Ҳиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқда
Ҳиндистоннинг Skyroot Аэроспасе компанияси мамлакат космонавтика тарихида янги саҳифа очиш арафасида турибди. 18-июль куни тўлиқ хусусий сектор томонидан ишлаб чиқилган Викрам-1 ракета-ташувчиси илк бор орбитага йўл олади. Ушбу миссия Ҳиндистоннинг коинотни тадқиқ қилиш борасидаги салоҳиятини нафақат давлат даражасида, балки хусусий тадбиркорлик йўналишида ҳам намойиш этувчи муҳим бурилиш нуқтаси ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аагаман («Келиш») деб номланган ушбу миссия Шриҳарикота оролидаги Сатиш Дхаван номидаги космик марказдан амалга оширилади. ixbt.com маълумотига кўра, Skyroot Аэроспасе мутахассислари парвоз олдидан барча зарур ерусти синовларини муваффақиятли якунлаган. Ҳозирда учириш ҳудудидаги ҳаво ва денгиз ҳаракати хавфсизлик нуқтаи назаридан чекланган бўлиб, барча техник тизимлар старт ҳолатига келтирилган.
Компания бош директори Паван Кумар Чандна таъкидлашича, ушбу парвоз ракетанинг реал шароитдаги имкониятларини текшириш учун ўта муҳимдир. Ерда ўтказилган синовлар қанчалик мукаммал бўлмасин, парвоз вақтидаги динамик юкламалар ва атмосферанинг юқори қатламларидаги ҳолат ҳақида фақатгина амалий учириш орқали аниқ маълумот олиш мумкин. Бу маълумотлар келгусида ракетани янада такомиллаштиришга хизмат қилади.
Викрам-1 ракетасининг техник имкониятлари ва юкламасиВикрам-1 ракетаси Ҳиндистон космик дастурининг асосчиси Викрам Сарабҳаи шарафига номланган. Тахминан 7 қаватли бино баландлигига тенг бўлган ушбу қурилма паст ер орбитасига 350 килограммгача фойдали юк олиб чиқишга қодир. Биринчи парвоз режаси бўйича ракета 450 километр баландликка кўтарилиши ва 60 даражали қияликдаги орбитага чиқиши кутилмоқда.
Гарчи бу синов парвози бўлса-да, ракета коинотга бўш ҳолда чиқмайди. Унинг бортида бир қанча муҳим технологик ускуналар жойлаштирилган:
- Граҳаа Спасе компаниясининг Ерни масофадан зондловчи наносунъий йўлдошлари;
- Cosmosерве компаниясининг космик чиқиндиларни тозалаш технологиялари;
- ДКубед компанияси томонидан ишлаб чиқилган бутловчи қисмлар;
- Skyroot СКОПE сунъий йўлдоши — у парвознинг барча босқичлари ҳақида батафсил телеметрия маълумотларини йиғади.
Skyroot Аэроспасе операцион директори Нага Бҳарат Дака сўзларига кўра, ушбу миссия муваффақиятли ўтса, компания мунтазам тижорий парвозларни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу эса Ҳиндистоннинг жаҳон кичик сунъий йўлдошлар бозоридаги мавқейини мустаҳкамлайди ва халқаро мижозлар учун арзон ҳамда ишончли хизматларни таклиф қилиш имконини беради.
…