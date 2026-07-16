Дастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкин
Замонавий технологиялар ривожи кундалик юмушларни автоматлаштиришнинг янги босқичига чиқмоқда. Дунёдаги энг йирик етказиб бериш хизматларидан бири DoorDash дастурчилар учун махсус DoorDash КЛИ (Комманд Лине Интерфасе) воситасини тақдим этди. Ушбу янгилик эндиликда фойдаланувчиларга мобил иловани очмасдан, тўғридан-тўғри компьютернинг буйруқлар сатри ёки сунъий интеллект агентлари ёрдамида овқат буюртма қилиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания асосчиси ва техник директори Энди Фанг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилишича, янги восита ҳозирча "дд-кли" номи остида чекланган бета-тест режимида ишга туширилди. Мазкур лойиҳа биринчи навбатда АҚШ ва Канададаги macOS операцион тизимидан фойдаланувчи дастурчилар учун очиқ бўлиб, унга кириш махсус кутиш рўйхати (ваитлист) орқали амалга оширилади.
Агентик тижоратнинг янги давриDoorDash КЛИ шунчаки ҳазил ёки қизиқиш учун яратилган лойиҳа эмас, балки у "агентик тижорат" (агентик коммерсе) деб аталувчи янги йўналишнинг ёрқин намунасидир. Бу тизим орқали дастурчилар ўзларининг сунъий интеллект агентларига дўконларни қидириш, энг мақбул чегирмаларни топиш ва тўловни амалга ошириш функцияларини юклашлари мумкин. Яни, келажакда AI сизнинг ўрнингизга тушликни танлаши ва уни буюртма бериши одатий ҳолга айланади.
Компания ушбу воситани тақдим этиш орқали ўз платформасини ташқи дастурий таъминотлар учун очиқ экотизимга айлантирмоқда. Бу дегани, дастурчилар DoorDash имкониятларини ўзларининг иловаларига, корпоратив Slack ботларига ёки шахсий ёрдамчиларига интеграция қилишлари мумкин бўлади. Масалан, жамоавий тушликни автоматик ташкиллаштирувчи скриптлар яратиш имконияти туғилади.
Ушбу янгилик ижтимоий тармоқларда дастурчилар орасида машҳур бўлган "судо маке ме а сандвич" (судо менга сендвич тайёрла) иборасини ёдга солди. ХККД комиксларида акс этган бу ҳазил энди ҳақиқатга айланди. DoorDash томонидан намойиш этилган видеода сунъий интеллект агенти Slack хабарларини ўқиши, ЖСОН маълумотларини таҳлил қилиши, Pythон скриптларини ишга тушириши ва мураккаб менюлар орасидан керакли салатларни танлаб, буюртма бериши кўрсатилган.
Шуни таъкидлаш жоизки, DoorDash аввалроқ iMessage билан интеграция қилинган ва ўзининг "Аск DoorDash" деб номланган чатботини ҳам ишга туширган эди. Шунингдек, компания OpenAI'нинг ChatGPT ва Claude каби йирик сунъий интеллект моделлари билан ҳам ҳамкорлик қилиб келмоқда. Янги КЛИ воситаси эса ушбу занжирнинг мантиқий давомидир.
Ҳозирча ушбу функция фақат тор доирадаги мутахассислар учун очиқ бўлса-да, у келажакда истеъмолчиларнинг харид қилиш одатларини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда. Фойдаланувчилар энди чиройли график интерфейсларга эмас, балки тезкор ва самарали ишлайдиган автоматлаштирилган тизимларга кўпроқ таянишни бошлайдилар.
…