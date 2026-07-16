Ипотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмас

·0·Жамият
Ипотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмас

Ўзбекистонда ипотека ҳисобига сотиб олинган уй-жойга бошқа шахсларни рўйхатга қўйиш тартиби енгиллаштирилди. Энди тақиқ ёки хатлов мавжуд бўлган турар жойга фуқарони рўйхатдан ўтказиш учун банк ёхуд бошқа гаровга олувчининг олдиндан розилигини олиш талаб этилмайди.

Янги тартиб Президентнинг 2026 йил 15 июлдаги ПҚ–265-сон қарорида белгиланди.

Кимларни рўйхатга қўйиш мумкин?

Қарорга кўра, гаровда турган, тақиқ ёки хатлов қўйилган турар жойга бошқа шахсларни яшаш ва турган жойи бўйича рўйхатдан ўтказишга рухсат берилади.

Бунинг учун банкнинг алоҳида розилигини олиш шарт бўлмайди. Мазкур ўзгариш ипотека уйига оила аъзолари ёки бошқа шахсларни рўйхатга қўйишдаги ортиқча келишув жараёнларини қисқартиришга хизмат қилади.

Рўйхатдан ўтувчи шахс муҳим шартга рози бўлади

Янги тартибда рўйхатга қўйилаётган шахс учун алоҳида талаб белгиланган.

У мулкдор, гаровга олувчи ёки тақиқни қўйиш ва бекор қилишга масъул органнинг ички ишлар органларига мурожаати асосида рўйхатдан чиқарилишига олдиндан розилик бериши керак.

Яъни банк розилигисиз рўйхатдан ўтиш мумкин, бироқ фуқаро кейинчалик қонуний мурожаат асосида унинг рўйхати бекор қилиниши эҳтимолини аввалдан қабул қилади.

2027 йилдан кечиккан рўйхат учун жарима бўлмайди

Президент қарори билан 2027 йил 1 январдан кўчмас мулк ҳуқуқини давлат рўйхатидан ўтказиш тартибида ҳам ўзгаришлар жорий этилади.

Ҳуқуқ эгаси белгиланган вақтда рўйхатдан ўтказувчи органга мурожаат қилмаган бўлса, унга маъмурий жавобгарлик чораси қўлланилмайди. Унинг ўрнига кечиктирилган муддатдан келиб чиқиб, рўйхатдан ўтказиш учун оширилган ставкада тўлов ундирилади.

Янги тартиб

Нима ўзгаради?

Ипотека уйига рўйхатга қўйиш

Банк розилиги талаб қилинмайди

Рўйхатдан чиқариш

Олдиндан берилган розилик асосида амалга оширилиши мумкин

Мулк ҳуқуқини кеч рўйхатдан ўтказиш

Маъмурий жазо ўрнига оширилган тўлов ундирилади

Амал қилиш санаси

Айрим янги қоидалар 2027 йил 1 январдан

Мерос ёки ҳадя қилинган уйни сотишда нима ўзгаради?

Қарорда мерос ёки яқин қариндошдан ҳадя сифатида олинган турар жойни сотишдан тушган даромадга солиқ солиш масаласи ҳам қамраб олинган.

Бундай уйни сотишда солиқдан озод қилиш учун белгиланган муддат меросхўр ёки ҳадя олувчи номига расмийлаштирилган санадан эмас, балки васият қилувчи ёки ҳадя қилувчининг мулк ҳуқуқи давлат рўйхатидан ўтказилган санадан бошлаб ҳисобланади. Бу тартиб ҳам 2027 йил 1 январдан жорий этилади.

Янги тартиб фуқароларга қандай қулайлик беради?

Ўзгариш ипотекадаги уйга фуқароларни рўйхатга қўйишни соддалаштиради ва бунинг учун банкка алоҳида мурожаат қилиш заруратини бартараф этади.

Бироқ рўйхатдан ўтаётган шахс белгиланган шартларни диққат билан ўрганиши зарур. Чунки унинг рўйхати мулкдор, гаровга олувчи ёки ваколатли органнинг қонуний мурожаати асосида бекор қилиниши мумкин.

Сизнингча, ушбу янги тартиб ипотека уйи эгаларига етарлича қулайлик яратадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиАндижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиБугун, 20:53Автомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратиладиАвтомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратиладиБугун, 20:2413 ёшли қиз она бўлди: ҳолат юзасидан тергов бошланди13 ёшли қиз она бўлди: ҳолат юзасидан тергов бошландиБугун, 20:21«Турон» бекатида шифт қисми қулади: икки киши жароҳатланди«Турон» бекатида шифт қисми қулади: икки киши жароҳатландиБугун, 19:45Абдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этдиАбдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этдиБугун, 18:1510 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди10 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келдиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда