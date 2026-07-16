Сунъий интеллектга асосланган Фора сайёҳлик агентлиги 1 миллиард долларлик “юникорн”га айланди
Замонавий технологиялар ва сунъий интеллект имкониятларини сайёҳлик соҳаси билан бирлаштирган Фора стартапи ўзининг навбатдаги инвестиция босқичини муваффақиятли якунлади. Компания Д сериясидаги молиялаштириш раунди доирасида 60 миллион доллар маблағ жалб қилди ва натижада унинг бозор қиймати 1 миллиард доллардан ошди. Бу кўрсаткич Фора компаниясини технологик дунёда “юникорн” (уникорн) мақомига эга бўлган нуфузли лойиҳалар қаторига қўшди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
2021-йилда асос солинган Фора платформаси икки йўналишда фаолият юритади: у бир томондан оддий фойдаланувчиларга профессионал сайёҳлик агенти бўлиш учун зарур инфратузилмани тақдим этса, иккинчи томондан мижозларга малакали маслаҳатчилар ёрдамида ўз саёҳатларини режалаштириш имконини беради. Мазкур инвестиция раунди Фореруннер ва Тактиле Вентурес компаниялари томонидан бошқарилди. Шунингдек, Инсигҳт Партнерс ва Триве Капитал каби йирик инвесторлар ҳам лойиҳани қўллаб-қувватлади.
Сунъий интеллект ва инсон омили уйғунлигиКомпания вакилларининг таъкидлашича, жалб қилинган янги капиталнинг катта қисми Виа деб номланувчи сунъий интеллект ёрдамчисини ривожлантиришга йўналтирилади. Ушбу тизим сайёҳлик агентларига тадқиқот олиб бориш ва мураккаб маршрутларни тузиш каби зерикарли ҳамда кўп вақт талаб қиладиган маъмурий вазифаларни бажаришда кўмаклашади. Бу эса мутахассисларга техник ишлар билан банд бўлмасдан, мижозлар билан мулоқот қилиш ва хизмат сифатини оширишга кўпроқ вақт ажратиш имконини беради.
Фора стратегиясининг ўзига хослиги шундаки, у сунъий интеллектни инсон ўрнини босувчи восита сифатида эмас, балки унинг маҳсулдорлигини оширувчи технология сифатида кўради. Бугунги кунда платформа орқали Коста-Рика ёки Таиланд каби машҳур йўналишларга оилавий саёҳатлар ва асал ойи турларини ташкил қилиш оммалашган. Технология агентларга ҳар бир мижознинг индивидуал хоҳишларидан келиб чиқиб, энг мақбул таклифларни тезкорлик билан тайёрлашда ёрдам беради.
Маълумотларга кўра, Фора ташкил этилганидан буён платформадаги агентлар умумий қиймати 3 миллиард доллардан ортиқ бўлган саёҳатларни брон қилишган. Шуниси эътиборлики, тизимдан фойдаланаётган агентларнинг аксарияти аввал ушбу соҳада тажрибага эга бўлмаган шахслардир. Бу эса платформанинг ўрганиш учун қанчалик қулай ва самарали эканлигидан далолат беради.
Келажакдаги режалар ва кенгайишКомпания келажакда нафақат меҳмонхона ва туристик пакетлар, балки бошқа йўналишларда ҳам ўз улушини оширишни кўзламоқда. Хусусан, янги маблағлар ҳисобига қуйидаги соҳаларда хизмат кўрсатиш кенгайтирилади:
- Круиз саёҳатларини режалаштириш ва брон қилиш;
- Авиапарвозларни тизимли равишда ташкил этиш;
- Янги тоифадаги сайёҳлик маслаҳатчиларини ишга ёллаш ва ўқитиш;
- Глобал миқёсда хизматлар қамровини ошириш.
…