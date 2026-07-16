Буюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олинди

·0·Техно
Буюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олинди

Буюк Британия ҳуқуқ-тартибот идоралари дунёга машҳур Скаттеред Спидер кибержиноятчилар гуруҳининг фаолиятига жиддий зарба берилганини эълон қилди. Икки нафар ёш хакернинг қўлга олиниши ва суд қилиниши ушбу гуруҳнинг операцияларини сезиларли даражада тўхтатиб қўйди. Бу воқеа замонавий киберхавфсизлик оламида энг катта хавф ҳар доим ҳам давлатлар томонидан қўллаб-қувватланадиган ташкилотлардан эмас, балки шон-шуҳрат ва пул илинжидаги ёш иқтидорлардан чиқиши мумкинлигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

18 ёшли Оуэн Фловерс ва 20 ёшли Талҳа Жубаир Лондон транспорт тизимини (Транспорт фор Лондон — ТфЛ) бузиб кирганликда айбдор деб топилди. Суд ҳукмига кўра, улар 5 йилу 6 ой муддатга озодликдан маҳрум этилди. Мазкур хакерлар 2024-йилда Лондон жамоат транспорти тизимига ҳужум уюштириб, чипта сотиш ва поездларнинг ҳаракатланиш вақтини онлайн кузатиш хизматларини бир неча ҳафтага ишдан чиқарган эди.

Катта йўқотишлар ва ижтимоий муҳандислик

Британия Миллий жиноятчиликка қарши кураш агентлиги (НКА) маълумотларига кўра, ТфЛ тизимига қилинган ҳужум натижасида кўрилган зарар миқдори қарийб 29 миллион фунт стерлингни (тахминан 47 миллион доллар) ташкил этган. Хакерлар тизимга шу қадар чуқур кириб борганки, улар бутун Лондон транспорт инфратузилмасини бутунлай тўхтатиб қўйиш имкониятига эга бўлган. Мутахассислар буни "қироллик калитларини қўлга киритиш" деб таърифлашмоқда.

Скаттеред Спидер гуруҳи ўз услуби билан ажралиб туради. Улар мураккаб техник дастурлардан кўра кўпроқ "ижтимоий муҳандислик" (сосиал энгинееринг) усулларидан фойдаланади. Яни, компьютер тизимларини эмас, балки компания ходимларини алдаш орқали махфий маълумотларни қўлга киритади. Ушбу стратегия хавфсизлик тизимлари учун энг заиф нуқта ҳисобланади, чунки инсон омилини назорат қилиш техник чоралардан кўра қийинроқдир.

Глобал миқёсдаги хавф

Ушбу гуруҳ фақат Британия билан чекланиб қолмаган. Ixbt.com ва бошқа халқаро нашрлар хабарига кўра, Скаттеред Спидер дунё бўйлаб ўнлаб йирик компанияларга ҳужум қилган. Уларнинг қурбонлари орасида қуйидагилар бор:

  • МGM казинолар тармоғи;
  • ВестЖет авиакомпанияси;
  • Окта киберхавфсизлик компанияси.
Федерал қидирув бюроси (FBI) маълумотларига кўра, маҳкум этилган Талҳа Жубаир жами 120 дан ортиқ компанияга қарши киберҳужумларда иштирок этган бўлиши мумкин. Британия расмийлари ушбу ҳибслар Скаттеред Спидер каби аморф, яни аниқ тузилишга эга бўлмаган гуруҳлар учун жиддий огоҳлантириш эканини таъкидламоқда.

НКА Кибержиноятчиликка қарши кураш бўлими раҳбари Паул Фостернинг сўзларига кўра, ушбу гуруҳ сўнгги йилларда Буюк Британия киберхавфсизлиги учун энг катта таҳдид бўлиб келган. Тергов натижасида асосий айбдорларнинг жазоланиши кибероламдаги жиноятчилар ўз қилмишлари учун эрта-ми-кечми жавоб беришини кўрсатди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва АКТ мутахассислари учун ҳам бу воқеа муҳим дарсдир: ижтимоий муҳандисликдан ҳимояланиш бугунги кунда энг устувор вазифа бўлиб қолмоқда.

ХакерларКиберхавфсизликЛондонСкаттеред СпидерКибержиноят
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаҲиндистон космик саноатида инқилоб: Викрам-1 хусусий ракетаси илк парвозга тайёрланмоқдаБугун, 20:57Дастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинДастурчилар учун инқилоб: Энди овқатни буйруқлар сатри орқали буюртма қилиш мумкинБугун, 20:552GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб беради2GIS сунъий интеллекти энди ёнилғи қуйиш шохобчаларида бензин борлигини айтиб берадиБугун, 20:24Шерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиШерйл Сандберг автомобилларни AI орқали текшириш стартапига 10 миллион доллар тикдиБугун, 20:23DeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиDeepMind собиқ тадқиқотчиси Элориан стартапи учун 300 миллион доллар баҳо олдиБугун, 20:20Nubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиNubia Нави Х Ultra: Сунъий интеллект агентига эга илк смартфон тақдим этиладиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди