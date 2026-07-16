Сунъий интеллектга асосланган Фора сайёҳлик агентлиги 1 миллиард долларлик “юникорн”га айланди

·0·Техно
Сунъий интеллектга асосланган Фора сайёҳлик агентлиги 1 миллиард долларлик “юникорн”га айланди

Замонавий технологиялар ва сунъий интеллект имкониятларини сайёҳлик соҳаси билан бирлаштирган Фора стартапи ўзининг навбатдаги инвестиция босқичини муваффақиятли якунлади. Компания Д сериясидаги молиялаштириш раунди доирасида 60 миллион доллар маблағ жалб қилди ва натижада унинг бозор қиймати 1 миллиард доллардан ошди. Бу кўрсаткич Фора компаниясини технологик дунёда “юникорн” (уникорн) мақомига эга бўлган нуфузли лойиҳалар қаторига қўшди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

2021-йилда асос солинган Фора платформаси икки йўналишда фаолият юритади: у бир томондан оддий фойдаланувчиларга профессионал сайёҳлик агенти бўлиш учун зарур инфратузилмани тақдим этса, иккинчи томондан мижозларга малакали маслаҳатчилар ёрдамида ўз саёҳатларини режалаштириш имконини беради. Мазкур инвестиция раунди Фореруннер ва Тактиле Вентурес компаниялари томонидан бошқарилди. Шунингдек, Инсигҳт Партнерс ва Триве Капитал каби йирик инвесторлар ҳам лойиҳани қўллаб-қувватлади.

Сунъий интеллект ва инсон омили уйғунлиги

Компания вакилларининг таъкидлашича, жалб қилинган янги капиталнинг катта қисми Виа деб номланувчи сунъий интеллект ёрдамчисини ривожлантиришга йўналтирилади. Ушбу тизим сайёҳлик агентларига тадқиқот олиб бориш ва мураккаб маршрутларни тузиш каби зерикарли ҳамда кўп вақт талаб қиладиган маъмурий вазифаларни бажаришда кўмаклашади. Бу эса мутахассисларга техник ишлар билан банд бўлмасдан, мижозлар билан мулоқот қилиш ва хизмат сифатини оширишга кўпроқ вақт ажратиш имконини беради.

Фора стратегиясининг ўзига хослиги шундаки, у сунъий интеллектни инсон ўрнини босувчи восита сифатида эмас, балки унинг маҳсулдорлигини оширувчи технология сифатида кўради. Бугунги кунда платформа орқали Коста-Рика ёки Таиланд каби машҳур йўналишларга оилавий саёҳатлар ва асал ойи турларини ташкил қилиш оммалашган. Технология агентларга ҳар бир мижознинг индивидуал хоҳишларидан келиб чиқиб, энг мақбул таклифларни тезкорлик билан тайёрлашда ёрдам беради.

Маълумотларга кўра, Фора ташкил этилганидан буён платформадаги агентлар умумий қиймати 3 миллиард доллардан ортиқ бўлган саёҳатларни брон қилишган. Шуниси эътиборлики, тизимдан фойдаланаётган агентларнинг аксарияти аввал ушбу соҳада тажрибага эга бўлмаган шахслардир. Бу эса платформанинг ўрганиш учун қанчалик қулай ва самарали эканлигидан далолат беради.

Келажакдаги режалар ва кенгайиш

Компания келажакда нафақат меҳмонхона ва туристик пакетлар, балки бошқа йўналишларда ҳам ўз улушини оширишни кўзламоқда. Хусусан, янги маблағлар ҳисобига қуйидаги соҳаларда хизмат кўрсатиш кенгайтирилади:

  • Круиз саёҳатларини режалаштириш ва брон қилиш;
  • Авиапарвозларни тизимли равишда ташкил этиш;
  • Янги тоифадаги сайёҳлик маслаҳатчиларини ишга ёллаш ва ўқитиш;
  • Глобал миқёсда хизматлар қамровини ошириш.
Ҳозирги кунга қадар Фора жами 138,5 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлди. Туризм соҳасида сунъий интеллектнинг бундай муваффақиятли татбиқ этилиши, келажакда анъанавий сайёҳлик агентликлари фаолияти бутунлай рақамлашишини кўрсатмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва тадбиркорлар учун ҳам бундай глобал платформаларнинг ривожланиши халқаро туризм бозорига чиқиш ва замонавий хизматлардан фойдаланишда янги уфқлар очиши мумкин.

ФораСунъий ИнтеллектСтартапТуризмИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиXiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиБугун, 21:27Google AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиGoogle AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиБугун, 21:26Буюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБуюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБугун, 21:00Ҳиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаҲиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаБугун, 20:57Дастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинДастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинБугун, 20:552GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб берадиБугун, 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди