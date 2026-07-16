Буюк Британияда хавфли Скаттеред Спидер хакерлик гуруҳи аъзолари қамоққа олинди
Буюк Британия ҳуқуқ-тартибот идоралари дунёга машҳур Скаттеред Спидер кибержиноятчилар гуруҳининг фаолиятига жиддий зарба берилганини эълон қилди. Икки нафар ёш хакернинг қўлга олиниши ва суд қилиниши ушбу гуруҳнинг операцияларини сезиларли даражада тўхтатиб қўйди. Бу воқеа замонавий киберхавфсизлик оламида энг катта хавф ҳар доим ҳам давлатлар томонидан қўллаб-қувватланадиган ташкилотлардан эмас, балки шон-шуҳрат ва пул илинжидаги ёш иқтидорлардан чиқиши мумкинлигини яна бир бор исботлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
18 ёшли Оуэн Фловерс ва 20 ёшли Талҳа Жубаир Лондон транспорт тизимини (Транспорт фор Лондон — ТфЛ) бузиб кирганликда айбдор деб топилди. Суд ҳукмига кўра, улар 5 йилу 6 ой муддатга озодликдан маҳрум этилди. Мазкур хакерлар 2024-йилда Лондон жамоат транспорти тизимига ҳужум уюштириб, чипта сотиш ва поездларнинг ҳаракатланиш вақтини онлайн кузатиш хизматларини бир неча ҳафтага ишдан чиқарган эди.
Катта йўқотишлар ва ижтимоий муҳандисликБритания Миллий жиноятчиликка қарши кураш агентлиги (НКА) маълумотларига кўра, ТфЛ тизимига қилинган ҳужум натижасида кўрилган зарар миқдори қарийб 29 миллион фунт стерлингни (тахминан 47 миллион доллар) ташкил этган. Хакерлар тизимга шу қадар чуқур кириб борганки, улар бутун Лондон транспорт инфратузилмасини бутунлай тўхтатиб қўйиш имкониятига эга бўлган. Мутахассислар буни "қироллик калитларини қўлга киритиш" деб таърифлашмоқда.
Скаттеред Спидер гуруҳи ўз услуби билан ажралиб туради. Улар мураккаб техник дастурлардан кўра кўпроқ "ижтимоий муҳандислик" (сосиал энгинееринг) усулларидан фойдаланади. Яни, компьютер тизимларини эмас, балки компания ходимларини алдаш орқали махфий маълумотларни қўлга киритади. Ушбу стратегия хавфсизлик тизимлари учун энг заиф нуқта ҳисобланади, чунки инсон омилини назорат қилиш техник чоралардан кўра қийинроқдир.
Глобал миқёсдаги хавфУшбу гуруҳ фақат Британия билан чекланиб қолмаган. Ixbt.com ва бошқа халқаро нашрлар хабарига кўра, Скаттеред Спидер дунё бўйлаб ўнлаб йирик компанияларга ҳужум қилган. Уларнинг қурбонлари орасида қуйидагилар бор:
- МGM казинолар тармоғи;
- ВестЖет авиакомпанияси;
- Окта киберхавфсизлик компанияси.
НКА Кибержиноятчиликка қарши кураш бўлими раҳбари Паул Фостернинг сўзларига кўра, ушбу гуруҳ сўнгги йилларда Буюк Британия киберхавфсизлиги учун энг катта таҳдид бўлиб келган. Тергов натижасида асосий айбдорларнинг жазоланиши кибероламдаги жиноятчилар ўз қилмишлари учун эрта-ми-кечми жавоб беришини кўрсатди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва АКТ мутахассислари учун ҳам бу воқеа муҳим дарсдир: ижтимоий муҳандисликдан ҳимояланиш бугунги кунда энг устувор вазифа бўлиб қолмоқда.
…