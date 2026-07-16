System76 янги Аддер Pro ноутбугини тақдим этди: OLED экран ва RTX 5070 графикаси
АҚШнинг System76 компанияси юқори унумдорликка эга ноутбуклар бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида янги Аддер Pro моделини намойиш этди. Мазкур қурилма ўзининг ташқи кўриниши билан ортиқча эътиборни тортмаса-да, ички техник имкониятлари ва нарх мутаносиблиги билан кўплаб фойдаланувчилар, айниқса, дастурчилар ва геймерлар учун жозибадор кўринишга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Аддер Pro ноутбугининг энг асосий устунликларидан бири унинг дисплейидир. Қурилма 15,3 дюймли, 1600p рухсатга эга ёрқин OLED-экран билан жиҳозланган. Ушбу дисплей 165 Гс кадр янгиланиш частотаси ва 500 кд/кв.м ёрқинликни таъминлайди, бу эса ранглар аниқлиги ва тасвир равонлиги муҳим бўлган фойдаланувчилар учун айни муддао.
Техник имкониятлар ва қувватНоутбукнинг "юраги" сифатида Intel компаниясининг энг сўнгги ва энергия тежамкор Core Ultra 7 356H процессори танланган. График имкониятлар борасида эса фойдаланувчиларга танлов ҳуқуқи берилади. Базавий модел NVIDIA RTX 5060 Лаптоп видеокартаси билан тақдим этилса, бор-йўғи 180 доллар қўшимча тўлов эвазига кучлироқ RTX 5070 Лаптоп график чипини ўрнатиш мумкин.
Хотира масаласида ҳам System76 кенг имкониятларни таклиф этмоқда. Стандарт жамланмада 16 GB тезкор хотира (RAM) ва 1 TB SSD мавжуд. Бироқ, компания сайтидаги конфигуратор орқали қурилмани 96 GB гача RAM ва 4 TB гача доимий хотира билан кучайтириш имконияти бор. Албатта, бундай максимал даражадаги ноутбукнинг нархи 5270 долларгача кўтарилиши мумкин.
Замонавий алоқа стандартларидан Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6 технологиялари қўллаб-қувватланади. Шунингдек, ноутбукда иккинчи SSD дискини ўрнатиш учун қўшимча слот мавжудлиги унинг келажакда кенгайтирилиш имкониятини оширади. Қурилманинг умумий вазни 1,6 кг ни ташкил этади, бу эса унинг қувватига нисбатан анча енгил эканлигидан далолат беради.
Нарх ва бозор истиқболлариАддер Pro моделининг бошланғич нархи 2680 доллар этиб белгиланган. Ўзбекистон бозори нуқтаи назаридан қараганда, ушбу нарх сегментидаги ноутбуклар асосан профессионал сегмент ва юқори даражадаги ўйин ишқибозлари учун мўлжалланган. Гарчи бренд юртимизда кенг оммалашмаган бўлса-да, унинг очиқ кодли дастурий таъминот (Линух) билан ишлашга мослашгани соҳа мутахассислари орасида қизиқиш уйғотиши табиий.
Батарея қуввати 60 В/соатни ташкил қилади. Бу кўрсаткич бундай кучли график карта ва процессор учун бироз камдек туюлиши мумкин, бироқ Core Ultra сериясидаги чипларнинг энергия самарадорлиги ушбу камчиликни қисман қоплаши кутилмоқда. System76 ўзининг янги маҳсулоти билан бозордаги ўрта ва юқори даражадаги ноутбуклар орасида жиддий рақобат яратишни мақсад қилган.
…