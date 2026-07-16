System76 янги Аддер Pro ноутбугини тақдим этди: OLED экран ва RTX 5070 графикаси

·0·Техно
System76 янги Аддер Pro ноутбугини тақдим этди: OLED экран ва RTX 5070 графикаси

АҚШнинг System76 компанияси юқори унумдорликка эга ноутбуклар бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида янги Аддер Pro моделини намойиш этди. Мазкур қурилма ўзининг ташқи кўриниши билан ортиқча эътиборни тортмаса-да, ички техник имкониятлари ва нарх мутаносиблиги билан кўплаб фойдаланувчилар, айниқса, дастурчилар ва геймерлар учун жозибадор кўринишга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Аддер Pro ноутбугининг энг асосий устунликларидан бири унинг дисплейидир. Қурилма 15,3 дюймли, 1600p рухсатга эга ёрқин OLED-экран билан жиҳозланган. Ушбу дисплей 165 Гс кадр янгиланиш частотаси ва 500 кд/кв.м ёрқинликни таъминлайди, бу эса ранглар аниқлиги ва тасвир равонлиги муҳим бўлган фойдаланувчилар учун айни муддао.

Техник имкониятлар ва қувват

Ноутбукнинг "юраги" сифатида Intel компаниясининг энг сўнгги ва энергия тежамкор Core Ultra 7 356H процессори танланган. График имкониятлар борасида эса фойдаланувчиларга танлов ҳуқуқи берилади. Базавий модел NVIDIA RTX 5060 Лаптоп видеокартаси билан тақдим этилса, бор-йўғи 180 доллар қўшимча тўлов эвазига кучлироқ RTX 5070 Лаптоп график чипини ўрнатиш мумкин.

Хотира масаласида ҳам System76 кенг имкониятларни таклиф этмоқда. Стандарт жамланмада 16 GB тезкор хотира (RAM) ва 1 TB SSD мавжуд. Бироқ, компания сайтидаги конфигуратор орқали қурилмани 96 GB гача RAM ва 4 TB гача доимий хотира билан кучайтириш имконияти бор. Албатта, бундай максимал даражадаги ноутбукнинг нархи 5270 долларгача кўтарилиши мумкин.

Замонавий алоқа стандартларидан Wi-Fi 7 ва Bluetooth 6 технологиялари қўллаб-қувватланади. Шунингдек, ноутбукда иккинчи SSD дискини ўрнатиш учун қўшимча слот мавжудлиги унинг келажакда кенгайтирилиш имкониятини оширади. Қурилманинг умумий вазни 1,6 кг ни ташкил этади, бу эса унинг қувватига нисбатан анча енгил эканлигидан далолат беради.

Нарх ва бозор истиқболлари

Аддер Pro моделининг бошланғич нархи 2680 доллар этиб белгиланган. Ўзбекистон бозори нуқтаи назаридан қараганда, ушбу нарх сегментидаги ноутбуклар асосан профессионал сегмент ва юқори даражадаги ўйин ишқибозлари учун мўлжалланган. Гарчи бренд юртимизда кенг оммалашмаган бўлса-да, унинг очиқ кодли дастурий таъминот (Линух) билан ишлашга мослашгани соҳа мутахассислари орасида қизиқиш уйғотиши табиий.

Батарея қуввати 60 В/соатни ташкил қилади. Бу кўрсаткич бундай кучли график карта ва процессор учун бироз камдек туюлиши мумкин, бироқ Core Ultra сериясидаги чипларнинг энергия самарадорлиги ушбу камчиликни қисман қоплаши кутилмоқда. System76 ўзининг янги маҳсулоти билан бозордаги ўрта ва юқори даражадаги ноутбуклар орасида жиддий рақобат яратишни мақсад қилган.

System76Аддер ProNVIDIA RTXIntel Core UltraНоутбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Minisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейсиMinisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейсиБугун, 07:29Грейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиГрейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиБугун, 05:24Microsoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқдаMicrosoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқдаБугун, 04:57Samsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатларSamsung 990 сериясининг янги SSD дисклари сотувга чиқди: Нарх ва техник жиҳатларБугун, 04:23Криптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқландиКриптовалюта эгалари хавф остида: Янги ОкоБот зарарли платформаси аниқландиБугун, 02:52Стеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиСтеам учун замонавий картрижлар: Reddit фойдаланувчиси ноодатий лойиҳасини тақдим этдиБугун, 02:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди