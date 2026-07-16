DeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олди

·26·Техно
DeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олди

Сунъий интеллект соҳасидаги технологик пойга янги босқичга чиқмоқда: Google DeepMind компаниясининг собиқ тадқиқотчиси Андрев Даи томонидан асос солинган Элориан стартапи ҳали бирор тайёр маҳсулот тақдим этмасданоқ инвесторлар эътиборини тортди. Буилд Моде лойиҳасига таяниб ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания 55 миллион доллар миқдоридаги инвестицияни жалб қилиб, ўзининг бозор қийматини 300 миллион долларга етказишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Андрев Даи ўн йилдан ортиқ вақт давомида дунёдаги энг нуфузли сунъий интеллект тизимларини, жумладан, кейинчалик ChatGPT моделининг яратилишига асос бўлган тадқиқотларни ишлаб чиқишда иштирок этган. У Google таркибидан чиққанидан сўнг бор эътиборини визуал сунъий интеллект (Висуал AI) йўналишига қаратишга қарор қилди. Унинг фикрича, матнли ва код ёзувчи моделлар ривожланган бўлса-да, визуал тушуниш ва мантиқий фикрлаш соҳасида ҳали катта бўшлиқлар мавжуд.

Визуал сунъий интеллект: Янги имкониятлар чегараси

Элориан асосчисининг таъкидлашича, ҳозирги СИ моделлари математика, физика ва дастурлашда ажойиб натижалар кўрсатмоқда, бироқ визуал маълумотларни таҳлил қилишда ривожланиш бир текис кечмаяпти. Стартапнинг асосий мақсади — визуал умумий сунъий интеллект (Висуал AGI) даражасига етадиган моделларни яратишдир. Бу тизимлар нафақат тасвирларни кўра олади, балки улардаги мураккаб мантиқий боғлиқликларни ҳам инсон каби англай олади.

Маблағ йиғиш жараёнида Андрев Даи энг юқори нарх таклиф қилган инвесторларни эмас, балки стратегик шерикларни танлашга устуворлик берди. Натижада NVIDIA ва Менло Вентурес каби гигантлар лойиҳага қўшилди. Даи учун компаниянинг қоғоздаги қийматидан кўра, сунъий интеллектни яратишдаги реал қийинчиликларни тушунадиган ва техник жараёнларни қўллаб-қувватлайдиган ҳамкорлар муҳимроқ бўлиб чиқди.

Катта технологик компаниялардан истеъдодларни жалб қилиш

Муваффақиятли инвестиция раундидан сўнг, Элориан олдида турган энг катта вазифалардан бири — Биг Теч (йирик технологик корпорациялар)дан энг кучли мутахассисларни ўзига оғдиришдир. Андрев Даинининг сўзларига кўра, стартаплар учун тезкорлик ва мураккаб техник ғояларни содда тилда тушунтира олиш қобилияти асосий рақобат устунлиги ҳисобланади. У ўз жамоасига дунё даражасидаги тадқиқотчиларни жалб қилишда айнан шу ёндашувдан фойдаланмоқда.

Ўзбекистонлик IT-мутахассислар ва тадқиқотчилар учун ҳам ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Глобал бозорда сунъий интеллектга бўлган талаб ва инвестиция ҳажми ортиб бораётгани, ҳатто кичик жамоалар ҳам тўғри стратегия билан йирик капитал жалб қилиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Визуал СИ технологиялари келажакда хавфсизлик тизимлари, тиббий диагностика ва автоном транспорт воситаларида инқилоб ясаши кутилмоқда.

Элориан мисолида кўриниб турибдики, замонавий технологик бозорда фақатгина тайёр маҳсулот эмас, балки кучли илмий база ва аниқ мақсадга йўналтирилган қарашлар ҳам юқори баҳоланади. Андрев Даи ва унинг жамоаси эндиликда олинган маблағларни визуал интеллект соҳасидаги илк прототипларни яратишга сарфлашни режалаштирмоқда.

GoogleDeepMindЭлорианСунъий ИнтеллектСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБуюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБугун, 21:00Ҳиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаҲиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаБугун, 20:57Дастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинДастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинБугун, 20:552GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб берадиБугун, 20:24Шерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиШерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиБугун, 20:23Nubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиNubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди