Дастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкин

·0·Техно
Дастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкин

Замонавий технологиялар ривожи кундалик юмушларни автоматлаштиришнинг янги босқичига чиқмоқда. Дунёдаги энг йирик етказиб бериш хизматларидан бири DoorDash дастурчилар учун махсус DoorDash КЛИ (Комманд Лине Интерфасе) воситасини тақдим этди. Ушбу янгилик эндиликда фойдаланувчиларга мобил иловани очмасдан, тўғридан-тўғри компьютернинг буйруқлар сатри ёки сунъий интеллект агентлари ёрдамида овқат буюртма қилиш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания асосчиси ва техник директори Энди Фанг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилишича, янги восита ҳозирча "дд-кли" номи остида чекланган бета-тест режимида ишга туширилди. Мазкур лойиҳа биринчи навбатда АҚШ ва Канададаги macOS операцион тизимидан фойдаланувчи дастурчилар учун очиқ бўлиб, унга кириш махсус кутиш рўйхати (ваитлист) орқали амалга оширилади.

Агентик тижоратнинг янги даври

DoorDash КЛИ шунчаки ҳазил ёки қизиқиш учун яратилган лойиҳа эмас, балки у "агентик тижорат" (агентик коммерсе) деб аталувчи янги йўналишнинг ёрқин намунасидир. Бу тизим орқали дастурчилар ўзларининг сунъий интеллект агентларига дўконларни қидириш, энг мақбул чегирмаларни топиш ва тўловни амалга ошириш функцияларини юклашлари мумкин. Яни, келажакда AI сизнинг ўрнингизга тушликни танлаши ва уни буюртма бериши одатий ҳолга айланади.

Компания ушбу воситани тақдим этиш орқали ўз платформасини ташқи дастурий таъминотлар учун очиқ экотизимга айлантирмоқда. Бу дегани, дастурчилар DoorDash имкониятларини ўзларининг иловаларига, корпоратив Slack ботларига ёки шахсий ёрдамчиларига интеграция қилишлари мумкин бўлади. Масалан, жамоавий тушликни автоматик ташкиллаштирувчи скриптлар яратиш имконияти туғилади.

Ушбу янгилик ижтимоий тармоқларда дастурчилар орасида машҳур бўлган "судо маке ме а сандвич" (судо менга сендвич тайёрла) иборасини ёдга солди. ХККД комиксларида акс этган бу ҳазил энди ҳақиқатга айланди. DoorDash томонидан намойиш этилган видеода сунъий интеллект агенти Slack хабарларини ўқиши, ЖСОН маълумотларини таҳлил қилиши, Pythон скриптларини ишга тушириши ва мураккаб менюлар орасидан керакли салатларни танлаб, буюртма бериши кўрсатилган.

Шуни таъкидлаш жоизки, DoorDash аввалроқ iMessage билан интеграция қилинган ва ўзининг "Аск DoorDash" деб номланган чатботини ҳам ишга туширган эди. Шунингдек, компания OpenAI'нинг ChatGPT ва Claude каби йирик сунъий интеллект моделлари билан ҳам ҳамкорлик қилиб келмоқда. Янги КЛИ воситаси эса ушбу занжирнинг мантиқий давомидир.

Ҳозирча ушбу функция фақат тор доирадаги мутахассислар учун очиқ бўлса-да, у келажакда истеъмолчиларнинг харид қилиш одатларини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда. Фойдаланувчилар энди чиройли график интерфейсларга эмас, балки тезкор ва самарали ишлайдиган автоматлаштирилган тизимларга кўпроқ таянишни бошлайдилар.

DoorDashКЛИТехнологияСунъий ИнтеллектДастурлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБуюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олиндиБугун, 21:00Ҳиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаҲиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаБугун, 20:572GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб берадиБугун, 20:24Шерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиШерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиБугун, 20:23DeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиDeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиБугун, 20:20Nubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиNubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди