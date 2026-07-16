Андижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлди
Бугун, 16 июль куни Андижон шаҳридаги хонадонлардан бирида ёнғин юз берди. Бу ҳақда Андижон вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълум қилди.
Қайд этилишича, соат 14:29 да Андижон шаҳри "Мирпўстин" маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган хонадонда ёнғин чиққани ҳақида ФВБга хабар келиб тушган. Шундан сўнг воқеа жойига ёнғин-қутқарув экипажлари зудлик билан йўл олган.
Мутахассислар соат 14:38 да ҳодиса жойига етиб бориб, ёнғинни қисқа вақт ичида қуршаб олган. Ёнғин соат 14:45 да тўлиқ бартараф этилган.
Ҳодиса оқибатида хонадоннинг тахминан 15 квадрат метр майдондаги навес қисми ёниб зарарланган. Шу билан бирга, қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракати туфайли уй-жойнинг 300 квадрат метр майдони ёнғиндан сақлаб қолинган.
Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган. Ҳозирда ҳодисанинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда етказилган моддий зарар миқдорини аниқлаш ишлари олиб борилмоқда.
…