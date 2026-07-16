Minisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейси
Minisforum компанияси ўзининг ихчам компьютерлар қаторини кенгайтириб, UM870 Plus моделининг янгиланган версиясини расман эълон қилди. Ушбу қурилма ўзининг кичик ўлчамларига қарамасдан, юқори унумдорлик ва кенг уланиш имкониятларини таклиф этиши билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Янги конфигурация нафақат офис ишлари, балки ресурс талаб қилувчи вазифалар учун ҳам мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий юраги сифатида саккиз ядроли ва 16 оқимли AMD Ryzen 7 8745H процессори танланган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу чипсет замонавий архитектура асосида қурилган бўлиб, энергия самарадорлиги ва тезкорлик ўртасидаги мувозанатни таъминлайди. Компьютер 24 GB ҳажмдаги DDR5 туридаги оператив хотира ва 1 TB сиғимли PCIe 4.0 интерфейсига эга M.2 2280 форматидаги SSD драйвери билан жиҳозланган.
Интерфейслар ва ташқи уланиш имкониятлариUM870 Plus моделининг энг муҳим жиҳатларидан бири бу унинг портлар жамланмасидир. Қурилманинг орқа панелида юқори тезликдаги USB4 порти, HDMI 2.1 ва ДисплайПорт 1.4 видео чиқишлари жойлашган. Шунингдек, ташқи видеокарталарни ёки ўта юқори тезликдаги маълумот ташувчиларни улаш имконини берувчи махсус ОКуЛинк порти мавжудлиги ушбу мини-ПКни ўйин ихлосмандлари учун ҳам жозибадор қилади.
Тармоқ уланишлари учун қурилмада 2,5 Гбит/с ўтказувчанлик қобилиятига эга Etherнет порти кўзда тутилган. Бу эса симли интернет орқали катта ҳажмдаги маълумотларни узатишда кечикишларни минимал даражага туширади. Сиmsиз алоқа учун эса энг замонавий Wi-Fi 6E ва Bluetooth 5.2 стандартлари қўллаб-қувватланади.
Компьютернинг корпуси кумушранг тусда бўлиб, унинг ўлчамлари бор-йўғи 130 х 126,5 х 50,4 мм ни ташкил этади. Олд панелда фойдаланувчиларга қулайлик яратиш мақсадида иккита USB 3.2 Тйпе-А порти ва 3,5 мм ли аудио коннектор жойлаштирилган. Орқа қисмда эса қўшимча равишда иккита USB 2.0 порти мавжуд.
Нарх ва сотув шартлариҲозирда янги Minisforum UM870 Plus модели Хитой бозорида сотувга чиқарилган. Дастлабки акция доирасида қурилманинг нархи 4799 юанни (тахминан 700 АҚШ доллари) ташкил этмоқда. Акциядан сўнг эса унинг нархи 5099 юанга (тахминан 750 доллар) кўтарилиши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида бундай ихчам ва кучли қурилмалар одатда дастурчилар ва дизайнерлар орасида оммалашган. Гарчи расмий сотувлар ҳозирча фақат Хитойда бошланган бўлса-да, тез орада халқаро савдо майдончалари орқали ушбу мини-ПКни бутун дунё бўйлаб буюртма қилиш имконияти пайдо бўлади. Бу каби қурилмалар катта ҳажмли кейслардан воз кечиб, иш жойини ихчамлаштиришни хоҳловчилар учун айни муддаодир.
…