ҳам ўз вақтида Грейлоккнинг муҳандислар ва мижозлар билан алоқаларни ўрнатиб бериш хизматидан фойдаланган.
Кечки босқичдаги инвестициялар ва AI йўналишиГарчи Грейлокк асосан эрта босқичдаги (сеед ва Сериес А) лойиҳаларга эътибор қаратса-да, янги фонднинг қарийб 15 фоизи юқори салоҳиятга эга бўлган кечки босқичдаги компанияларга йўналтирилади. Компания ўзининг аввалги фонди доирасида Anthropic, Revolut ва Виз каби йирик лойиҳаларга сармоя киритган эди. Айниқса, Anthropic лойиҳасига киритилган сармоя Грейлокк тарихидаги энг йирик инвестиция бўлиб қолмоқда.
Мотамедининг таъкидлашича, Грейлокк ҳар душанба куни ўтказадиган йиғилишларда кун тартиби компания номлари билан эмас, балки инсонларнинг исмлари билан бошланади. Бу компаниянинг бизнес моделидан кўра кўпроқ инсон капиталига ва асосчиларнинг салоҳиятига ишонишини англатади. Ўзбекистонлик ёш тадбиркорлар ва стартапчилар учун ҳам бу каби нуфузли фондларнинг тажрибаси муҳим аҳамиятга эга, чунки у венчур бозорида фақатгина пул эмас, балки стратегик ҳамкорлик ва тажриба биринчи ўринга чиқишини кўрсатмоқда.
…