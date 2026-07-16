DeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олди
Сунъий интеллект соҳасидаги технологик пойга янги босқичга чиқмоқда: Google DeepMind компаниясининг собиқ тадқиқотчиси Андрев Даи томонидан асос солинган Элориан стартапи ҳали бирор тайёр маҳсулот тақдим этмасданоқ инвесторлар эътиборини тортди. Буилд Моде лойиҳасига таяниб ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания 55 миллион доллар миқдоридаги инвестицияни жалб қилиб, ўзининг бозор қийматини 300 миллион долларга етказишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Андрев Даи ўн йилдан ортиқ вақт давомида дунёдаги энг нуфузли сунъий интеллект тизимларини, жумладан, кейинчалик ChatGPT моделининг яратилишига асос бўлган тадқиқотларни ишлаб чиқишда иштирок этган. У Google таркибидан чиққанидан сўнг бор эътиборини визуал сунъий интеллект (Висуал AI) йўналишига қаратишга қарор қилди. Унинг фикрича, матнли ва код ёзувчи моделлар ривожланган бўлса-да, визуал тушуниш ва мантиқий фикрлаш соҳасида ҳали катта бўшлиқлар мавжуд.
Визуал сунъий интеллект: Янги имкониятлар чегарасиЭлориан асосчисининг таъкидлашича, ҳозирги СИ моделлари математика, физика ва дастурлашда ажойиб натижалар кўрсатмоқда, бироқ визуал маълумотларни таҳлил қилишда ривожланиш бир текис кечмаяпти. Стартапнинг асосий мақсади — визуал умумий сунъий интеллект (Висуал AGI) даражасига етадиган моделларни яратишдир. Бу тизимлар нафақат тасвирларни кўра олади, балки улардаги мураккаб мантиқий боғлиқликларни ҳам инсон каби англай олади.
Маблағ йиғиш жараёнида Андрев Даи энг юқори нарх таклиф қилган инвесторларни эмас, балки стратегик шерикларни танлашга устуворлик берди. Натижада NVIDIA ва Менло Вентурес каби гигантлар лойиҳага қўшилди. Даи учун компаниянинг қоғоздаги қийматидан кўра, сунъий интеллектни яратишдаги реал қийинчиликларни тушунадиган ва техник жараёнларни қўллаб-қувватлайдиган ҳамкорлар муҳимроқ бўлиб чиқди.
Катта технологик компаниялардан истеъдодларни жалб қилишМуваффақиятли инвестиция раундидан сўнг, Элориан олдида турган энг катта вазифалардан бири — Биг Теч (йирик технологик корпорациялар)дан энг кучли мутахассисларни ўзига оғдиришдир. Андрев Даинининг сўзларига кўра, стартаплар учун тезкорлик ва мураккаб техник ғояларни содда тилда тушунтира олиш қобилияти асосий рақобат устунлиги ҳисобланади. У ўз жамоасига дунё даражасидаги тадқиқотчиларни жалб қилишда айнан шу ёндашувдан фойдаланмоқда.
Ўзбекистонлик IT-мутахассислар ва тадқиқотчилар учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозорда сунъий интеллектга бўлган талаб ва инвестиция ҳажми ортиб бораётгани, ҳатто кичик жамоалар ҳам тўғри стратегия билан йирик капитал жалб қилиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Визуал СИ технологиялари келажакда хавфсизлик тизимлари, тиббий диагностика ва автоном транспорт воситаларида инқилоб ясаши кутилмоқда.
Элориан мисолида кўриниб турибдики, замонавий технологик бозорда фақатгина тайёр маҳсулот эмас, балки кучли илмий база ва аниқ мақсадга йўналтирилган қарашлар ҳам юқори баҳоланади. Андрев Даи ва унинг жамоаси эндиликда олинган маблағларни визуал интеллект соҳасидаги илк прототипларни яратишга сарфлашни режалаштирмоқда.
…