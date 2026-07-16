Xiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди

·0·Техно
Xiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг ҳамёнбоп смартфонлар қаторини янгилашга тайёргарлик кўрмоқда. Интернет тармоғида ҳали расман эълон қилинмаган Redmi 17 4G моделининг сифатли рендерлари ва техник хусусиятлари пайдо бўлди. Ушбу қурилма ўзининг рекорд даражадаги аккумулятор сиғими ва янгиланган дизайни билан бюджет сегментида янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, янги модел ташқи кўринишидан ўзидан олдинги Redmi 15 4G версиясидан сезиларли фарқ қилади. Қурилманинг орқа панелидаги камералар блоки кенгайтирилган бўлиб, у ерда декоратив элемент ўрнига махсус ёруғлик ҳалқаси ўрнатилган. Смартфон камида тўртта рангда — кўк, қора, яшил ва бинафша рангларда сотувга чиқарилиши режалаштирилган.

Техник имкониятлар ва дисплей

Redmi 17 4G модели 6,9 дюймли улкан LCD-дисплей билан жиҳозланади. Гарчи экран аниқлиги ҲД+ (1600 х 720 пиксел) даражасида бўлса-да, тасвирнинг силлиқлигини таъминловчи 120 Hz янгиланиш частотаси фойдаланувчилар учун айни муддао бўлади. Бу каби юқори частота одатда қимматроқ моделларда учраши ҳисобга олинса, янги Redmi ўз тоифасида рақобатбардошлигини оширади.

Қурилманинг унумдорлиги учун MediaTek Ҳелио G91 Ultra процессори масъул бўлади. Дастурий таъминот борасида эса Xiaomi катта сакрашни амалга оширмоқда: смартфон Android 16 базасидаги энг сўнгги HyperOS 3.0 операцион тизимида ишлаши кутилмоқда. Хотира конфигурацияси бўйича фойдаланувчиларга 4 ёки 6 GB тезкор хотира (RAM) ҳамда 128 ёки 256 GB ички хотира вариантлари таклиф этилади.

Автономлик ва нарх сиёсати

Смартфоннинг энг кучли жиҳати унинг қувват манбаидир. Redmi 17 4G сиғими 7500 мА·соат бўлган аккумулятор билан таъминланади, бу эса фаол фойдаланилганда ҳам бир неча кунлик автономликни кафолатлайди. Шунингдек, қурилма 45 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Таққослаш учун, олдинги авлодда 7000 мА·соат батарея ва 33 В зарядлаш тизими мавжуд эди.

Камера имкониятлари ҳам бюджет сегментига мос равишда шакллантирилган:

  • Асосий камера: 50 Мп сенсор ва қўшимча ёрдамчи датчик;
  • Олд камера: 8 Мп аниқликдаги селфи-модул.
Дастлабки тахминларга кўра, Redmi 17 4G моделининг 4/128 GB хотирали талқини Европа бозорида тахминан 250 евро атрофида баҳоланади. 256 GB хотирага эга кучайтирилган версия учун эса харидорлар тахминан 280 евро тўлашларига тўғри келади. Ўзбекистон бозорига ушбу модел расмий эълон қилинганидан сўнг қисқа муддатларда кириб келиши ва ҳамёнбоп нархи туфайли оммалашиши кутилмоқда.

XiaomiRedmiТехнологияСмартфонHyperOS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиGoogle AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиБугун, 21:26Сунъий интеллектга асосланган Фора сайёҳлик агентлиги 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиСунъий интеллектга асосланган Фора сайёҳлик агентлиги 1 миллиард долларлик “юникорн”га айландиБугун, 21:24Буюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБуюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБугун, 21:00Ҳиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаҲиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаБугун, 20:57Дастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинДастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинБугун, 20:552GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб берадиБугун, 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди