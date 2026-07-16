Андижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлди

·0·Жамият
Андижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлди

Бугун, 16 июль куни Андижон шаҳридаги хонадонлардан бирида ёнғин юз берди. Бу ҳақда Андижон вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълум қилди.

Қайд этилишича, соат 14:29 да Андижон шаҳри "Мирпўстин" маҳалла фуқаролар йиғинида жойлашган хонадонда ёнғин чиққани ҳақида ФВБга хабар келиб тушган. Шундан сўнг воқеа жойига ёнғин-қутқарув экипажлари зудлик билан йўл олган.

Мутахассислар соат 14:38 да ҳодиса жойига етиб бориб, ёнғинни қисқа вақт ичида қуршаб олган. Ёнғин соат 14:45 да тўлиқ бартараф этилган.

Ҳодиса оқибатида хонадоннинг тахминан 15 квадрат метр майдондаги навес қисми ёниб зарарланган. Шу билан бирга, қутқарувчиларнинг тезкор ҳаракати туфайли уй-жойнинг 300 квадрат метр майдони ёнғиндан сақлаб қолинган.

Дастлабки маълумотларга кўра, ёнғин оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган. Ҳозирда ҳодисанинг келиб чиқиш сабаблари ҳамда етказилган моддий зарар миқдорини аниқлаш ишлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратиладиАвтомобил ва уйга MyGov орқали онлайн тақиқ қўйиш имконияти яратиладиБугун, 20:2413 ёшли қиз она бўлди: ҳолат юзасидан тергов бошланди13 ёшли қиз она бўлди: ҳолат юзасидан тергов бошландиБугун, 20:21«Турон» бекатида шифт қисми қулади: икки киши жароҳатланди«Турон» бекатида шифт қисми қулади: икки киши жароҳатландиБугун, 19:45Абдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этдиАбдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этдиБугун, 18:1510 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди10 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келдиБугун, 16:51iPhone’ни қайтариш 1000 долларга тушди: Навоийда терговчи ушландиiPhone’ни қайтариш 1000 долларга тушди: Навоийда терговчи ушландиБугун, 16:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда