Xiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг ҳамёнбоп смартфонлар қаторини янгилашга тайёргарлик кўрмоқда. Интернет тармоғида ҳали расман эълон қилинмаган Redmi 17 4G моделининг сифатли рендерлари ва техник хусусиятлари пайдо бўлди. Ушбу қурилма ўзининг рекорд даражадаги аккумулятор сиғими ва янгиланган дизайни билан бюджет сегментида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, янги модел ташқи кўринишидан ўзидан олдинги Redmi 15 4G версиясидан сезиларли фарқ қилади. Қурилманинг орқа панелидаги камералар блоки кенгайтирилган бўлиб, у ерда декоратив элемент ўрнига махсус ёруғлик ҳалқаси ўрнатилган. Смартфон камида тўртта рангда — кўк, қора, яшил ва бинафша рангларда сотувга чиқарилиши режалаштирилган.
Техник имкониятлар ва дисплейRedmi 17 4G модели 6,9 дюймли улкан LCD-дисплей билан жиҳозланади. Гарчи экран аниқлиги ҲД+ (1600 х 720 пиксел) даражасида бўлса-да, тасвирнинг силлиқлигини таъминловчи 120 Hz янгиланиш частотаси фойдаланувчилар учун айни муддао бўлади. Бу каби юқори частота одатда қимматроқ моделларда учраши ҳисобга олинса, янги Redmi ўз тоифасида рақобатбардошлигини оширади.
Қурилманинг унумдорлиги учун MediaTek Ҳелио G91 Ultra процессори масъул бўлади. Дастурий таъминот борасида эса Xiaomi катта сакрашни амалга оширмоқда: смартфон Android 16 базасидаги энг сўнгги HyperOS 3.0 операцион тизимида ишлаши кутилмоқда. Хотира конфигурацияси бўйича фойдаланувчиларга 4 ёки 6 GB тезкор хотира (RAM) ҳамда 128 ёки 256 GB ички хотира вариантлари таклиф этилади.
Автономлик ва нарх сиёсатиСмартфоннинг энг кучли жиҳати унинг қувват манбаидир. Redmi 17 4G сиғими 7500 мА·соат бўлган аккумулятор билан таъминланади, бу эса фаол фойдаланилганда ҳам бир неча кунлик автономликни кафолатлайди. Шунингдек, қурилма 45 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Таққослаш учун, олдинги авлодда 7000 мА·соат батарея ва 33 В зарядлаш тизими мавжуд эди.
Камера имкониятлари ҳам бюджет сегментига мос равишда шакллантирилган:
- Асосий камера: 50 Мп сенсор ва қўшимча ёрдамчи датчик;
- Олд камера: 8 Мп аниқликдаги селфи-модул.
…