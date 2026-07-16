Ford 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этди

·0·Авто
Ford 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этди

Америка автомобил саноати гиганти Ford ўзининг тарихий ғалабаларини такрорлаш мақсадида Ле Манс 24 соатлик пойгаларига қайтмоқда. Компания 2027-йилги мавсумда иштирок этадиган янги ЛМДҳ тоифасидаги гиперкар учун махсус ишлаб чиқилган V8 двигателини илк бор синовдан ўтказди. Бу қадам бренднинг 58 йиллик танаффусдан сўнг афсонавий пойгада мутлақ ғолибликни қўлга киритиш йўлидаги жиддий интилишини англатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги пойга автомобили Mustang GT3 моделидан олинган 5,4 литрли, атмосфера босимли "Коёте" V8 двигатели билан жиҳозланади. Ford Расинг бўлинмасининг гиперкарлар бўйича раҳбари Дан Саерснинг таъкидлашича, бундай рамзий двигател мавжуд бўлганда бошқа муқобил вариантларни излашга ҳожат йўқ. У ушбу агрегатни 1966-йилдаги афсонавий ғалабалар ва 2027-йилги келажак ўртасидаги ўзига хос кўприк деб атади.

Тарихий мерос ва технологик ҳамкорлик

Ford брендининг Ле Манс пойгаларидаги шонли тарихи бевосита V8 двигателлари билан боғлиқ. 1960-йилларда кетма-кет тўрт марта ғолиб чиққан барча GT40 моделлари айнан саккиз цилиндрли двигателлар билан ҳаракатланган. 1966 ва 1967-йилларда 7,0 литрли, кейинчалик регламент ўзгаргач, 1968 ва 1969-йилларда 4,9 литрли двигателлар қўлланилган. Янги лойиҳа эса ушбу анъанани замонавий технологиялар билан бойитади.

Эътиборли жиҳати шундаки, янги двигател тўлиқ Ford муҳандислари томонидан ишлаб чиқилмоқда. Лойиҳада компаниянинг Мичиган штатидаги бош қароргоҳи мутахассислари билан бир қаторда, Ред Булл Ford Повертраинс Formula 1 лойиҳаси муҳандислари ҳам иштирок этмоқда. Бу каби ҳамкорлик автомобилнинг қуввати ва чидамлилигини энг юқори даражага кўтаришга хизмат қилади.

Техник регламент ва синов жараёнлари

ЛМДҳ қоидаларига кўра, ишлаб чиқарувчилар тасдиқланган тўртта шассидан бирини танлашлари керак. Ford бу борада Франциянинг Орека конструкторлик бюросини танлади. Автомобилнинг ташқи дизайни бренднинг ўзига хос услубида яратилади. Гарчи гибрид тизим стандарт бўлса-да, ички ёнув двигатели ҳар бир компаниянинг ўз ишланмаси бўлиши мумкин. Регламентга кўра, умумий қувват 671 от кучи билан чекланган ва барча автомобиллар орқа ғилдирак узатмали бўлади.

Келаси ойдан бошлаб Ford гиперкарни Европанинг турли пойга трассаларида тўлиқ синовдан ўтказишни бошлайди. Синовлар давомида автомобилнинг динамикаси, ишончлилиги, гибрид тизимнинг интеграцияси ва аэродинамик кўрсаткичлари текширувдан ўтказилади. Бу жараён пойга машинасини реал шароитларга тайёрлашда ҳал қилувчи босқич ҳисобланади.

Жамоа таркиби ҳам тажрибали пойгачилардан шакллантирилган. Рул бошқарувида қуйидаги спортчилар ҳаракат қилади:

  • Себастиан Приаулх — британиялик иқтидорли пойгачи;
  • Мике Роккенфеллер — 2010-йилда Audi таркибида Ле Манс ғолиби бўлган тажрибали ҳайдовчи;
  • Логан Саргеант — Виллиаms жамоаси таркибида Formula 1 пойгаларида иштирок этган америкалик спортчи.

Ҳозирда Приаулх ва Роккенфеллер Орека LMP2 прототипида Европа Ле Манс сериясида иштирок этиб, бўлажак катта пойга учун зарурий тажриба тўплашмоқда. Ford учун ушбу лойиҳа нафақат спорт мусобақаси, балки бренднинг муҳандислик салоҳиятини жаҳон аренасида яна бир бор намойиш этиш имкониятидир.

FordЛе МансГиперкарV8 ДвигателАвтоспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиБугун, 19:25Афсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиАфсонавий Женсен Интерсептор қайтмоқда: Янги GTХ модели пойга йўлаклари учун тайёрланадиБугун, 13:24Гибрид автомобиллар учун солиқ имтиёзлари: Компания транспортидан фойдаланиш нега фойдали?Гибрид автомобиллар учун солиқ имтиёзлари: Компания транспортидан фойдаланиш нега фойдали?Бугун, 12:21Буюк Британиядаги янги солиқ ислоҳоти электромобил бозорига салбий таъсир қилиши мумкинБуюк Британиядаги янги солиқ ислоҳоти электромобил бозорига салбий таъсир қилиши мумкинБугун, 11:27Range Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувватRange Rover Sport Электрик: V8 двигателисиз ҳам ҳайратлантира оладиган қувватБугун, 04:54Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасLand Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламасКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари