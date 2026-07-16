Google AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинади
Google корпорацияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган қидирув тизими — AI Моде имкониятларини сезиларли даражада кенгайтирди. Эндиликда фойдаланувчилар нафақат саволларга жавоб олишлари, балки ушбу тизим орқали ташқи иловалар билан бевосита мулоқот қилишлари ва муайян вазифаларни бажаришлари мумкин бўлади. Бу янгиланиш Google экотизимини янада ақлли ва функционал қилиш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги босқичда AI Моде тизимига Канва, Instacart ва YouTube каби машҳур сервислар уланди. Бу шуни англатадики, фойдаланувчи энди бир иловадан иккинчисига ўтмасдан, сунъий интеллект ёрдамида дизайн яратиши, маҳсулотлар буюртма қилиши ёки плейлистларни шакллантириши мумкин. TechCrunch маълумотларига кўра, Google ушбу қадам орқали OpenAI томонидан тақдим этилган ChatGPT ва Anthropic компаниясининг Claude чат-ботлари билан рақобатда устунликка эришишни кўзламоқда.
Кундалик вазифаларни автоматлаштиришЯнги функциянинг амалий аҳамияти жуда юқори. Масалан, фойдаланувчи дам олиш кунлари учун базм режалаштираётган бўлса, AI Моде унга керакли маҳсулотлар рўйхатини тузиб беради ва Instacart аккаунтини улаш орқали барча масаллиқларни тўғридан-тўғри саватчага қўшиб қўяди. Харидни якунлаш учун эса биргина тасдиқлаш тугмасини босиш кифоя қилади.
Дизайн соҳасида ишловчилар учун ҳам қулайликлар мавжуд. Агар сизга бирон-бир тадбир учун флаер ёки тақдимот керак бўлса, AI Моде орқали Канва сервисидаги тайёр шаблонларни кўздан кечиришингиз ва лойиҳани бошлашингиз мумкин. Шунингдек, байрамлар учун махсус мусиқа тўпламларини тузиш ва уларни бир зумда YouTube Мусик кутубхонасига сақлаш имконияти яратилди.
Сунъий интеллект ва шахсий маълумотларGoogle жорий йил бошида Gemini иловаси учун учинчи томон сервисларини улаш имкониятини эълон қилган эди. Янги AI Моде эса ушбу тажрибани янада такомиллаштирди. Тизим эндиликда фойдаланувчининг Gmail почтаси ва Google Photos хизматидаги маълумотларга таяниб, кўпроқ шахсийлаштирилган жавоблар қайтариш қобилиятига эга. Бу "Персонал Intelligence" (шахсий интеллект) концепциясининг бир қисмидир.
Бундан ташқари, яқинда жорий этилган функциялар ёрдамида AI Моде фойдаланувчига яқин атрофдаги дўконларда керакли маҳсулот бор-йўқлигини текширишда ҳам кўмаклашмоқда. Қидирув натижаларини ёнма-ён ойнада кўриш ва контекстни йўқотмаган ҳолда қўшимча саволлар бериш имконияти фойдаланувчи тажрибасини сезиларли даражада яхшилайди.
Ҳозирда ушбу янгиланишлар АҚШдаги фойдаланувчилар учун босқичма-босқич тақдим этилмоқда. Google вакилларининг таъкидлашича, компания ҳамкорлар доирасини кенгайтириш устида ишламоқда ва тез орада тизимга яна ўнлаб янги иловалар қўшилиши кутилмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу функцияларнинг глобал миқёсда ёйилиши рақамли ёрдамчилар билан ишлаш маданиятини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.
…