Google AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинади

·0·Техно
Google AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинади

Google корпорацияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган қидирув тизими — AI Моде имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирди. Эндиликда фойдаланувчилар нафақат саволларга жавоб олишлари, балки ушбу тизим орқали ташқи иловалар билан бевосита мулоқот қилишлари ва муайян вазифаларни бажаришлари мумкин бўлади. Бу янгиланиш Google экотизимини янада ақлли ва функционал қилиш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги босқичда AI Моде тизимига Канва, Instacart ва YouTube каби машҳур сервислар уланди. Бу шуни англатадики, фойдаланувчи энди бир иловадан иккинчисига ўтмасдан, сунъий интеллект ёрдамида дизайн яратиши, маҳсулотлар буюртма қилиши ёки плейлистларни шакллантириши мумкин. TechCrunch маълумотларига кўра, Google ушбу қадам орқали OpenAI томонидан тақдим этилган ChatGPT ва Anthropic компаниясининг Claude чат-ботлари билан рақобатда устунликка эришишни кўзламоқда.

Кундалик вазифаларни автоматлаштириш

Янги функциянинг амалий аҳамияти жуда юқори. Масалан, фойдаланувчи дам олиш кунлари учун базм режалаштираётган бўлса, AI Моде унга керакли маҳсулотлар рўйхатини тузиб беради ва Instacart аккаунтини улаш орқали барча масаллиқларни тўғридан-тўғри саватчага қўшиб қўяди. Харидни якунлаш учун эса биргина тасдиқлаш тугмасини босиш кифоя қилади.

Дизайн соҳасида ишловчилар учун ҳам қулайликлар мавжуд. Агар сизга бирон-бир тадбир учун флаер ёки тақдимот керак бўлса, AI Моде орқали Канва сервисидаги тайёр шаблонларни кўздан кечиришингиз ва лойиҳани бошлашингиз мумкин. Шунингдек, байрамлар учун махсус мусиқа тўпламларини тузиш ва уларни бир зумда YouTube Мусик кутубхонасига сақлаш имконияти яратилди.

Сунъий интеллект ва шахсий маълумотлар

Google жорий йил бошида Gemini иловаси учун учинчи томон сервисларини улаш имкониятини эълон қилган эди. Янги AI Моде эса ушбу тажрибани янада такомиллаштирди. Тизим эндиликда фойдаланувчининг Gmail почтаси ва Google Photos хизматидаги маълумотларга таяниб, кўпроқ шахсийлаштирилган жавоблар қайтариш қобилиятига эга. Бу "Персонал Intelligence" (шахсий интеллект) концепциясининг бир қисмидир.

Бундан ташқари, яқинда жорий этилган функциялар ёрдамида AI Моде фойдаланувчига яқин атрофдаги дўконларда керакли маҳсулот бор-йўқлигини текширишда ҳам кўмаклашмоқда. Қидирув натижаларини ёнма-ён ойнада кўриш ва контекстни йўқотмаган ҳолда қўшимча саволлар бериш имконияти фойдаланувчи тажрибасини сезиларли даражада яхшилайди.

Ҳозирда ушбу янгиланишлар АҚШдаги фойдаланувчилар учун босқичма-босқич тақдим этилмоқда. Google вакилларининг таъкидлашича, компания ҳамкорлар доирасини кенгайтириш устида ишламоқда ва тез орада тизимга яна ўнлаб янги иловалар қўшилиши кутилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу функцияларнинг глобал миқёсда ёйилиши рақамли ёрдамчилар билан ишлаш маданиятини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.

GoogleAI МодеСунъий ИнтеллектТехнологияGemini
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиXiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиБугун, 21:27Сунъий интеллектга асосланган Фора сайёҳлик агентлиги 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиСунъий интеллектга асосланган Фора сайёҳлик агентлиги 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиБугун, 21:24Буюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБуюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБугун, 21:00Ҳиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаҲиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаБугун, 20:57Дастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинДастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинБугун, 20:552GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб берадиБугун, 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди