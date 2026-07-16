Нефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратди

·23·Техно
Нефт ва газ саноатида инқилоб: Апплиед Компутинг бутун заводни бошқарувчи AI яратди

Лондоннинг Апплиед Компутинг стартапи нефт, газ ва нефт-кимё саноати учун мўлжалланган Орбитал номли инновацион сунъий интеллект моделини тақдим этди. Мазкур технология мураккаб саноат объектларидаги минглаб датчиклар маълумотларини реал вақт режимида таҳлил қилиб, бутун бошли завод ишини оптималлаштиришга қодир. Лойиҳани ривожлантириш учун муҳандислик гиганти КБР ва Databricks Вентурес бошчилигида 20 миллион доллар сармоя жалб қилинди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда нефт ва газ корхоналарида ўрнатилган минглаб сенсорлар ҳарорат, босим ва ёпишқоқлик каби кўрсаткичларни тиниmsиз қайд этиб боради. Бироқ, Апплиед Компутинг бош директори Каллум Адаmsоннинг TechCrunch нашрига маълум қилишича, корхоналар мавжуд маълумотларнинг атиги 8 фоизидан самарали фойдаланмоқда. Орбитал модели айнан шу бўшлиқни тўлдириш, яни сенсор кўрсаткичларини муҳандислик ҳужжатлари ва физика-кимё қонуниятлари билан бирлаштириш учун яратилган.

Орбитал моделининг ўзига хослиги ва имкониятлари

ChatGPT каби матнли моделлардан фарқли ўлароқ, Орбитал учта йўналишни: вақтли қаторлар модели, физикага асосланган модел ва тил моделини ўзида мужассам этади. Бу тизимга нафақат носозликларни аниқлаш, балки уларнинг сабабларини сониялар ичида топиш ва таклиф этилаётган ечим заводнинг бошқа қисмларига қандай таъсир қилишини моделлаштириш имконини беради.

Янги технология ёрдамида мутахассислар турли симуляцияларни амалга оширишлари мумкин. Масалан, заводнинг бир қисмидаги ўзгариш бутун тизимга қандай таъсир қилишини текшириш илгари кунлар ёки ҳафталар талаб қилган бўлса, эндиликда бу жараён бир неча сонияда якунланади. Бу эса энергия сарфини камайтириш ва ишлаб чиқариш барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

  • Реал вақт режимида сенсорлар маълумотларини таҳлил қилиш;
  • Физик ва кимёвий чекловларни ҳисобга олган ҳолда башорат қилиш;
  • Носозликлар сабабини тезкор аниқлаш ва симуляция қилиш;
  • Энергия самарадорлигини ошириш ва чиқиндиларни камайтириш.
Апплиед Компутинг ҳозирда бир қанча йирик халқаро энергетика компаниялари билан ҳамкорлик қилмоқда. Хусусан, Ҳиндистоннинг Випро ва АҚШнинг КБР компаниялари Орбитал тизимини ўз платформаларига интеграция қилган. Шунингдек, стартап яқин ҳафталарда Европанинг йирик нефт компанияси билан янги ҳамкорликни эълон қилишни режалаштирмоқда.

Саноатда АспенТеч ва АВEVА каби кучли рақобатчилар мавжуд бўлишига қарамай, Адаmsон ўз компаниясининг устунлигини маълумотлар базасида эмас, балки энг кучли AI тадқиқотчиларини йиға олганида деб билади. Жалб қилинган 20 миллион доллар сармоя компаниянинг халқаро миқёсда кенгайиши, янги муҳандисларни ёллаш ва тадқиқотларни чуқурлаштиришга йўналтирилади. Бу каби технологиялар Ўзбекистон каби нефт-газ саноати иқтисодиётнинг таянчи бўлган мамлакатлар учун ҳам келажакда рақамли трансформация йўлида муҳим намуна бўлиши мумкин.

Апплиед КомпутингСунъий ИнтеллектНефт-ГазОрбиталТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботладиTesla иштирокидаги фожиали авария: НТСБ тергови автопилот айбсизлигини исботладиБугун, 09:51Лулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритдиЛулулемон нейлонни қайта ишлаш технологиясига 30 миллион доллар сармоя киритдиБугун, 09:25System76 янги Аддер Pro ноутбугини тақдим этди: OLED экран ва RTX 5070 графикасиSystem76 янги Аддер Pro ноутбугини тақдим этди: OLED экран ва RTX 5070 графикасиБугун, 08:51Minisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейсиMinisforum янги UM870 Plus мини-компьютерини тақдим этди: Ryzen 7 ва ОКуЛинк интерфейсиБугун, 07:29Грейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиГрейлокк янги инвестиция фондини 1,5 миллиард доллар билан чеклашга қарор қилдиБугун, 05:24Microsoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқдаMicrosoft ўз сотувчиларини OpenAI ва Anthropic маҳсулотларини танқид қилишга ўргатмоқдаБугун, 04:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди