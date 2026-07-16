Лулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритди

·26·Техно
Лулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритди

Sport ва фитнес кийимлари ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги етакчи брендлардан бири бўлган Лулулемон Франциянинг Сйнтетика стартапига йирик сармоя киритганини эълон қилди. Жами 30 миллион долларлик А серияли инвестиция раунди доирасида амалга оширилган ушбу ҳамкорлик кийим-кечак саноатида нейлон материалини қайта ишлашнинг инқилобий усулларини жорий этишга қаратилган. Бу қадам мода саноатининг экологик барқарорлик ва ресурслардан қайта фойдаланишга бўлган интилишини яна бир бор тасдиқлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сйнтетика компанияси нейлоннинг икки тури — Нйлон 6 ва Нйлон 6,6 материалларини бир-биридан ажратмаган ҳолда қайта ишлаш имконини берувчи ноёб технологияни ишлаб чиққан. TechCrunch нашрига берган интервюсида стартап раҳбари Марко Бертоне таъкидлашича, истеъмолчилардан йиғилган тўқимачилик чиқиндиларида ушбу икки турдаги нейлонни саралаш жуда қийин ва қиммат жараён ҳисобланади. Янги усул эса бу муаммони бартараф этиб, чиқиндихоналарга ташланадиган тонналаб кийимларнинг иккинчи ҳаётини таъминлайди.

Геосиёсий вазият ва нархлар барқарорлиги

Сўнгги олти ой ичида нефт саноатидаги геосиёсий беқарорлик нейлон нархларининг кескин ўзгаришига сабаб бўлди. Марко Бертоненинг сўзларига кўра, нефтга асосланган синтетик материалларга таянадиган брендлар учун бу жиддий огоҳлантириш қўнғироғи бўлди. Нархларнинг ҳафталик ёки чораклик қайта кўриб чиқилиши ишлаб чиқарувчиларни муқобил ва барқарор манбаларни қидиришга мажбур қилмоқда. Сйнтетика таклиф қилаётган ечим нафақат экологик, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам рақобатбардош бўлиши кутилмоқда.

Сйнтетика бошқа кўплаб экологик стартаплардан фарқли ўлароқ, тайёр мато ёки янги материал ишлаб чиқармайди. Уларнинг асосий маҳсулоти — махсус гранулалар (пеллетс) бўлиб, улардан бошқа корхоналар ип-калава тайёрлаши мумкин. Бундай ёндашув бутун ишлаб чиқариш занжири билан ҳамкорлик қилиш ва технологияни тезроқ кенгайтириш имконини беради. Ҳозирда стартап Мичелин компанияси билан ҳамкорликда Франциянинг Клермон-Ферран шаҳрида тажриба-ишлаб чиқариш мажмуасини барпо этмоқда.

Катта брендларнинг қизиқиши ва келажак режалари

Лулулемон билан бир қаторда, Сйнтетика лойиҳасига Викториаъс Секрет ва Этам каби машҳур брендлар ҳам қизиқиш билдирган. Шунингдек, йирик кийим ишлаб чиқарувчи МАС Ҳолдингс компаниясининг сармоядор сифатида қўшилиши ушбу муаммонинг саноат даражасида қанчалик долзарб эканлигини кўрсатади. Ҳамкорлик доирасидаги илк маҳсулотлар келаси йилнинг бошида бозорга чиқиши режалаштирилган.

Ўзбекистон бозорида ҳам синтетик материаллардан тайёрланган спорт кийимларига талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, глобал брендларнинг бундай экологик ташаббуслари келажакда маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун ҳам намуна бўлиши мумкин. Дунё бўйлаб кийим-кечак чиқиндиларини камайтириш ва қайта ишланган материаллардан фойдаланиш премиум брендлар учун энди шунчаки тренд эмас, балки стратегик заруриятга айланмоқда.

ЛулулемонСйнтетикаТехнологияЭкологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботладиБугун, 09:51Нефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратдиНефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратдиБугун, 09:21System76 янги Аддер Pro ноутбугини тақдим этди: OLED экран ва RTX 5070 графикасиSystem76 янги Аддер Pro ноутбугини тақдим этди: OLED экран ва RTX 5070 графикасиБугун, 08:51Minisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейсиMinisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейсиБугун, 07:29Грейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиГрейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиБугун, 05:24Microsoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқдаMicrosoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқдаБугун, 04:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди