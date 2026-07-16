Ҳиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқда

·0·Техно
Ҳиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқда

Ҳиндистоннинг Skyroot Аэроспасе компанияси мамлакат космонавтика тарихида янги саҳифа очиш арафасида турибди. 18-июль куни тўлиқ хусусий сектор томонидан ишлаб чиқилган Викрам-1 ракета-ташувчиси илк бор орбитага йўл олади. Ушбу миссия Ҳиндистоннинг коинотни тадқиқ қилиш борасидаги салоҳиятини нафақат давлат даражасида, балки хусусий тадбиркорлик йўналишида ҳам намойиш этувчи муҳим бурилиш нуқтаси ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аагаман («Келиш») деб номланган ушбу миссия Шриҳарикота оролидаги Сатиш Дхаван номидаги космик марказдан амалга оширилади. ixbt.com маълумотига кўра, Skyroot Аэроспасе мутахассислари парвоз олдидан барча зарур ерусти синовларини муваффақиятли якунлаган. Ҳозирда учириш ҳудудидаги ҳаво ва денгиз ҳаракати хавфсизлик нуқтаи назаридан чекланган бўлиб, барча техник тизимлар старт ҳолатига келтирилган.

Компания бош директори Паван Кумар Чандна таъкидлашича, ушбу парвоз ракетанинг реал шароитдаги имкониятларини текшириш учун ўта муҳимдир. Ерда ўтказилган синовлар қанчалик мукаммал бўлмасин, парвоз вақтидаги динамик юкламалар ва атмосферанинг юқори қатламларидаги ҳолат ҳақида фақатгина амалий учириш орқали аниқ маълумот олиш мумкин. Бу маълумотлар келгусида ракетани янада такомиллаштиришга хизмат қилади.

Викрам-1 ракетасининг техник имкониятлари ва юкламаси

Викрам-1 ракетаси Ҳиндистон космик дастурининг асосчиси Викрам Сарабҳаи шарафига номланган. Тахминан 7 қаватли бино баландлигига тенг бўлган ушбу қурилма паст ер орбитасига 350 килограммгача фойдали юк олиб чиқишга қодир. Биринчи парвоз режаси бўйича ракета 450 километр баландликка кўтарилиши ва 60 даражали қияликдаги орбитага чиқиши кутилмоқда.

Гарчи бу синов парвози бўлса-да, ракета коинотга бўш ҳолда чиқмайди. Унинг бортида бир қанча муҳим технологик ускуналар жойлаштирилган:

  • Граҳаа Спасе компаниясининг Ерни масофадан зондловчи наносунъий йўлдошлари;
  • Cosmosерве компаниясининг космик чиқиндиларни тозалаш технологиялари;
  • ДКубед компанияси томонидан ишлаб чиқилган бутловчи қисмлар;
  • Skyroot СКОПE сунъий йўлдоши — у парвознинг барча босқичлари ҳақида батафсил телеметрия маълумотларини йиғади.
Муҳандислик қурилмаларидан ташқари, Викрам-1 бортида рамзий маънога эга бўлган санъат асарлари ҳам бор. Хусусан, олмослардан ишланган Космик Блоом композицияси ва миниатюра шаклидаги бадиий ишлар коинотга йўл олади. Бу хусусий компанияларнинг космик парвозларга нафақат техник, балки креатив ёндашувини ҳам англатади.

Skyroot Аэроспасе операцион директори Нага Бҳарат Дака сўзларига кўра, ушбу миссия муваффақиятли ўтса, компания мунтазам тижорий парвозларни йўлга қўйишни режалаштирмоқда. Бу эса Ҳиндистоннинг жаҳон кичик сунъий йўлдошлар бозоридаги мавқейини мустаҳкамлайди ва халқаро мижозлар учун арзон ҳамда ишончли хизматларни таклиф қилиш имконини беради.

ҲиндистонКоинотSkyroot АэроспасеВикрам-1Ракета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБуюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБугун, 21:00Дастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинДастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинБугун, 20:552GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб берадиБугун, 20:24Шерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиШерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиБугун, 20:23DeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиDeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиБугун, 20:20Nubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиNubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди