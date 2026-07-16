Minisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейси

·0·Техно
Minisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейси

Minisforum компанияси ўзининг ихчам компьютерлар қаторини кенгайтириб, UM870 Plus моделининг янгиланган версиясини расман эълон қилди. Ушбу қурилма ўзининг кичик ўлчамларига қарамасдан, юқори унумдорлик ва кенг уланиш имкониятларини таклиф этиши билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Янги конфигурация нафақат офис ишлари, балки ресурс талаб қилувчи вазифалар учун ҳам мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий юраги сифатида саккиз ядроли ва 16 оқимли AMD Ryzen 7 8745H процессори танланган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу чипсет замонавий архитектура асосида қурилган бўлиб, энергия самарадорлиги ва тезкорлик ўртасидаги мувозанатни таъминлайди. Компьютер 24 GB ҳажмдаги DDR5 туридаги оператив хотира ва 1 TB сиғимли PCIe 4.0 интерфейсига эга M.2 2280 форматидаги SSD драйвери билан жиҳозланган.

Интерфейслар ва ташқи уланиш имкониятлари

UM870 Plus моделининг энг муҳим жиҳатларидан бири бу унинг портлар жамланмасидир. Қурилманинг орқа панелида юқори тезликдаги USB4 порти, HDMI 2.1 ва ДисплайПорт 1.4 видео чиқишлари жойлашган. Шунингдек, ташқи видеокарталарни ёки ўта юқори тезликдаги маълумот ташувчиларни улаш имконини берувчи махсус ОКуЛинк порти мавжудлиги ушбу мини-ПКни ўйин ихлосмандлари учун ҳам жозибадор қилади.

Тармоқ уланишлари учун қурилмада 2,5 Гбит/с ўтказувчанлик қобилиятига эга Etherнет порти кўзда тутилган. Бу эса симли интернет орқали катта ҳажмдаги маълумотларни узатишда кечикишларни минимал даражага туширади. Сиmsиз алоқа учун эса энг замонавий Wi-Fi 6E ва Bluetooth 5.2 стандартлари қўллаб-қувватланади.

Компьютернинг корпуси кумушранг тусда бўлиб, унинг ўлчамлари бор-йўғи 130 х 126,5 х 50,4 мм ни ташкил этади. Олд панелда фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида иккита USB 3.2 Тйпе-А порти ва 3,5 мм ли аудио коннектор жойлаштирилган. Орқа қисмда эса қўшимча равишда иккита USB 2.0 порти мавжуд.

Нарх ва сотув шартлари

Ҳозирда янги Minisforum UM870 Plus модели Хитой бозорида сотувга чиқарилган. Дастлабки акция доирасида қурилманинг нархи 4799 юанни (тахминан 700 АҚШ доллари) ташкил этмоқда. Акциядан сўнг эса унинг нархи 5099 юанга (тахминан 750 доллар) кўтарилиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида бундай ихчам ва кучли қурилмалар одатда дастурчилар ва дизайнерлар орасида оммалашган. Гарчи расмий сотувлар ҳозирча фақат Хитойда бошланган бўлса-да, тез орада халқаро савдо майдончалари орқали ушбу мини-ПКни бутун дунё бўйлаб буюртма қилиш имконияти пайдо бўлади. Бу каби қурилмалар катта ҳажмли кейслардан воз кечиб, иш жойини ихчамлаштиришни хоҳловчилар учун айни муддаодир.

MinisforumAMD RyzenMini-ПКТехнологияКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиГрейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиБугун, 05:24Microsoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқдаMicrosoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқдаБугун, 04:57Samsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатларSamsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатларБугун, 04:23Криптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқландиКриптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқландиБугун, 02:52Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиСтеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиБугун, 02:29Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Стеам Мачине учун Windows 11 ёки СтеамОС: Қайси тизим ўйинларда самаралироқ?Бугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди