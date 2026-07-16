Лулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритди
Sport ва фитнес кийимлари ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги етакчи брендлардан бири бўлган Лулулемон Франциянинг Сйнтетика стартапига йирик сармоя киритганини эълон қилди. Жами 30 миллион долларлик А серияли инвестиция раунди доирасида амалга оширилган ушбу ҳамкорлик кийим-кечак саноатида нейлон материалини қайта ишлашнинг инқилобий усулларини жорий этишга қаратилган. Бу қадам мода саноатининг экологик барқарорлик ва ресурслардан қайта фойдаланишга бўлган интилишини яна бир бор тасдиқлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сйнтетика компанияси нейлоннинг икки тури — Нйлон 6 ва Нйлон 6,6 материалларини бир-биридан ажратмаган ҳолда қайта ишлаш имконини берувчи ноёб технологияни ишлаб чиққан. TechCrunch нашрига берган интервюсида стартап раҳбари Марко Бертоне таъкидлашича, истеъмолчилардан йиғилган тўқимачилик чиқиндиларида ушбу икки турдаги нейлонни саралаш жуда қийин ва қиммат жараён ҳисобланади. Янги усул эса бу муаммони бартараф этиб, чиқиндихоналарга ташланадиган тонналаб кийимларнинг иккинчи ҳаётини таъминлайди.
Геосиёсий вазият ва нархлар барқарорлигиСўнгги олти ой ичида нефт саноатидаги геосиёсий беқарорлик нейлон нархларининг кескин ўзгаришига сабаб бўлди. Марко Бертоненинг сўзларига кўра, нефтга асосланган синтетик материалларга таянадиган брендлар учун бу жиддий огоҳлантириш қўнғироғи бўлди. Нархларнинг ҳафталик ёки чораклик қайта кўриб чиқилиши ишлаб чиқарувчиларни муқобил ва барқарор манбаларни қидиришга мажбур қилмоқда. Сйнтетика таклиф қилаётган ечим нафақат экологик, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам рақобатбардош бўлиши кутилмоқда.
Сйнтетика бошқа кўплаб экологик стартаплардан фарқли ўлароқ, тайёр мато ёки янги материал ишлаб чиқармайди. Уларнинг асосий маҳсулоти — махсус гранулалар (пеллетс) бўлиб, улардан бошқа корхоналар ип-калава тайёрлаши мумкин. Бундай ёндашув бутун ишлаб чиқариш занжири билан ҳамкорлик қилиш ва технологияни тезроқ кенгайтириш имконини беради. Ҳозирда стартап Мичелин компанияси билан ҳамкорликда Франциянинг Клермон-Ферран шаҳрида тажриба-ишлаб чиқариш мажмуасини барпо этмоқда.
Катта брендларнинг қизиқиши ва келажак режалариЛулулемон билан бир қаторда, Сйнтетика лойиҳасига Викториаъс Секрет ва Этам каби машҳур брендлар ҳам қизиқиш билдирган. Шунингдек, йирик кийим ишлаб чиқарувчи МАС Ҳолдингс компаниясининг сармоядор сифатида қўшилиши ушбу муаммонинг саноат даражасида қанчалик долзарб эканлигини кўрсатади. Ҳамкорлик доирасидаги илк маҳсулотлар келаси йилнинг бошида бозорга чиқиши режалаштирилган.
Ўзбекистон бозорида ҳам синтетик материаллардан тайёрланган спорт кийимларига талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, глобал брендларнинг бундай экологик ташаббуслари келажакда маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун ҳам намуна бўлиши мумкин. Дунё бўйлаб кийим-кечак чиқиндиларини камайтириш ва қайта ишланган материаллардан фойдаланиш премиум брендлар учун энди шунчаки тренд эмас, балки стратегик заруриятга айланмоқда.
…