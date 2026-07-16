Ford 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этди
Америка автомобил саноати гиганти Ford ўзининг тарихий ғалабаларини такрорлаш мақсадида Ле Манс 24 соатлик пойгаларига қайтмоқда. Компания 2027-йилги мавсумда иштирок этадиган янги ЛМДҳ тоифасидаги гиперкар учун махсус ишлаб чиқилган V8 двигателини илк бор синовдан ўтказди. Бу қадам бренднинг 58 йиллик танаффусдан сўнг афсонавий пойгада мутлақ ғолибликни қўлга киритиш йўлидаги жиддий интилишини англатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги пойга автомобили Mustang GT3 моделидан олинган 5,4 литрли, атмосфера босимли "Коёте" V8 двигатели билан жиҳозланади. Ford Расинг бўлинмасининг гиперкарлар бўйича раҳбари Дан Саерснинг таъкидлашича, бундай рамзий двигател мавжуд бўлганда бошқа муқобил вариантларни излашга ҳожат йўқ. У ушбу агрегатни 1966-йилдаги афсонавий ғалабалар ва 2027-йилги келажак ўртасидаги ўзига хос кўприк деб атади.
Тарихий мерос ва технологик ҳамкорликFord брендининг Ле Манс пойгаларидаги шонли тарихи бевосита V8 двигателлари билан боғлиқ. 1960-йилларда кетма-кет тўрт марта ғолиб чиққан барча GT40 моделлари айнан саккиз цилиндрли двигателлар билан ҳаракатланган. 1966 ва 1967-йилларда 7,0 литрли, кейинчалик регламент ўзгаргач, 1968 ва 1969-йилларда 4,9 литрли двигателлар қўлланилган. Янги лойиҳа эса ушбу анъанани замонавий технологиялар билан бойитади.
Эътиборли жиҳати шундаки, янги двигател тўлиқ Ford муҳандислари томонидан ишлаб чиқилмоқда. Лойиҳада компаниянинг Мичиган штатидаги бош қароргоҳи мутахассислари билан бир қаторда, Ред Булл Ford Повертраинс Formula 1 лойиҳаси муҳандислари ҳам иштирок этмоқда. Бу каби ҳамкорлик автомобилнинг қуввати ва чидамлилигини энг юқори даражага кўтаришга хизмат қилади.
Техник регламент ва синов жараёнлариЛМДҳ қоидаларига кўра, ишлаб чиқарувчилар тасдиқланган тўртта шассидан бирини танлашлари керак. Ford бу борада Франциянинг Орека конструкторлик бюросини танлади. Автомобилнинг ташқи дизайни бренднинг ўзига хос услубида яратилади. Гарчи гибрид тизим стандарт бўлса-да, ички ёнув двигатели ҳар бир компаниянинг ўз ишланмаси бўлиши мумкин. Регламентга кўра, умумий қувват 671 от кучи билан чекланган ва барча автомобиллар орқа ғилдирак узатмали бўлади.
Келаси ойдан бошлаб Ford гиперкарни Европанинг турли пойга трассаларида тўлиқ синовдан ўтказишни бошлайди. Синовлар давомида автомобилнинг динамикаси, ишончлилиги, гибрид тизимнинг интеграцияси ва аэродинамик кўрсаткичлари текширувдан ўтказилади. Бу жараён пойга машинасини реал шароитларга тайёрлашда ҳал қилувчи босқич ҳисобланади.
Жамоа таркиби ҳам тажрибали пойгачилардан шакллантирилган. Рул бошқарувида қуйидаги спортчилар ҳаракат қилади:
- Себастиан Приаулх — британиялик иқтидорли пойгачи;
- Мике Роккенфеллер — 2010-йилда Audi таркибида Ле Манс ғолиби бўлган тажрибали ҳайдовчи;
- Логан Саргеант — Виллиаms жамоаси таркибида Formula 1 пойгаларида иштирок этган америкалик спортчи.
Ҳозирда Приаулх ва Роккенфеллер Орека LMP2 прототипида Европа Ле Манс сериясида иштирок этиб, бўлажак катта пойга учун зарурий тажриба тўплашмоқда. Ford учун ушбу лойиҳа нафақат спорт мусобақаси, балки бренднинг муҳандислик салоҳиятини жаҳон аренасида яна бир бор намойиш этиш имкониятидир.
…